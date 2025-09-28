Dos ilusionistas, una caja y un reto solidario

En una pequeña habitación de seis por dos metros, los ilusionistas Mago Xuso y Asier Moon convivirán una semana por una buena causa: recaudar ... dinero para investigar el cáncer infantil. 'La Caja', un habitáculo transparente prácticamente al 100% colocado en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, será su hogar desde ayer a las 20.00 horas y hasta el próximo domingo a las 19.00. Dentro hay poca cosa. Un par de sofás que harán las veces de camas, una con una manta del Racing y la otra con una de Mickey Mouse; y una mesa con micrófonos desde la que día a día narrarán la experiencia y harán podcast.

Durante este tiempo, se irán desarrollando actividades fuera de 'La Caja' –con un precio que no superará los cinco euros– y los ingresos que se generen se destinarán al Idival para la investigación contra el cáncer infantil. También se puede donar por Bizum. Justamente el Idival, junto a la alcaldesa, Gema Igual, y el concejal de Turismo, Fran Arias, estrenaron ayer a las 20.00 horas el primer podcast, dando comienzo al encierro que, además, se podrá seguir –lo pararán por la noche– en directo por plataformas como Youtube y Twich.

Asier Moon y el Mago Xuso explican el reto al que se enfrentarán durante una semana. El público observaba con expectación el inicio del reto, que se prolongará hasta el próximo domingo. Asier Moon, el Mago Xuso y parte del equipo meten en una caja la predicción de la recaudación que se destinará al Idival. El grupo 'La Trompeta de Mou' amenizó la tarde antes de que arrancase el encierro de los magos. 1 /

¿Y dónde está el truco de magia? Antes de encerrarse, el Mago Xuso y Asier Moon escribieron en un papel la cantidad que creen que se recaudará para donar al Idival. «Ojalá nos equivoquemos y nos hayamos quedado cortos. Ojalá donéis más de lo que hemos escrito», afirmaron los dos ilusionistas. Ese papel lo metieron en un sobre que, a su vez, introdujeron en un cofre con candado. Para evitar humedades, metieron el cofre en una caja de plástico que colocaron encima de 'La Caja' donde convivirán una semana. Y, a todo esto, ¿cómo irán al baño? Los dos magos podrán hacer una pequeña 'trampa' y salir hasta un servicio que está al lado de 'La Caja'. En cuanto a las comidas, simulando la estancia en un hospital, les llevarán cada día los menús en bandejas.