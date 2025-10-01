Un encierro por pequeños luchadores como Irene La iniciativa 'La Caja', que recauda fondos en la plaza del Ayuntamiento de Santander para la investigación del cáncer infantil, supera ya los 5.500 euros

«Mi habitación del hospital es más grande», dice Irene al entrar en 'La Caja' instalada en la Plaza del Ayuntamiento de Santander. Esta pequeña, que en noviembre cumple 12 años, ha visitado a los ilusionistas Mago Xuxo y Asier Moon para hacerles un poco más llevadero el encierro solidario. El reto termina el próximo domingo, 5 de octubre, y llevan desde el pasado 27 de septiembre encerrados, voluntariamente, en un contenedor de obra habilitado para la ocasión. «Nos ha costado coger la postura para dormir en el sofá cama, pero por lo demás estamos muy felices, la respuesta de la gente está siendo abrumadora», señalan los magos. La recaudación ayer al mediodía superaba los 5.500 euros.

Irene padece un meduloblastoma metastásico del que fue operada el pasado abril en Madrid. Le hubiese gustado acudir a 'La Caja' el próximo jueves, porque visitarán la instalación los creadores de contenido Tobalink y Paula Currás, a los que sigue, pero tiene que ingresar en el Hospital Universitario de Cruces para someterse a seis ciclos de quimioterapia. «Lo seguiré a través del directo», dice sonriente.

Además de fisgar la casa improvisada de los ilusionistas cántabros, de pensar un nombre para un pulpo de peluche que también convive con ellos, de revisar las cámaras, las singulares vistas y echar un vistazo al interior de la nevera que imita a un amplificar Marshall, Irene ha querido agradecer a Xuxo y Asier la iniciativa: «Gracias porque así pueden investigar más y ponernos tratamientos que nos hagan menos daño y que nos curen».

Pasar nueve días dentro de una caja de cristal, con la solana calentando el aire del pequeño cubículo no es sencillo. «Es la peor parte, el calor que se concentra en determinadas horas del día», explican los ilusionistas, que ayer estaban emocionados porque después de cuatro días se habían podido duchar con agua fría. Y a esa sensación de felicidad por un acto tan cotidiano se sumó además la presencia de la pequeña Irene. «Que haya venido y que sepa que estamos aquí por ella y por otros niños que están pasando por lo mismo nos hace muy felices. Su agradecimiento es el mejor premio», señalan.

Dosis de sonrisas

La hermana de Jesús Jiménez Pérez, conocido artísticamente como Mago Xuxo, padeció leucemia durante 15 años. «Nos mostró que una de las medicinas fundamentales para llevar a cabo la recuperación era la risa». Así nació 'Dosis de Sonrisas', la asociación que está detrás de 'La Caja', además de un gran equipo de amigos y profesionales, y que se encargará de entregar la recaudación íntegra al programa de investigación de oncología pediátrica del Instituto de Investigación Valdecilla (Idival).

Las noches dentro del contenedor son «tranquilas». «Hasta las 23.30 horas estamos en directo a través de YouTube y Twitch. A veces los que están conectados cenan con nosotros, nos hacen compañía. Y en la plaza, la gente se acerca y se interesa por nosotros y por si necesitamos algo. Nos sentimos protegidos», explica Moon. «¿Aquí también os dan comida sin sal?», dice Irene en tono divertido.

Ayer el colegio Cumbres estaba en la plaza del Ayuntamiento para resolver dudas con los inquilinos de la caja. «¿De qué equipo sois? ¿Del Barsa o del Madrid?«, cuestionaba uno de los escolares, como si la respuesta solo pudiera ser bidireccional. «Del Racing», decía Xuxo rompiendo los esquemas del menor. Mientras, Asier se echaba las manos a la cabeza. «Mirad, me ha llenado la 'casa' de artículos del club. Tiene una manta, una bandera...». Así que la respuesta era obvia. Precisamente el día anterior los exjugadores Julián Luque y Gonzalo Colsa visitaron la caja.

El reto acaba el domingo, pero habrá segunda parte. «Ya lo estamos desarrollando», cuentan. Irene dice que el año que viene les volverá a visitar. Ya tiene nombre para el pulpo. Se llamará 'Sardi'.

Ampliar ¿Cómo puedo colaborar? Las donaciones se puede realizar en la misma plaza del Ayuntamiento, en el stand que hay junto a 'La Caja', a través de la página web retolacaja.com o mediante bizum al teléfono 684750883.