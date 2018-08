El director Simon Rattle y la London Symphony recalan en Santander en su primera temporada juntos Doble velada, hoy y mañana, en el Festival Internacional, con la batuta de Liverpool en su nueva histórica etapa tras su gira de despedida al frente de la Filarmónica de Berlín GUILLERMO BALBONA Santander Martes, 14 agosto 2018, 07:26

La ecuación musical Sir Simón Rattle/London Symphony Orchestra, que aún no ha cumplido un año, ha sido uno de los acontecimientos musicales de la temporada en Europa. A punto de cumplir su primer aniversario de magisterio e interpretación, director y orquesta recalan en el Festival Internacional de Santander en una doble jornada, hoy y mañana, que se postula como la referencia estrella de esta 67 edición. El maestro Rattle asumió la titularidad de la orquesta después de dieciséis años al frente de la Filarmónica de Berlín. La colaboración se ha convertido en uno de los proyectos artísticos que más expectación ha despertado en el panorama musical europeo.

En el primero de sus conciertos en el FIS el programa se centra en la interpretación de la Novena Sinfonía de Mahler, en una velada patrocinada por la Fundación Banco Santander. Mañana abordarán piezas de Antonín Dvorák y Leos Janácek, Danzas eslavas y Sinfonietta, respectivamente, y Ma mére l'oye suite de Ravel, es decir el nacionalismo musical por un lado, y una visión de la infancia por otro.

Rattle sucedió en la London a Valery Gergiev, que ocupó el mismo cargo desde 2007 a 2015, tras Sir Colin Davis (1995-2006), Michael Tilson Thomas (1988-95), Claudio Abbado (1979-88) y André Previn (1968-79). De este modo ha regresado a su país natal para ocupar un cargo de gran relevancia dentro del mapa musical británico.

Sir Simon Rattle (Liverpool, 1955) tomó de forma oficial la batuta de la London Symphony, en su condición de nuevo director titular de la formación británica, el pasado mes de septiembre durante una programación especial que se prolongó diez días. No obstante en esta temporada ha compaginado sus dos titularidades, la de Londres y la de la Filarmónica de Berlín. En ese concierto inaugural, junto al violinista Christian Tetzlaff, abordó un programa con piezas de Helen Grime, Thomas Adès, Harrison Birtwistle, Oliver Knussen y Edward Elgar.

Nació en Liverpool y se formó en la Royal Academy of Music de Londres. Entre 1974 y 1977 fue el director asistente de la Bournemouth Symphony Orchestra y de la Bournemouth Sinfonietta. Hizo su debut en el Festival de Glyndebourne en el año 1977, y desde entonces ha trabajado con las principales orquestas y teatros de ópera del mundo. Su primer cargo de relevancia llegó en 1980 cuando fue nombrado principal director de la Birmingham Symphony Orchestra, de la que fue director musical, asimismo, desde 1990 a 1998. Desde 1981 a 1994 desempeñó, asimismo, el cargo de Principal Director Invitado en la Sinfónica de Los Ángeles. Desde 1992 ha sido también el principal director invitado de la Orchestra of the Age of Enlightenment. Entre sus principales galardones, amén del título de Sir que recibió en 1994, se cuentan la Órden de la República Federal de Alemania (2009) o la Legión de Honor francesa (2010), entre otros. Rattle destaca por ser un director con auténtico mando, con una expresividad inmensa, que lleva a los músicos a través de una sensación de naturalidad. Una batuta que siempre defiende la apertura de la música clásica al mundo

AGENDA DEL FESTIVAL Hoy. Palacio de Festivales Sala Argenta ·20.30 horas. London Symphony Orchestra. Sir Simon Rattle, director. Programa:Gustav Mahler . Sinfonia n. 9r. Hoy. Marcos Históricos. Isla. Iglesia de Santa María de la Asunción · Miera · 20.00 horas. La Guirlande. Luis Martínez Pueyo, traverso. Carlos Leal, violonchelo barroco. Laura Fernández Granero, fortepiano. 'Haydn en Londres'. Mañana Palacio de Festivales . Sala Argenta ·20.30 horas. London Symphony Orchestra. Sir Simon Rattle, director. Programa: Antonin Dvorák .Danzas eslavas Op. 72. Maurice Ravel.Ma mére l'oye suite Léos Janácek . Sinfonietta. Mañana. Marcos Históricos Isla. lIglesia de la Santa Cruz · Escalante · 21.00 horas. L'Apothéose. Olena Sloia, soprano; Laura Quesada, traverso; Víctor Martínez, violín barroco. Carla Sanfélix, violonchelo barroco: Asís Márquez, clave. Programa: Música para una joven reina. Programa conmemorativo del 330 aniversario del nacimiento de María Luisa Gabriela de Saboya (1688 - 1714).

La London fue creada en 1904 por un grupo de los mejores músicos de Londres, y es un colectivo musical autogestionado que se basa en la complicidad y la colaboración artística. Es orquesta residente en el Barbican Centre, en la City de Londres, donde hace setenta conciertos sinfónicos al año, y aborda otros tantos en su gira por todo el mundo. La formación trabaja con una familia de artistas que incluye los más grandes directores: Además de Rattle como su director musical, Gianandrea Noseda y François-Xavier Roth como principales directores invitados, Michael Tilson Thomas como director laureado y André Previn como emérito. Son sesenta los conciertos que la orquesta presentará fuera del Reino Unido en la temporada 2018-2019, con Latinoamérica en perspectiva, en un periodo en el que también pasará nuevamente por países asiáticos.