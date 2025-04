El Requejada-Suances, un nuevo puente con una nueva forma de financiación

La obra para construir el puente entre Polanco y Suances que permitiría mejorar la conexión de la segunda de las localidades con la autovía A- ... 67 a la altura de Requejada (por ejemplo, para reducir en 15 minutos y 5 kilómetros el viaje a Santander) y acabar con los habituales problemas de tráfico a la villa costera durante los meses de verano tenía que haber arrancado hace dos décadas. Hace 20 años, exactamente. En 2005, el Gobierno de Cantabria ya tenía el proyecto constructivo y la actuación había superado la declaración de impacto ambiental, pero no se puso en marcha. Al Ejecutivo bipartito le sucedió uno del PP y, antes de la llegada otra vez de los populares a Peña Herbosa, hubo otros ocho años de coalición PRC-PSOE. Cinco consejeros de Obras Públicas diferentes que en distintos momentos hablaron de la necesidad de levantar un viaducto entre los dos lados de la Ría de San Martín de la Arena y que, por falta de recursos o por prioridades políticas, no dieron el impulso definitivo al proyecto.

«Nosotros hemos pasado de las palabras a los hechos y, en tan solo 21 meses, hemos conseguido lo que otros no hicieron en más de dos décadas», defiende la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, que se ha comprometido a que las máquinas comiencen a funcionar durante la actual legislatura. Por ahora, lo que ya ha hecho la Consejería de Fomento es sacar adelante una nueva declaración de impacto ambiental –tras dos décadas, la anterior estaba caducada y obsoleta– y elegir entre las distintas alternativas estudiadas no solo para la construcción del puente, también de los nuevos viales para conectar en Requejada y Cortiguera, así como una nueva carretera que se creará para dar salida a los vehículos desde Cortiguera hasta Tagle. Más directa y sin necesidad de entrar a Suances, con lo que eso conlleva cuando hay turistas.

La cifra 44 millones de euros invertirá el Gobierno en la obra, que se pagará a plazos

El conjunto de la obra costará 44 millones de euros. Una cantidad muy elevada teniendo en cuenta que el Ejecutivo destinó en 2024 a inversiones 172 millones de euros. Inversiones no solo de Fomento, sino de todo tipo (consultorios, obras en hospitales, mejoras en colegios...). Tan elevada que el Gobierno la considera inasumible con el procedimiento habitual. Por eso utilizará, por primera vez en la comunidad autónoma, un contrato de explotación:licitará a la vez la redacción del proyecto definitivo, la obra y el mantenimiento futuro, pero no hará un pago único a la empresa adjudicataria, sino en sucesivas anualidades. Algo así como una compra a plazos. No es exactamente el modelo de la telecabina de Cabárceno porque ahí la financiación aplazada se hace con el cobro de una parte de las entradas y este puente será gratuito y sin ningún tipo de peaje. Un sistema más similar al que permitió concluir el Hospital de Valdecilla. ¿En cuántas anualidades y con qué condiciones e intereses?

Aún no está definido, pero sí el trazado definitivo tras analizar cuatro alternativas. Empezando por Requejada, los trabajos comienzan con la mejora de la carretera actual que une la glorieta de la salida de la autovía y da acceso al puerto y a Mar. En sentido al puerto, se crea una nueva rotonda y un nuevo vial perpendicular a la ría antes de levantar el viaducto, que tendrá 670 metros.

Tras pasar el puente, la duda más relevante era cómo conectar con la CA-132 en Cortiguera. Se descartó hacerlo en el centro del pueblo y también la opción de hacer una nueva carretera en paralelo a la ría para desviar los vehículos y que entraran a Suances por la Riberuca. Y se optó por la entrada actual, por el pueblo, pero conectando a través de un paseo que ya existe con la CA-132 al sur de Cortiguera gracias a una nueva glorieta. Hasta ahí, la carretera y el puente tendrán una senda peatonal. Y ahí arrancará la nueva carretera que muere en la CA-351 en Tagle con otra nueva rotonda.