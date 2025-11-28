El papa León XIV recibe «feliz» el escudo de Isla: «Lo guardaré bien» El obispo de Roma, que «ha sonreído muchísimo» al recoger el emblema, sabe que sus antepasados fueron hidalgos de la localidad cántabra

El papa León XIV afirma conocer su pasado. Este jueves se reencontró con sus orígenes. El obispo de Roma recibió enmarcado el escudo heráldico de Isla (Arnuero), localidad de la comunidad autónoma de la que cuatro de sus tatarabuelos de undécima generación por parte materna fueron hidalgos. «Sí, sí. De Cantabria, de Isla», fueron las primeras palabras que pronunció el Santo Padre tras recoger el emblema en un avión con destino a Turquía.

La periodista Eva Fernández, que cubren toda la actualidad del Vaticano para Cope y Trece, obsequió al pontífice con el detalle, porque «me pareció que podía ser bonito y simpático». Al recogerlo, revela Fernández, «ha sonreído muchísimo» y se ha mostrado «feliz» por tener el escudo entre sus manos. Es más, León XIV le respondió que «lo guardaré bien».

«No descarto que se lo coloque en el despacho», señala la comunicadora, quien asegura que el papa «sabía y tenía perfectamente los datos en la cabeza». Pese a conocer la información, Fernández le recordó al papa desde su asiento del avión su genealogía por parte de su madre. «Mientras yo se lo explicaba, él asentía», relata a El Diario Montañés.

Según explica, fue ella misma la que contactó con el Consistorio de Arnuero tras conocer el informe del periódico 'The New York Times' en el que se retrotrae a 1573 para certificar que Robert Francis Prevost tenía antepasados de origen español, concretamente de Cantabria. «Incluso pregunté al Ayuntamiento si habría algún detalle relacionado con sus antepasados que fuera bonito», detalla la periodista.

Igualmente, Fernández comentó a León XIV que como cuenta con ascendencia cántabra tiene una «ocasión estupenda» para viajar a España y, por supuesto a Isla. «Le pregunté si podría tener esperanza de que venga a España y me respondió que podéis tener algo más que esperanza», señala. Por ello, asegura que «personalmente no tengo ninguna duda de que venga el papa». Lo que todavía no puede confirmar es cuándo. «Tiene planes en la cabeza de unos cuantos viajes y nunca se sabe», dice la experta en la información vaticana, al tiempo que tampoco descarta que Robert Francis Prevost pueda pisar la localidad cántabra de sus antepasados.

«Aunque he tirado para toda España, entiendo que quizás pudiera hacer una escapada a la zona cuando llegue el viaje», apunta. Pese a esa incredulidad, Fernández se mantiene firme en su idea de que el Santo Padre estará algún día en suelo español. «Va a ser un papa muy viajero porque le gusta ir por diferentes países. Por tanto, creo que tendremos la suerte de verlo y recibirlo con todo el cariño en España».

Y en Cantabria más. El alcalde Arnuero, José Manuel Igual, al poco de conocer la noticia de su 'paisano', señaló en este periódico que «se remitirá a la Santa Sede una carta con invitación para una visita pública o privada al municipio, en coordinación con el Gobierno de Cantabria y el de España». Para los vecinos es un «orgullo» las raíces cántabras de León XIV.

Otro posible papa 'cántabro'

Tras la muerte del papa Francisco se celebró un cónclave en el que se dio a conocer el nombre de un posible heredero del anillo de San Pedro: Luis Antonio Tagle, un cardenal filipino con orígenes cántabros en la localidad suancina que lleva en su apellido, que los expertos colocaron entre los cinco favoritos a suceder a Jorge Mario Bergoglio tras su muerte.

Tagle fue también conocedor de su pasado en la región. Tanto que en 2017, acompañado por 21 miembros de su familia, visitó la localidad cántabra de donde partieron sus ancestros.

