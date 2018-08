'Rapid' viaja de El Dueso a su hogar Tras dos años de rehabilitación en el Penal, el galgo pone rumbo a Galicia M. Cabrera MARTA CABRERA Viernes, 17 agosto 2018, 07:23

Once y media de la mañana. Es la hora acordada para que la familia pontevedresa que va a hacerse cargo de 'Rapid' llegue al Centro Penitenciario de El Dueso para recoger a este galgo que, tras pasar dos años en la prisión, ya se encuentra preparado para salir y comenzar una nueva vida fuera de los muros donde ha recuperado la vitalidad y la salud que fuera le habían quitado. Y es que sufrió el abandono de unos dueños que, cuando vieron que ya no rendía para las carreras, se desentendieron por no seguir siendo rentable para sus intereses.

Nagore y José son la pareja que va a hacerse cargo de él a partir de ahora. Ambos residen en La Guardia (Pontevedra), en una casa junto al río Miño, cerca del mar. «El entorno no va a ser un problema para que 'Rapid' se adapte, ya que va a vivir en un lugar muy similar a El Dueso». Entre los requisitos que la Asociación Galgos de Casa solicitaba a los adoptantes estaba este, aunque no fue el único. «Cuando nos enteramos de que había una familia de Galicia que quería adoptar a 'Rapid' pensamos que por qué se tenía que ir tan lejos, así que les pedimos bastante información antes de dar el sí», reconoce la presidenta de la asociación, Eva Ceballos. Ella ha sido una de las personas que ha acompañado a la pareja a la entrega del can junto a Carmen Pulido y Silvia Zurdo, también pertenecientes a la directiva.

Los nervios y la emoción han estado presentes desde que decidieron dar el paso de hacerse cargo de 'Rapid', y ayer no iba a ser menos. «Un día, la cara de 'Rapid' apareció en mi teléfono y me enamoré perdidamente. He vivido con muchos nervios la espera hasta el día de hoy», reconoce Nagore. A su lado, José la mira conmovido por el momento que están a punto de vivir. «Ella me pidió que le frenara el impulso, pero estaba claro que 'Rapid' tenía que venirse con nosotros».

En la zona destinada al cuidado de los perros los espera Carlos, el interno que se ha encargado de la rehabilitación y los cuidados del galgo durante estos dos años. Al principio, les cuesta entablar relación con el perro, pero rápidamente, y gracias a los consejos del recluso que tan bien le conoce, 'Rapid' comienza a obedecer a sus nuevos dueños. «Sit», así le ordena Carlos al animal para que su nueva familia pueda colocarle su nuevo collar azul. Con este acto, el trabajo del interno ha terminado. Abandona el lugar sin mirar atrás, no sin antes dejar a Nagore y José una camiseta impregnada con su olor por si el animal le echa de menos.

Las lágrimas, protagonistas

Las lágrimas son las principales protagonistas en este momento. Para los adoptantes, por fin ha llegado el momento de tener al perro que les había conquistado nada más verle. Para la asociación y los trabajadores del centro penitenciario es el fin de un ciclo. «Con esta adopción se pone fin a la cadena que comenzó cuando 'Rapid' fue recogido para su rehabilitación, que continuó con su traslado a El Dueso y que ha concluido con el cambio de collar por su nueva familia», explica Eva Ceballos, orgullosa de lo conseguido. No en vano, este programa que lleva por nombre 'Dos vidas y un día' es pionero y ya ha suscitado el interés de otras prisiones a nivel nacional e internacional.

Ahora comienza una nueva oportunidad para un 'Rapid' ya rehabilitado. Sus dueños le han preparado un lugar en el coche con todo tipo de comodidades. «Va a viajar con su cama, colchoneta, juguetes, premios... Todo de golpe», reconocen sus nuevos dueños. «No importa lo que tardemos en llegar, no tenemos prisa. Allí nos estará esperando 'Sakura', nuestra gatita y su nueva compañera».

Con esta entrega se cierra un ciclo, pero el programa continúa. 'Red' es el otro perro que está siendo reeducado en El Dueso que, además, pronto tendrá un nuevo compañero, ya que la idea es que siempre haya una pareja de galgos en la prisión, aunque aún se están valorando quién será el sustituto de 'Rapid'.