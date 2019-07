La Porticada vuelve a los 90 con Amistades peligrosas El dúo, ahora con Cristina del Valle y Marcos Rodríguez, alternará hoy en la Porticada éxitos y temas de su último trabajo, 'Pacto de Sal' JAVIER GANGOITI Santander Martes, 23 julio 2019, 07:16

Las cajas de ritmos y los sintetizadores vuelven a la Plaza Porticada. Ese sonido, que tomó el pulso de las listas de éxitos y de muchos pinchadiscos durante la década de los 80 y 90 en España, será el argumento de esta noche, a las 22.30 horas, para hacer memoria de aquellos veranos y, ya de paso, mover la cadera al ritmo de estribillos que siguen ocupando un sitio en más de una vitrina. Algunos de los que acompañaron más arrumacos pero también reflexiones durante aquella recta final de siglo corrieron a cargo de los invitados de esta noche. El dúo musical Amistades peligrosas, originalmente formado por Cristina del Valle y Alberto Comesaña –al que a día de hoy sustituye Marcos Rodríguez–, volverá a repasar el catálogo que los llevó a vender más de dos millones de discos cuando el erotismo más desatado y la crónica social empapaba los diales de la radio en España.

Su intermitente actividad desde que la asturiana y el gallego anunciaran la disolución del dúo en 1998 –pasando por negociaciones para poseer el nombre original, reaparición y una ruptura definitiva en 2005– no ha sido un factor de desgaste en la memoria del público, donde aún siguen grabadas con cincel confesiones como 'Me haces tanto bien', 'Me quedaré solo' o su primera incursión decisiva en el panorama, 'Estoy por ti', en 1991.

Tanto es así que Cristina del Valle, dueña actual de la firma Amistades peligrosas –salvo en Perú y Colombia, donde quedó en propiedad del Comesaña–, ha seguido girando por España al ritmo del catálogo con nuevas parejas sobre el escenario. Primero con Manu Garzón, con quien presentó el álbum 'El arte de amar' (2013); pero posteriormente con el cantautor Marcos Rodríguez, que completa la formación del dúo desde 2019.

Lo que lleva al concierto de esta noche en la plaza Porticada. Esta nueva formación viene presentando por toda España 'Pacto de sal', un ejercicio de diez nuevas canciones que recupera su sonido pop característico –para prueba su single 'Ya no vives sin mí'– aliñado con nuevas influencias orientales, latinas y africanas. Abiertas las ventanas, la apuesta de Amistades peligrosas promete versatilidad y buenos recuerdos a partes iguales.