La Batalla de Flores inicia su cuenta atrás

Los vecinos de Laredo ya cuentan los días que restan para la celebración de su fiesta por excelencia, la Batalla de Flores, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional que cumple este año su 110 edición, y que sigue aspirando a lograr el título de Interés Turístico Internacional.

El pasado martes tuvo lugar la presentación de la edición de este año. La flamante campeona europea de baloncesto femenino, Laura Nicholls (Santander, 1989) será la primera mujer que tendrá el honor de ser carrocista mayor en este concurso de carrozas, que se celebrará el próximo 30 de agosto, a partir de las 17.30 horas.

La fiesta fue presentada en el salón de actos de la Casa de Cultura Doctor Velasco, en un acto al que asistieron cientos de vecinos y que estuvo presidido por la alcaldesa laredana Charo Losa (PSOE), la directora general de Turismo, Eva Bartolomé, y la concejal de Festejos y Turismo, Patricia Gutiérrez (PSOE).

Precisamente fue la nueva edil de Festejos la que abrió el acto, presentado por el periodista de Radio Laredo, Noé del Río, en la que era su primera intervención pública desde que accedió a su cargo. Tras reconocer los imprevistos de este año, en el que sólo habrá nueve carrozas –el peor registro desde 1995– por la falta de locales para una parte de los carrocistas que participaban en los últimos años, la edil de Festejos resaltó que gracias al trabajo de los carrocistas «la Batalla sigue viva».

«Gracias a los carrocistas que año tras año han conseguido consolidar esta fiesta»

Además, señaló que «la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional la sentimos muy cerca». En esta misma línea se manifestó, a continuación, la alcaldesa pejina, Charo Losa, que tuvo unas palabras de reconocimiento a los que «año tras año han consolidado la fiesta». A pesar de que el número de carrozas ha descendido «ligeramente» respecto a años anteriores, Losa está muy segura de que el concurso no perderá calidad, entre otras razones porque, según dijo, «los laredanos somos distintos y nos superamos en las adversidades y dificultades». De ahí que hiciera un llamamiento a la esperanza. «La Batalla de Flores no es de nadie en particular, es de todos y los laredanos somos abiertos y receptivos».

De su lado, Eva Bartolomé, la directora general de Turismo, destacó la intención de su consejería de promocionar la Batalla de Flores fuera de las fronteras de Cantabria, dándole la relevancia que merece a nivel nacional, así como de atender de cerca la tramitación para que sea pronto Fiesta de Interés Turístico Internacional. «Recogiendo el guante de la alcaldesa os recuerdo que el año pasado dije que haría todo lo posible para que el Ministerio hiciese más accesibles los decretos para lograr ser Fiesta de Interés Turístico Internacional. Estaban un poco obsoletos. Cumpliendo con ese compromiso hable con la secretaria de Estado y ya están casi listos», señaló, al tiempo que dijo que «espero que pronto, estos decretos permitan que la Batalla de Flores, sobrada de méritos, sea Fiesta de Interés Turístico Internacional».

En el acto también se dio a conocer al jurado que se ocupará de valorar las distintas carrozas alegóricas y que estará formado por el diseñador gráfico, nacido en Laredo y amante de la Batalla de Flores, David Sáinz de la Maza Ruiz; las licenciadas en Bellas Artes, vecinas de la villa y seguidoras del festejo Sara Liébana y Lara Alonso Pérez; Azucena Silvino, titular del espacio creativo Sara Rúas; la licenciada en Historia del Arte y conocedora de la Batalla de Flores, María Bringas Riego y los floristas, apasionados colaboradores de la Batalla de Flores, Ana López y Ángel Sáinz.

Tras estas intervenciones subieron al escenario Abelardo Landera como portavoz de Agrupa-2, ganador del pasado año, que recibió el cartel anunciador de esta edición en la que aparece su carroza.

«Además de locales es necesario potenciar la fiesta dándola a conocer en toda España»

En su intervención ante el público presente, Landera, que este año no participará, aseguró que la «Batalla de Flores es la fiesta más importante de Laredo y puede que lo sea también de España». «Es necesario tener locales no solo para realizar las carrozas sino para poder exponer las maquetas de cada trabajo en una balda. Pero lo más importante es divulgar la fiesta, potenciarla, que se vea en todo España, no solo en Santander, Bilbao, Burgos y alrededores».

También hizo acto de presencia Vicente López, que recibirá un homenaje por su trayectoria como carrocista. «Es hora de que se acabe esto de que los carrocistas no puedan participar porque no tengan un local. El Ayuntamiento tiene terrenos suficientes para construir unas naves y el carrocista pueda trabajar. El Ayuntamiento va a ahorrar mucho dinero con esta actuación porque hay unos alquileres que valen un 'pastón'».

La presentación pública y proyección del spot de la Batalla de Flores 2019 puso el broche final a la velada.