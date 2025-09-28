El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Mago Xuso y Asier Moon convivirán hasta el domingo que viene dentro de 'La Caja' para recaudar dinero. Roberto Ruiz

Dos ilusionistas, una caja y un reto solidario

El Mago Xuso y Asier Moon pasarán una semana dentro de una habitación de cristal para recaudar fondos para la investigación del cáncer

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:35

En una pequeña habitación de seis por dos metros, los ilusionistas Mago Xuso y Asier Moon convivirán una semana por una buena causa: recaudar ... dinero para investigar el cáncer infantil. 'La Caja', un habitáculo transparente prácticamente al 100% colocado en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, será su hogar desde ayer a las 20.00 horas y hasta el próximo domingo a las 19.00. Dentro hay poca cosa. Un par de sofás que harán las veces de camas, una con una manta del Racing y la otra con una de Mickey Mouse; y una mesa con micrófonos desde la que día a día narrarán la experiencia y harán podcast.

