De Rulo y la Contrabanda a la pradera de Valvanuz

Aún no podemos decir que esté llegando el fin de semana, pero Cantabria no lo sabe y te propone una gran cantidad de planes para disfrutar del miércoles como si fuera sábado. Este miércoles es festivo y numerosos pueblos celebran a sus patronos. Ponemos el foco en dos de los protanistas de la jornada. El día grande de las fiestas de La Patrona en Torrelavega y la Virgen de Valvanuz en Selaya.

SI NO SABES QUÉ HACER... Rulo y la Contrabanda

Torrelavega continúa siendo protagonista de la semana con la celebración de las Fiestas de La Patrona que este miércoles traen a Rulo y la Contrabanda con su nueva gira 'objetos perdidos' a las 21.30 horas en el Bulevar Demetrio Herrero.

Rulo y la Contrabanda en concierto en Torrelavega. / María Gil

La programación durante el resto del día también promete. Por la mañana tendrán lugar la feria de la cerveza a las 10.00 horas en la calle Argumosa y la feria de artesanos en los soportales de la Plaza Mayor. Durante la jornada las calles se animarán con una combinación de música moderna y folklórica para todos los públicos. A las 16.00 horas, en la Bolera Serverino Prieto, tendrá lugar el concurso de bolos en el que podrás demostrar tu espíritu cántabro en este deporte regional. Además no dudes en quedarte a los fuegos artificiales junto al Pabellón María Pardo de Nueva Ciudad a las 00.00 horas.

Virgen de Valvanuz

La localidad de Selaya celebra sus fiestas de Nuestra Señora de Valvanuz en cuyo honor se ha optado este año por organizar la I Gran Gala Pasiegos 2018. Se trata de una iniciativa municipal para «destacar la tradición, la cultura y las costumbres pasiegas, así como para poner en valor a sus gentes y a quienes contribuyen a su difusión nacional e internacional».

El programa comenzará con una exhibición de deporte rural a partir de las tres y media de la tarde; a las seis habrá concurso de salto pasiego y a las siete actuarán Lola Madrazo y Dj. A continuación será la Gran Gala de los Premios Pasiegos, completándose el programa festivo con fuegos artificiales a las 00:15 horas, y verbena hasta la madrugada.

Continúa la feria del queso en Pesquera

Pesquera sigue sumergida en el mundo del queso con una feria que reúne a 34 productores de queso de toda España, y uno de Francia, en un viaje gastronómico que acaba este miércoles a las 21.30 horas. En la clausura se invitará a los presentes a saborear el licor del peregrino elaborado por la Cofradía del Queso de Cantabria.

Muesta para la feria del queso. / DM

Mercado marinero en Suances

45 puestos de artesanía invadirán el paseo de la Marina Española de Suances a partir d las 13.00 horas. Date un paseo por la costa amenizado con música y pasacalles para disfrutar de la tarde del miércoles. El mercado continuará hasta el día 19 en horario de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 22.00 horas.

Música en el FIS

El FIS protagoniza la propuesta musical del miércoles con la actuación de la London Symphony Orchestra a las 20.30 horas en el palacio de Festivales, bajo la dirección de Simon Rattle. El festival no deja atrás el audiovisual ya que a las 12.00 horas proyecta el documental 'Rythm is it!' dirigido por Thomas Grube y Enrique Sánchez sobre el primer proyecto pedagógico de la Filarmónica de Berlín de Simon Rattle. La proyección sirve como preámbulo para la actuación de la noche.

Por su parte, el ciclo de marcos históricos del festival escoge Escalante como escenario de la actuación de L´Apothéose, una obra de estilo barroco que conmemora a la reina María Luisa Gabriela de Saboya (1988-1714). Tendrá lugar en la Iglesia de la Santa Cruz a las 21.00 horas.

En el Festival Intercultural de las Naciones podrás conocer el nuevo disco 'Compasión sin pasión' de Cacho a las 22.00 horas, tras la actuación del centro de danza Marta Escalante de 19.00 horas a 21.00.

Por parte de EnREDarte la música de la edad de oro del pop y del rock español vendrá de la mano del grupo `Maneras de vivir', que actuará en el templete de la Plaza Capitán Palacios de Potes.

Si quieres una velada más 'heavy' apúntate al Escenario Santander para recibir a Avalanch y su rock más duro a las 21.00 horas. Si por el contrario no tienes muy claro qué estilo de música escoger, desde el Bar Rvbicón te lo ponen fácil a las 22.00 horas al traer a la banda Free Mode cuya música mezcla desde sonidos jamaicanos como el ska y el reggae hasta música negra como el funk o el swing.

Descubriendo Cantabria

No te quedes parado a mitad de semana. Desde el Ayuntamiento de Valderredible se ofertan itinerarios de caminata para disfrutar de la naturaleza. Este miércoles optan por visitar el faro de Santander a través de Costa Quebrada y con llegada en Liencres tras 20 kilómetros de caminata. Puede que te quedes sin alientos pero no sin unas vistas impactantes para acompañar. La ruta comienza a las 09.00 horas y ha de reservarse llamando al 942 77 61 59.

Continúa el proyecto de Ecoexperiencias que trata de acercar a los cántabros a lugares y actividades de carácter medioambiental y sostenible. El miércoles le toca el turno a Ramales de la Victoria donde se podrá visitar un colmenar de abejas a las 10.00 horas. Las inscripciones pueden hacerse al 942627011.

Colmenar de abejas. / Luis Palomeque

Feria de la cerveza artesana

De cerveza en cerveza, nos despedimos del Santan Beer el pasado día 12 pero no nos quedamos con sed. La calle Argumosa de Torrelavega inaugura la Feria de Cerveza Artesana a las 12.00 horas. Podrás disfrutar de tu bebida favorita y conocer más a fondo su mundo. Además se presentará una nueva cerveza que inicia su patrocinio del equipo femenino de rugby.

Exposiciones

La Fundación Orense de Ramales de la Victoria acoge una exposición sobre el patrimonio subterráneo de Cantabria durante el mes de agosto. La obra se puede visitar en horario de lunes a domingo, de 9.00 a 20.00 horas.

Literatura

En la Plaza Alfonso XIII tendrá lugar la conferencia 'Un escritor canario en el Cantábrico. Benito Pérez Galdós en Santander' por parte de Leticia Fernández Santiago a las 19.30 horas. El evento analizará el vínculo del autor realista con la región de Cantabria.

Espectáculo infantil

Un poco de magia nunca viene mal. El mago Xuxo y Dr Rissotto hechizarán a los más pequeños desde el escenario de el Festival Intercultural de las Naciones a las 12.00 horas y a las 20.30. Si te quedas hechizado vuelve el día 26 a las 12.30 horas y a las 18.00.

El mago Xuso. / DM

Que no pare la fiesta

Si no sabes donde meterte en agosto, recuerda que los pueblos de la región se van de marcha durante el mes de verano. Este miércoles comienzan las Fiestas de San Roque en Posadillo (Polanco) que durarán hasta el jueves. Entre otras actividades dará lugar el duodécimo concurso de bolos para veteranos a las 16.30 horas. Además los niños dispondrán de un tren magdaleno e hinchables infantiles. En Potes se celebra la romería de la Virgen de Valmayor a las 17.00 horas con una comida campestre a las 14.00 horas para ir calentando motores. En Regules de Soba viene una noche de lo más dulce ya que las Fiesta de Nuestra Señora organizan una chocolatada a las 03.00 horas. Por su parte Ruiloba sabe animar una fiesta de la manera más original. A parte de hinchables y juegos acuáticos el día contará con una fiesta de la espuma de 19.30 horas a 20.30.

También comienzan las Fiestas de San Roque en Treto (Bárcena de Cicero), en Rubayo (Marina de Cudeyo), Seña (Limpias) con numerosas actividades y eventos musicales.

La Fiesta de las Lindes en Suances llega a su fin con una noche para los jóvenes cargada de marcha con un concurso de karaoke y la actuación de la Gran Nogara a partir de las 21.30 horas en la campa de las fiestas. Además acaban las fiestas de Santa María de Cudeyo en Solares con multitud de conciertos y una sesión de pirotécnia que alumbrará los cielos a las 00.30 horas. También nos despedimos de las fiestas de Nuestra Señora de Nestares (Campoo de Enmedio) de la forma más dulce posible, con una gran chocolatada a las 19.00 horas. En Labarces (Valdáliga) la fiesta de los casados con bailes y barbacoas concluirá las fiestas de Nuestra Señora del Endrial.

Exhibición de cortes, quiebros y saltos

La Plaza de Toros Cuadrada de Rasines exhibirá a las 18.30 horas un novillo de la finca de Los Nogales y 3 vacas de la ganadería El Vellosino.

Por su parte en la Hermandad de Campoo de Suso se realiza una exposición de ganado en Espinilla. Se premiará por la participación a todos los ganaderos que presenten más de 15 animales.