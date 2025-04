Final feliz para la 'carretera negra' de Vioño, un símbolo de lucha vecinal

Lucía Alcolea Santander Viernes, 11 de abril 2025, 07:07 | Actualizado 07:42h. Comenta Compartir

La carretera de Vioño, en Piélagos, ya no es tan negra como su nombre indica y la casa tapón no está. Fue derruida. Han tenido ... que pasar varios años para hacer borrón y cuenta nueva, pero al fin el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, anunció ayer que el nuevo vial será inaugurado mañana, sábado, a las 12.00 horas. Los asistentes estrenarán el asfalto con el que se ha cubierto una larga demanda vecinal: la de devolver el doble sentido de circulación a la vía que une los núcleos de San Vicente y Salcedo, en Vioño. Siempre se pudo conducir en ambas direcciones, hasta el año 2022, cuando el anterior equipo de gobierno (PSOE, PRC y Avip) dotó la zona de accesos peatonales y cambió la circulación a sentido único en el punto por el que se accede al cementerio y la intersección con la CA-231 –une Vioño y Oruña–. Argumentaban que con las aceras no se podía ensanchar la carretera. La nueva geografía urbanística despertó una serie de protestas vecinales bajo el lema 'mejorar no es quitar'. Los vecinos opinaban que la anatomía del trazado resultaba peligrosa en un tramo ya de por sí estrecho, con escaso margen de maniobra para conductores, viandantes y los ciclistas.

La queja se llevó a la calle y hubo varias manifestaciones para reclamar que se devolviera el doble sentido a la conflictiva vía. En 2023, tuvieron lugar las elecciones y el cambio de gobierno. Le tocaba al del PP cumplir lo que había prometido. Lo hizo en abril de 2024, hace un año, y pronosticó que la actuación estaría finalizada antes de 2025. En noviembre empezaron las obras y mañana inaugurarán el trazado. En el transcurso, el Consistorio solucionó otra cuestión que impedía garantizar la seguridad vial al cien por cien. La denominada 'casa tapón', una construcción ubicada en el mismo cruce de la carretera que impedía la visibilidad y constituía una especie de piedra en medio del camino. La edificación complicaba la circulación de vehículos como autobuses, que se veían obligados a realizar maniobras para atravesar la zona. El Ayuntamiento decidió demoler la antigua casa –primero la tuvo que comprar– «y ampliar la visibilidad en el giro, además de facilitar el paso de los autocares». De esta forma se aseguraba también el espacio necesario para establecer el prometido doble sentido. Antes de ejecutar la actuación, recordó Caramés, «tuvimos que pedir permiso a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) para invadir 1,20 metros del margen derecho –dirección Salcedo– y así poder ampliar el tramo final de la vía». Ampliar Protestas vecinales Una vez recibida la autorización para la ocupación del dominio público, el Ayuntamiento de Piélagos comenzó a estudiar distintas alternativas para dotar a este tramo de dos sentidos de circulación. El regidor ha destacado en varias ocasiones la «buena predisposición de los titulares de la vivienda existente en la zona, ya que ha habido que intervenir una pequeña parte de su propiedad», además de actuar en un área reducida de la montaña ubicada a mano izquierda. Ambos factores han hecho posible dotar a la vía de la anchura necesaria para devolverle el doble sentido que siempre tuvo. La inversión municipal ha sido de 250.000 euros. Caramés celebró ayer, anticipándose al acto inaugural, «la puesta en servicio de la llamada carretera negra, una vez se han concluido las obras de ampliación», explicó. El del PP sacó pecho de su equipo de gobierno, «ya que damos cumplimiento al compromiso que adquirimos con todos los vecinos de Piélagos, y en especial con los habitantes de los pueblos de Vioño, Zurita y Oruña». Ampliar Últimos trabajos de asfaltado El regidor aprovechó la ocasión para lamentar «la falta de diálogo y consenso, así como los engaños constantes, del anterior equipo de gobierno tripartito, con la socialista Verónica Samperio en la Alcaldía». De hecho, dijo, «hubo vecinos que fueron multados por oponerse a un proyecto impuesto y en el que se no tuvieron en cuenta las peticiones de los usuarios, que reclamaban conservar el doble sentido de la vía». El acto público de inauguración de la actuación tendrá lugar mañana, sábado, a las 12.00 horas, en el nuevo cruce construido en la intersección de la carretera objeto de polémica.

