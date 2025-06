Asombro y enfado en Los Corrales ante el robo de grandes losas de un parque público

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Martes, 17 de junio 2025, 18:13 Comenta Compartir

En Los Corrales de Buelna vecinos y políticos no salen de su asombro. A las reiteradas muestras de vandalismo contra el mobiliario urbano, pintadas en las paredes y monumentos o rotura de macetas se ha unido ahora el robo de una treintena de grandes losas en el parque del barrio Juan XXIII. Mucho valor no tienen, pero sí mucho peso y esfuerzo para arrancarlas del suelo, con lo que no se acaba de entender el por qué ni el para qué de ese robo.

En el barrio los vecinos y paseantes están más asombrados que otra cosa y, como decía Manuel Quintana, «esas losas no valen para otra cosa que para colocarlas en algún jardín privado». Otros apuntan a la presencia de personas desconocidas por el barrio y, habitualmente, en el parque. Y todos coinciden en que «con un coche no te las llevas, así que alguien ha tenido que ver algo».

Asombrado está también el concejal de Personal, Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales, Alfredo Casanova. Pero no tanto como «harto» de estar «un fin de semana sí y otro también revisando papeleras rotas, objetos en el río, destrozos», cansado de «un vandalismo gratuito, sin más motivo que el de hacer daño y que nos cuesta a todos mucho dinero». Como ha dicho en muchas ocasiones, «es complicado coger a los culpables sin cámaras y sin alguien que lo haya visto y nos lo cuente, porque no hace falta que lo denuncie, pero lo intentamos, y estamos dispuestos a que quienes lo hagan, lo paguen».

Hace unos días los operarios trabajaban en la recuperación de una de las esculturas de la artista Isabel Victorino en Los Corrales de Buelna, 'El libro luminiscente', situado desde febrero de 2022 en los aledaños de la Biblioteca Municipal, objeto de varios ataques vandálicos en los últimos tiempos, lo mismo que el escudo de la localidad de ese mismo jardín, ya sin ninguna de las letras que marcaron su inauguración.

Colaboración ciudadana

«Si alguien sabe algo, por favor, que se ponga en contacto con algún concejal del Ayuntamiento. Será todo anónimo. No podemos permitir que gente así convierta nuestro pueblo en una escombrera. El pueblo es responsabilidad de todos los vecinos. Si todos colaboramos, viviremos mejor», ha dicho el concejal.