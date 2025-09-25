Ocho días de encierro en una 'habitación de cristal' por la investigación del cáncer

Recordar que «los niños no dejan de serlo cuando aparece el cáncer» en sus vidas es uno de los mensajes que los ilusionistas Jesús Jiménez ( ... Mago Xuso) y Asier Moon quieren transmitir con el encierro que protagonizarán en 'La Caja' ya instalada en la céntrica plaza del Ayuntamiento de Santander. Un contenedor semitransparente que emulará una habitación de hospital en la que ambos convivirán durante ocho días, del próximo sábado, 27 de septiembre, al 5 de octubre, para mostrar la experiencia de «todos aquellos luchadores que, desde sus cuatro paredes blancas, lo dan todo para sanarse». Esta iniciativa «pionera», que se podrá seguir las 24 horas por streaming a través de YouTube y de Twitch, es una original forma de recaudar fondos destinados a la investigación del cáncer infantil. Toda la ayuda será donada íntegramente al Instituto de Investigación de Valdecilla (Idival).

«Queremos transmitir que los niños que hay dentro de una habitación de hospital son también niños normales, que quieren disfrutar y jugar como el resto. Normalizar la situación y que si se ve a un niño sin pelo, la gente no se dé la vuelta», señala el Mago Xuso, al que no le preocupa la duración del aislamiento que compartirá con Asier Moon. «Nosotros nos llevamos muy bien, somos como hermanos», responde. Aun así, reconoce que llevan trabajando «mano a mano» con un psicólogo para que les dé distintas pautas sobre señales secretas en caso de que uno de los dos se agobie o experimente algún episodio de ansiedad dentro del recipiente.

«No es fácil, aunque haya gente que piense que lo es. Al final es estar casi aislado del exterior y es duro». Durante ese «semiaislamiento» estarán en contacto con el público asistente, que los observará desde el exterior del armazón de cristal. Este estará climatizado, porque «parece que no, pero el frío y el calor afectan mucho al estado de ánimo».

Actividades paralelas

El interior de 'La Caja', instalada desde ayer en la plaza, tiene todo el equipamiento de una habitación hospitalaria. También incluye sofás cama para poder descansar en el encierro, así como mesas donde poder grabar los podcasts 'Próximo destino', de 09.00 a 10.00 horas, y 'Cumpliendo sueños', de 20.00 a 21.00 horas. También se realizarán entrevistas a distintos protagonistas del ámbito cántabro, como los exfutbolistas Julián Luque y Gonzalo Colsa, el boxeador Bruno Macho y la maquilladora profesional María Natal.

Durante esos ocho días en 'La Caja', se organizarán decenas de actividades paralelas, con un coste simbólico de entre 1 y 5 euros por persona, con la posibilidad de ganar premios como viajes a Disneyland París, un Iphone o una moto eléctrica. Así, habrá clases de zumba, de pilates, de yoga, de baloncesto, donaciones de sangre, demostraciones de perros policía, desfiles de mascotas en adopción, talleres y pruebas familiares, como la gymkana prevista el 4 de octubre, sábado, en la que se irán superando diferentes pruebas que representan las fases del proceso de la enfermedad. Desde la llegada del diagnóstico, «con una carrera al hospital» –en sillas de ruedas–, hasta que desaparece el rastro de la afección, un motivo de celebración que en este caso llegará en forma de actuaciones de karaoke. En total, constará de ocho juegos (puzle, minigolf...), amenizados para que puedan llegar también al público infantil. Otros se guardan todavía en secreto «para que la gente tenga esa sorpresa una vez llegue el momento».

Las entradas de la gymkana, que transcurrirá desde las 10.00 hasta las 18.00 horas, se pueden reservar a través de la web y tienen un precio de 10 euros por cada equipo de cuatro. El premio para el ganador consiste en un viaje a Disneyland París.

Por su parte, el 2 de octubre se han propuesto el reto de superar el récord del acto de magia más largo. Cinco magos estarán haciendo trucos durante doce horas sin parar, desde las siete de la mañana a las siete de la tarde. «Confiamos en que lo podremos hacer», asegura Xuso. No solo eso, sino que introducirán un nuevo tipo de magia social para invidentes, trucos de ilusionismo para ciegos. «A menudo, las personas invidentes se quedan fuera en los espectáculos de magia y no pueden disfrutarlos».