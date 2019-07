Laura Nicholls será la carrocista mayor de la Batalla de Flores 2019 Abelardo Landera, portavoz de Agrupa-2, ganador en 2018, recibió el cartel anunciador de este año. / A. V. La directora general de Turismo, Eva Bartolomé, espera que el próximo año la fiesta sea declarada de Interés Turístico Internacional ABEL VERANO LAREDO. Miércoles, 24 julio 2019, 08:16

La flamante campeona europea de baloncesto femenino, Laura Nicholls (Santander, 1989) será la primera mujer que tendrá el honor de ser carrocista mayor en la Batalla de Flores de Laredo, Fiesta de Interés Turístico Nacional, que el próximo 30 de agosto cumplirá su 110 edición.

La fiesta fue presentada ayer en el salón de actos de la Casa de Cultura Doctor Velasco, en un acto al que asistieron cientos de vecinos y que estuvo presidido por la alcaldesa laredana Charo Losa (PSOE), la directora general de Turismo, Eva Bartolomé, y la concejal de Festejos y Turismo, Patricia Gutiérrez (PSOE).

Precisamente fue la nueva edil de Festejos la que abrió el acto, presentado por el periodista de Radio Laredo, Noé del Río, en la que era su primera intervención pública desde que accedió a su cargo. Tras reconocer los imprevistos de este año, en el que sólo habrá nueve carrozas -el peor registro desde 1995- por la falta de locales para una parte de los carrocistas que participaban en los últimos años, la edil de Festejos resaltó que gracias al trabajo de los carrocistas «la Batalla sigue viva».

Además, señaló que «la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional la sentimos muy cerca». En esta misma línea se manifestó, a continuación, la alcaldesa pejina, Charo Losa, que tuvo unas palabras de reconocimiento a los que «año tras año han consolidado la fiesta». A pesar de que el número de carrozas ha descendido «ligeramente» respecto a años anteriores, Losa está muy segura de que el concurso no perderá calidad, entre otras razones porque, según dijo, «los laredanos somos distintos y nos superamos en las adversidades y dificultades». De ahí que hiciera un llamamiento a la esperanza. «La Batalla de Flores no es de nadie en particular, es de todos y los laredanos somos abiertos y receptivos».

De su lado, Eva Bartolomé anunció que está «prácticamente finalizado» el nuevo decreto que regula la declaración de interés nacional e internacional de las fiestas, «después de que el año pasado propusiera al Gobierno central que se facilitasen los requisitos para justificar la difusión de la fiesta». A falta de la aprobación por parte del Consejo de Ministros, la directora general de Turismo espera que el próximo año la fiesta cuente, como las Guerras Cántabras, con el título de interés internacional.

Tras estas intervenciones subieron al escenario Abelardo Landera como portavoz de Agrupa-2, ganador del pasado año, que recibió el cartel anunciador de esta edición en la que aparece su carroza. También hizo acto de presencia Vicente López, que recibirá un homenaje por su trayectoria como carrocista. Ambos reclamaron locales para facilitar la participación de todos los carrocistas de la villa en la fiesta.