A los perros también les gustan las playas Cantabria tan solo cuenta con once arenales autorizadas para los 269.646 perros registrados en la región

El número de perros que acuden con sus dueños a los arenales autorizados crece constantemente.

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Jueves, 28 de agosto 2025, 07:29 Comenta Compartir

Las playas también son para el disfrute de los perros. Así se puede comprobar en algunos de los arenales que se encuentran repartidos por la costa española, cuyo número va creciendo, aunque muy lentamente, año tras año. Bico, un pequeño perro mestizo, es uno de los que está teniendo el privilegio de disfrutar de una de ellas, en concreto la de La Maza en San Vicente de la Barquera, algo que no pueden hacer muchos de los 9,3 millones de canes que en estos momentos están viviendo con las familias españolas.

El pasado domingo Bico no paraba de correr por la arena con permanentes incursiones en el agua para jugar con el resto de perros. «Es muy activo y sociable, pero pocas veces se le ve tan contento como cuando viene a la playa, algo que solo podemos hacer en nuestras vacaciones», reconoce Juan Bañul, un zaragozano que está disfrutando de sus días de descanso junto a su mujer en una vivienda rural junto a San Vicente.

En su elección del destino de este año tenía claro que sería el norte de España para escapar del azote del calor de Aragón, pero también para ellos era imprescindible tener cerca una playa que poder compartir junto a su perro. «Tras ver varias opciones San Vicente nos pareció un lugar ideal. Para nosotros lo más importante era poder contar con una playa cercana como esta. Después valoramos el resto de atractivos que nos ofrece, aunque tengo que reconocer que nos costó bastante encontrar alojamiento que admitan perros, pero logramos solventarlo», señala.

Una circunstancia que debería ser fácil pero no lo es. Tan solo basta con señalar que de las 3.556 playas que oficialmente existen a lo largo de la costa española, apenas 134 están catalogadas como playas para perros. Una cifra que, especialmente para los dueños de las mascotas, resulta irrisoria, si tenemos en cuenta el número de canes en nuestro país y sobre todo la evolución que muestra, con un crecimiento imparable que ha llevado a superar en el último año la espectacular cifra de nueve millones de perros registrados.

La situación en Cantabria es muy similar a la del resto de España. De las 73 playas que según el Ministerio de Transición Ecológica existen en nuestra región, tan solo once son aptas para el uso de los perros sin limitaciones de horario, a diferencia de la autorización aprobada en la Segunda Playa del Sardinero que en este año permite, por primera vez, el pasear con los canes en horario restringido de 20.30 a 23.30 horas.

En nuestra Comunidad contamos, según el Registro de Animales de Compañía (RACIC), con 269.646 perros, una cifra que va creciendo de manera imparable, cuando la población de la región no alcanza los 600.000 habitantes.

Playa pionera

San Vicente de la Barquera fue uno de los municipios pioneros a la hora de ofrecer una playa para los animales. Precisamente este año se cumple una década desde que se decidió autorizar su presencia en la Playa de la Maza, un arenal en el interior de la bahía hasta entonces muy poco concurrido, en el que además, por sus características, los perros pueden moverse libremente sin peligro de que puedan escaparse. Con el paso del tiempo se la fue dotando de diverso equipamiento, como una fuente especial para los animales, duchas, papeleras y un cierre para que los perros no se puedan escapar. Desde entonces, año tras año, los usuarios de este arenal, ya más conocido entre los barquereños como la Playa de los Perros, aumentan en cada temporada.

Las familias con perros suelen viajar a zonas con playas que admiten a sus mascotas. Vicente Cortabitarte A la mayoría de los canes les encanta bañarse en el agua. Vicente Cortabitarte Una pareja llega a la playa de La Maza con sus perros. Vicente Cortabitarte Los perros son los qué más disfrutan de un día en la playa. Vicente Cortabitarte Una familia disfruta de un día de playa con sus mascotas. Vicente Cortabitarte 1 /

Andrés es uno de ellos que junto a su mujer Raquel, su pequeña hija Vega y su suegro Paco acudieron a pasar el día a esta playa por primera vez junto a Numa y Noa, dos perros abandonados con apenas dos meses y que ellos adoptaron para darles un nueva y feliz vida. «Vivimos en Albacete y nos alojamos en el pueblo de Roiz. A través de internet vimos la existencia de esta playa por lo que hemos venidos a disfrutar todos juntos. Los perros se lo pasan en grande y nosotros contentos de verles disfrutar», señala Andrés con cara de satisfacción al ver feliz a su familia, entre las que cuenta a su perros como unos miembros más.

«No entiendo porque no hay más playas para perros», reclama el bilbaíno Andoni Ramírez que suele ser un habitual de la Playa de la Maza junto a su perra Luna, un setter inglés. «Cada vez somos más las familias que tenemos perros y sin embargo casi no nos tienen en cuenta. Entiendo que en muchas playas, las más masificadas no se permitan, pero debería de haber mas arenales autorizados», reclama.

Recalca que en playas como la de La Maza de San Vicente se puede comprobar que no hay rastros de excrementos de los animales «a diferencia de lo que te encuentras en muchas calles», reconoce. «Creo que todos los que venimos a espacios como este, estamos sobradamente concienciados y somos los primeros en cuidar la playa. Como se puede comprobar está más limpia que la mayoría. Es más fácil encontrar colillas de tabaco en cualquier arenal que aquí, en donde seguro que no verás las cacas de nuestros perros» asegura Andoni.

Playas de Cantabria

El número total de playas autorizadas para mascotas en Cantabria asciende a once, pero cada una de ellas tiene sus características particulares y en varios casos dicho acceso está condicionado a determindas épocas del año o diferentes horarios del día.

Lista de playas para perros en Cantabria Playa de La Maza (San Vicente de la Barquera): Acceso: Todo el año, sin restricciones horarias. Condiciones: Perros atados salvo razas PPP (que requieren bozal).

Playa de Los Molinucos (Santander): Acceso: Todo el año (habilitada como playa canina estable). Condiciones: Perros sueltos permitidos salvo PPP, que requieren correa y bozal.

Segunda Playa del Sardinero (Santander): Acceso: Del 1 de junio al 30 de septiembre, 20:30 a 23:30 h. Condiciones: Perros siempre con correa; PPP también con bozal.

Playa Arcisero (Castro Urdiales): Acceso: Todo el año, sin restricciones horarias. Condiciones: Playa rocosa, recomendable llevar correa por seguridad.

Cala Cargadero Mioño (Castro Urdiales): Acceso: Todo el año. Condiciones: Cala pequeña, con mezcla de arena y canto rodado.

Playa El Puntal (Somo, Ribamontán al Mar): Acceso: Todo el año, zona habilitada desde 2016. Condiciones: Playa extensa, se recomienda mantener a los perros controlados.

Arenal del Jortín (Soto de la Marina, Bezana): Acceso: Todo el año, habilitada desde 2016. Condiciones: Cala pequeña, tranquila, ideal para perros poco acostumbrados al bullicio.

Playa La Riberuca (Suances): Acceso: Todo el año. Condiciones: Playa fluvial, puede haber barro en bajamar.

Playuca de la Cantera (Miengo): Acceso: Todo el año. Condiciones: Cala pequeña, permite perros sueltos durante todo el día.

Playa de Helgueras / Trengandín (Noja): Acceso: Fuera del verano (1 de octubre a 31 de mayo): sin restricciones. Verano (1 de junio a 30 de septiembre): solo en horarios nocturnos (habitualmente 20:00–08:00). Condiciones: Zona señalizada para perros; correa obligatoria.

Playa El Madero (Liencfres, Piélagos): Acceso: No es el más fácil, requiere ir con cuidado al descender hasta el pequeño arenal. Mejor en bajamar. Condiciones: sin restricciones. En el resto arenales del municipio los perros pueden estar antes de las 9.30 y después de las 20.30 horas.

Comenta Reporta un error