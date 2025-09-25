El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recipiente instalado en el que se encerrarán los ilusionistas, en la plaza del Ayuntamiento de Santander. Roberto Ruiz

Ocho días de encierro en una 'habitación de cristal' por la investigación del cáncer

Los ilusionistas Mago Xuso y Asier Moon convivirán en 'La Caja' instalada en la plaza del Ayuntamiento de Santander «para recordar que un niño no deja de serlo cuando aparece la enfermedad»

Ignacio Serrano Garbayo

Ignacio Serrano Garbayo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Recordar que «los niños no dejan de serlo cuando aparece el cáncer» en sus vidas es uno de los mensajes que los ilusionistas Jesús Jiménez ( ... Mago Xuso) y Asier Moon quieren transmitir con el encierro que protagonizarán en 'La Caja' ya instalada en la céntrica plaza del Ayuntamiento de Santander. Un contenedor semitransparente que emulará una habitación de hospital en la que ambos convivirán durante ocho días, del próximo sábado, 27 de septiembre, al 5 de octubre, para mostrar la experiencia de «todos aquellos luchadores que, desde sus cuatro paredes blancas, lo dan todo para sanarse». Esta iniciativa «pionera», que se podrá seguir las 24 horas por streaming a través de YouTube y de Twitch, es una original forma de recaudar fondos destinados a la investigación del cáncer infantil. Toda la ayuda será donada íntegramente al Instituto de Investigación de Valdecilla (Idival).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2 Cancelado el concierto de Medina Azahara en Reinosa por problemas de salud de su vocalista
  3. 3 La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
  4. 4

    Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo
  5. 5

    Veintiún arquitectos pugnan por las dos plazas convocadas por el Ayuntamiento
  6. 6

    Condenan a una mujer y a dos familiares por una denuncia falsa de amenazas contra su expareja
  7. 7

    El turismo de hotel toca techo en verano, donde apenas hay ya margen de mejora
  8. 8

    Kevin Díaz, del restaurante Casa Lucita, se proclama Mejor Cocinero de Cantabria 2025
  9. 9 La primera nevada sorprende en los Picos de Europa en pleno septiembre
  10. 10

    Reocín construirá una pared vertical de 235.000 euros con los restos del torreón de Villapresente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ocho días de encierro en una 'habitación de cristal' por la investigación del cáncer

Ocho días de encierro en una &#039;habitación de cristal&#039; por la investigación del cáncer