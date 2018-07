Sodercan cede y el Comité de Empresa estará en la reunión sobre el futuro de Fundinorte La plantilla de Fundinorte esperará en Los Corrales el resultado de la reunión en Sodercan El presidente de Cantabria y el alcalde de San Felices de Buelna mediaron para que asistieran a una reunión que vienen solicitando desde principios de año NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Sábado, 14 julio 2018, 12:05

El Comité de Empresa de Fundinorte (antigua Greyco) estará presente en la reunión prevista para este lunes en Sodercán, en la que se dilucidará el futuro de la fundición de San Felices de Buelna. La sociedad regional rectifica y da cabida en esa reunión al único órgano de representación de los trabajadores, que se había quedado fuera «sin que aún sepamos por qué», decía el presidente del comité, Francisco González.

Así las cosas los trabajadores esperarán en Los Corrales de Buelna el resultado de la reunión, expectantes ante lo que será el primer encuentro a tres bandas, representantes del Gobierno regional, empresarios y trabajadores, sentados a la misma mesa como venían pidiendo desde principios de año los sindicatos y el propio comité.

El viernes, fuera aun de la reunión, la plantilla había decidido en conjunto plantarse en la puerta de Sodercan protestando por no haber sido invitada. A las ocho y media de la mañana el alcalde de San Felices de Buelna, José Antonio González Linares, llamó al presidente regional, Miguel Ángel Revilla. A los pocos minutos se abrieron las puertas para el Comité de Empresa, eso sí, sin voz. Los trabajadores no lo admitieron. Más llamadas y, ya por la tarde, se permitió que el presidente del comité estuviera en la reunión con voz. No era suficiente. Se consiguió que también estuviera el secretario, José Antonio Hernández, ambos de CC OO. UGT dio luz verde. Lo importante era que estuviera una representación del comité en la reunión. El resto de ese comité esperaría en Santander y la plantilla en Los Corrales de Buelna.

Así quedaron las cosas, a la espera de lo que suceda en esa reunión.

El viernes el alcalde de San Felices de Buelna estaba muy enfadado. «Llevamos 20 años con la misma cantinela ylos únicos que sufren este desmán son los obreros y sus familias, porque a los demás nunca les ocurre nada«, decía el alcalde. »Se han ido poniendo parches para llegar aquí, pero esta vez se ha retorcido de tal manera la situación que uno se pregunta qué intereses y de quién están sobre la mesa para que no se quiera arreglar este problema«.

El alcalde reconoció que había mandado un escrito pidiendo esa reunión a tres bandas y que al saber que no se había invitado al Comité de Empresa llamó por teléfono al presidente. «Por qué no quieren que vayan los trabajadores si son los que saben más que nadie de Greyco, hay cosas muy turbias y si hace falta las sacaré a la luz«, avisó.

El secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Cantabria, Daniel San Miguel, reconoció esta semana no entender tampoco la situación y adelantó que el sindicato no estaría en la reunión del lunes si no estaba el comité. «Nosotros estamos para asesorar y presentar iniciativas pero el órgano de representación es el comité», dijo.

Incidió en que desde enero se está pidiendo esa reunión y «la situación desde entonces ha empeorado, sobre todo la situación de trabajadores sin desempleo». En ese sentido adelantó que se ha logrado un acuerdo con la dirección de la empresa para que abonen los salarios que se les adeuda a los trabajadores, como así sucedió el pasado viernes. Coincidió con Francisco González al señalar que «si hay futuro para la planta mejor y si no que nos lo digan ya porque los trabajadores pueden tener expectativas de encontrar otros empleos pero no así, porque no pueden hacer nada, de lo contrario perderían todos sus derechos» adquiridos a lo largo de su vida laboral en la antigua Greyco. Finalizó incidiendo en la necesidad de esa reunión «para que los trabajadores no paguen los platos rotos de esta situación».

Francisco González cerró su intervención dirigiéndose a Sodercan para apuntar que «parece que les molesta que les recuerde que tienen su parte de culpa en esta situación, porque ellos han apoyado este proyecto empresarial y porque nunca han venido a hacer un seguimiento de las inversiones que se realizaban aquí, ni ahora ni antes, nadie nos ha preguntado nunca sobre nada, nunca jamás han venido a la fábrica a ver qué se hacía».