Reinosa deberá cobrar las mismas tasas a los censados que a los no empadronados El cambio en la Ordenanza Fiscal afectará a las instalaciones deportivas de la ciudad como las piscinas cubiertas. / Luis Palomeque Reinosa Una sentencia judicial obliga al Consistorio a eliminar las ayudas en las tarifas por el uso de las instalaciones deportivas BLANCA CARBONELL Reinosa Viernes, 3 agosto 2018, 08:16

Ir a las piscinas, tanto a las cubiertas como a las descubiertas, utilizar las pistas municipales de tenis o de pádel, o disponer de uno de los pabellones polideportivos de la ciudad supondrá a partir de ahora el mismo desembolso para los censados en Reinosa que para los no empadronados.

El Ayuntamiento de Reinosa aprobó este jueves la modificación de la Ordenanza Fiscal que regula estas tasas por unanimidad. La corporación se ha visto obligada a tomar esta medida, que anula las bonificaciones que los empadronados de Reinosa disfrutaban hasta ahora, en la utilización de las instalaciones deportivas, por orden judicial.

Se trata de una sentencia dictada después de que un usuario habitual de las piscinas cubiertas, no empadronado en Reinosa, interpusiera y haya ganado un contencioso administrativo. De esta manera, las tarifas serán idénticas para los empadronados y los no empadronados.

Todos los grupos políticos, excepto Reinosa en Común (REC), se mostraron este jueves, durante la sesión plenaria, contrarios a esta medida. El alcalde de la ciudad, José Miguel Barrio, consideraba que, «las leyes no siempre son justas, por eso han de contemplar exenciones». Veía por lo tanto injusta la medida porque, «el mantenimiento de estas instalaciones se sufraga con impuestos de todos los reinosanos, cuando es habitual que usuarios empadronados en otros municipios hagan uso de estos servicios». Se preguntaba el regidor, «cómo vamos a bajar los impuestos a nuestros ciudadanos si tenemos servicios para toda la comarca y cada vez menos empadronados».

Las bonificaciones en las tasas no obligatorias de Reinosa para sus empadronados, se comenzaron a aplicar en el año 2008, ante el descenso en el padrón municipal. Son unas exenciones que varían según el tipo de servicio y coste.

Todos los miembros de la Corporación municipal estuvieron siempre de acuerdo con esta medida, hasta que en el año 2015 llegó REC a la misma e hizo de la eliminación de las bonificaciones para empadronados uno de sus principales caballos de batalla.

Su portavoz, Victoria Callejo, considera que «la discriminación entre empadronados y no empadronados es ilegal y anticonstitucional». Para ella, la medida «no ha sido eficaz porque no se ha logrado empadronar a los que residen aquí. Así son más deficitarios los servicios públicos porque los no empadronados han dejado de utilizarlos».

Por otro lado, este jueves se acordaron las fiestas locales para el año 2019. Todos los grupos votaron a favor de que la festividad de San Sebastián, 20 de enero, se pase del domingo al lunes. Por su parte, la festividad de San Mateo, 21 de septiembre, se ha decidido pasar del sábado al lunes con los votos favorables de PRC y PP y en contra de PSOE y REC.