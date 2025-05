Cantabria clama por el retraso del AVE: «Los plazos hay que cumplirlos»

El conflicto judicial de las obras del AVE a su paso por Palencia, que amenaza con retrasar una década la llegada de la alta ... velocidad a Cantabria, enerva a la sociedad. Gobierno, partidos políticos e instituciones claman contra este nuevo contratiempo. Por su parte, el PSOE, pese a la paralización decretada, defiende que los trabajos «avanzan como nunca».

Roberto Media Consejero de Fomento (PP) «Lo que exigimos al Ministerio es que cumpla con los plazos de llegada del AVE»

«Lo que exigimos al Ministerio es que los plazos del AVE con Cantabria se cumplan. Cantabria, por desgracia, continúa siendo una isla ferroviaria en el norte de España y no podemos permitirlo. Estábamos trabajando con el Ministerio para que el AVE llegara en tiempo y forma a la región, y tiene que llegar en tiempo y forma a Reinosa. Ya ha habido bastantes desastres en materia ferroviaria en estos últimos años como para sumar otro más. Nosotros estamos a la espera de que nos lleguen las oportunas explicaciones, y si no las pediremos de la manera que corresponda, pero nos tienen que decir qué va a pasar, cómo se va a resolver el problema, cuáles son los plazos y cuáles son las actuaciones para mantener los plazos y así no acumular más retraso».

Félix de las Cuevas Diputado nacional del PP «Pedimos al Gobierno de Pedro Sánchez que lo solucione, sea como sea»

«Cantabria no puede verse perjudicada, una vez más, por las actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez. Le pedimos que lo solucione como quiera, pero que lo solucione cuanto antes, porque Cantabria no puede seguir siendo una isla ferroviaria en el norte de España sin un solo kilómetro de AVE. Los tramos que discurren por tierras palentinas acumulan años de retraso y dos de estos tramos deberían haber estado finalizados en 2024. Cantabria no puede verse perjudicada, una vez más, por las actuaciones de este Gobierno».

Pedro Casares Secretario general del PSOE de Cantabria «Las obras avanzan como nunca y van a continuar con normalidad»

«El Gobierno de España, Adif y el PSOE trabajamos de manera coordinada para que las obras para la llegada del AVE a Cantabria continúen a buen ritmo. Adif está actuando, como ha hecho siempre, con una extraordinaria eficacia técnica a la vez que busca las alternativas y soluciones que reduzcan al máximo posible el impacto, en el caso de producirse, de la paralización de las obras en Palencia al resto del proyecto para la llegada de la alta velocidad. Todas las obras en materia de infraestructuras conllevan siempre retrasos por la complejidad técnica de las mismas. Lo que nunca se retrasa es lo que no se comienza y el PP pudo hacer mucho durante siete años y no hizo nada, así que no están legitimados para cuestionar nada. El PSOE y el Gobierno de España se han tomado en serio esta actuación y por eso las obras avanzan como nunca lo habían hecho antes, con todos sus tramos en obras, en ejecución, adjudicados o licitados, y van a continuar».

Javier López Estrada Diputado del PRC y alcalde de Torrelavega «El Ministerio tiene que solucionar el problema con el Ayuntamiento de Palencia»

«Desde el Partido Regionalista de Cantabria, y también desde la Alcaldía de Torrelavega, entendemos que esto no puede suceder. El Ministerio de Transportes tiene que solucionar con el Ayuntamiento de Palencia esta situación y desbloquear de manera inmediata la ejecución de la obra. Desde el PRC siempre hemos defendido la importancia de la llegada del AVE a Cantabria y que la primera estación en nuestra comunidad sea Reinosa».

Laura Velasco Presidenta de Vox «Es la puntilla: Cantabria lleva 40 años siendo engañada con estas obras»

«La última noticia conocida de la paralización de las obras del AVE es la puntilla a las comunicaciones ferroviarias de Cantabria. La región lleva siendo engañada 40 años con estas obras, que jamás han tenido la intención de ser terminadas y en las que en ningún caso, por las limitaciones técnicas, podrían llegar a Santander. Tan importante como el AVE es tener unas infraestructuras ferroviarias fiables, que permitan llegar a la hora prevista a Madrid en tiempo y forma, y que no sea una aventura o un acto de fe coger el tren sin que haya alguna incidencia o tener una conexión de calidad con la ciudad de Bilbao».

Gema Igual Diputada del PP y alcaldesa de Santander «El Gobierno de España tiene que cumplir sin más excusas ni más dilaciones»

«Un nuevo retraso en la llegada del AVE tendría consecuencias muy negativas para Santander. No hablamos solo de un proyecto ferroviario, sino de una infraestructura clave para nuestra competitividad, para el turismo, para el crecimiento económico y para el futuro de la ciudad. No podemos permitirnos seguir perdiendo oportunidades por la falta de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Cantabria. Cada año que se retrasa el AVE es un año perdido para atraer inversiones, para generar empleo y para reforzar nuestro papel como capital de referencia en el norte de España. Santander no puede quedarse atrás mientras otras ciudades avanzan. Hemos cumplido con nuestra parte y ahora exigimos que el Gobierno de España cumpla con la suya sin más excusas ni dilaciones. No vamos a aceptar más promesas vacías»

Paulu Lobete Secretario general de Cantabristas «Es un proyecto con el que llevamos décadas perdiendo el tiempo en Cantabria»

«Lo que ha ocurrido con la paralización del AVE en Palencia solo aumenta la agonía de un proyecto que nunca ha sido importante para Cantabria y con el que llevamos décadas perdiendo el tiempo. Es vergonzoso que sigamos con este asunto en agenda cuando tenemos la red de transporte público de Cercanías en un estado lamentable. Ahí es donde se deberían haber focalizado las inversiones. Estamos pagando el precio de decisiones mal tomadas y enrocamientos absurdos que nos atrapan en un capricho del AVE a Madrid, mientras no se acometen ni se ven en el horizonte otras inversiones prioritarias como la conexión con Europa a través de Bilbao».

Israel Ruiz Salmón Coordinador de Izquierda Unida en Cantabria «Adif deber respetar la legalidad urbanística de las ciudades por las que pasa»

«Décadas de atasco, de gobiernos de PP y PSOE, no pueden suponer una aceleración indebida de los trámites por conveniencia del PP de Cantabria, que busca generar ruido a toda costa porque no acaba de asumir que no gobierna España, o por parte de Adif, que debe respetar la legalidad urbanística de las ciudades que atraviesa. La solución pasa por soterrar el tramo. En todo caso, la prioridad para Izquierda Unida son las Cercanías frente al AVE, que hasta la fecha solo ha dado riñas artificiales».

José Luis López Vielba Alcalde de Reinosa (PP) «Si el problema está en Palencia, que lo resuelvan y que cumplan los plazos»

«Para Reinosa, para todo Campoo y también para Cantabria, todo lo que sean retrasos en el AVE es una malísima noticia. De hecho, de lo que tratamos es justamente de lo contrario, de adelantar los plazos. Si el problema puntual se encuentra en el norte de Palencia, que lo resuelvan y que cumplan con el calendario. Es lo que tienen que hacer, porque el AVE ya llega demasiado tarde a Cantabria como para que todavía se retrase más».

Mariano Carmona Secretario general de UGT en Cantabria «No podemos pagar los platos rotos de los errores que se han podido producir»

«Ante todo, hay que respetar las decisiones judiciales, aunque esta no sea firme y esté pendiente del recurso interpuesto por Adif. De todos modos, el daño está hecho y, una vez más, las obras del AVE se retrasarán y eso que bastante retraso ya hemos acumulado en todos estos años en una comunidad autónoma especialmente necesitada de infraestructuras como es Cantabria. Al margen de lo ocurrido con las obras en Palencia, lo realmente imperdonable es que a estas alturas la región no tenga AVE ni lo vaya a tener en mucho tiempo y que, además, un medio de transporte de tanta importancia como el ferrocarril tenga unas líneas de Cercanías y de Media Distancia también muy necesitadas de inversiones y mejoras. Lo que está claro es que habrá que depurar responsabilidades por lo ocurrido».

Rosa Mantecón Secretaria general de CC OO en Cantabria «Es un nuevo mazazo: no es la primera vez que se paralizan las obras»

«Sería contraproducente para Cantabria seguir retrasando la llegada de la alta velocidad. Llevamos años hablando de esta conexión y ahora nos encontramos con un nuevo mazazo. No es la primera vez que se paraliza la ejecución de unas obras que no han tenido en cuenta ni los estudios informativos ni la declaración de impacto ambiental. Cantabria no puede seguir aislada, necesita de manera imperiosa una conexión ferroviaria similar a comunidades vecinas como Asturias y País Vasco, que ya tienen la conexión, para no quedarnos atrás y poder competir. Hay que buscar una solución de manera urgente a este nuevo problema para adaptar lo que ya se ha hecho sin tener que volver a empezar de nuevo».

Mercedes Martínez Secretaria general de USO «Es indignante y constata el secular abandono por parte del Estado»

«El nuevo retraso en la construcción de la conexión del AVE a Cantabria es indignante y constata el secular abandono de nuestra región en infraestructuras estratégicas por parte del Estado. Esto se suma al nulo interés del corredor ferroviario con Bilbao, que para USO es el proyecto más decisivo para acabar con el declive de todas las regiones de la Cornisa Cantábrica y especialmente de Cantabria».

Manuel Garay Presidente de CSIF Cantabria «Si hablan de diez años de posible retraso, eso será el mínimo. De ahí, para arriba»

«El AVE tiene para Cantabria mucha importancia en el mundo laboral. Su ausencia limita a la gente joven, y a la que no lo es, que por motivos de trabajo tienen que viajar con frecuencia a Madrid. Si ahora hablan de diez años de posible retraso, sabemos que ese es el plazo mínimo. De ahí, para arriba. A esto hay que sumar el ya de por sí elevado retraso acumulado. Hay generaciones de cántabros que no llegarán a salir de la región en AVE».

César Díaz Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander «El retraso es una pésima noticia por la pérdida de competitividad»

«Las infraestructuras juegan un papel clave en el desarrollo económico y social de los territorios. Seguir retrasando la llegada del AVE a Cantabria y generar más incertidumbre sobre los plazos para su finalización es, sin duda, una pésima noticia por la pérdida de competitividad y la falta de conectividad ferroviaria a las que nos aboca».

Eduardo Lamadrid Presidente de la Asociación de Hostelería «La llegada del AVE es una herramienta clave para el desarrollo turístico»

«Queremos expresar nuestra preocupación por el nuevo obstáculo que podría suponer un importante retraso en la llegada del AVE a nuestra comunidad. Cantabria lleva décadas esperando una conexión ferroviaria rápida y moderna que nos sitúe en igualdad de condiciones con otras regiones del país. El AVE no es solo una infraestructura; es una herramienta clave para la competitividad de nuestra economía y, en particular, para el desarrollo turístico, uno de los motores fundamentales de empleo y riqueza en nuestra comunidad. Este nuevo contratiempo se suma a los problemas de conexiones que ya tenemos y, desde el sector hostelero, reclamamos compromiso en resolver estos contratiempos para garantizar que esta infraestructura no vuelva a sufrir más demoras».

Tomás Dasgoas Presidente de la Cámara de Comercio «Son demasiadas veces las que el Gobierno de España incumple con Cantabria»

«El retraso del AVE haría que Cantabria agravase su situación competitiva respecto al resto de las regiones del norte de España. Sin duda, son demasiadas las veces que el Gobierno de España incumple con nuestra comunidad y cabe pensar que no recibimos el mismo interés que el resto. Por este motivo, la creación de la macrorregión del Arco Atlántico, que estamos reivindicando desde las cámaras de comercio de la Cornisa Cantábrica, es muy necesaria, ya que serviría para dotarnos de infraestructuras ferroviarias adecuadas con financiación europea».

Conchi López Rectora de la Universidad de Cantabria «Esta conexión ferroviaria es fundamental para la proyección de la región»

«Desde la Universidad de Cantabria, comprendemos la complejidad de los grandes proyectos de infraestructuras, pero creemos firmemente en la importancia estratégica de que la alta velocidad llegue cuanto antes a nuestra región. Esta conexión es fundamental para potenciar la proyección nacional e internacional tanto de nuestra universidad como de toda Cantabria, fortaleciendo la investigación, la atracción de talento y el desarrollo sostenible del territorio».

Óscar Martín Presidente del Comité de Empresa de Renfe en la región «Habría que depurar responsabilidades porque la llegada del AVE es clave»

«Habría que depurar responsabilidades. Es frustrante ver cómo se van a alargar años unas obras que ya de por sí iban a tardar en hacerse. La llegada del AVE es clave para potenciar la economía de Cantabria».

Javier Polanco Portavoz de las Mesas de Movilidad de Cantabria «Nuestra principal preocupación son los trenes de Cercanías»

«La paralización no es aún definitiva, porque la sentencia judicial todavía no es firme. Pese a eso, la principal preocupación de las Mesas de Movilidad se centra en la red de Cercanías y el estado de los trenes regionales».