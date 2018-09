Gema Igual: «No he decidido si me presentaré a las elecciones» Roberto Ruiz La alcaldesa de Santander dice su futuro dependerá de los apoyos que tenga en su partido y del programa electoral que pueda presentar a los votantes DM Santander Miércoles, 12 septiembre 2018, 18:09

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, asegura que no ha tomado aún la decisión de presentarse como candidata a la Alcaldía en las elecciones municipales de la próxima primavera. La regidora, que fue elegida por Íñigo de la Serna para sustituirle al frente del Ayuntamiento cuando fue nombrado ministro, dice que la decisión de presentarse a unas elecciones es «difícil» y que no va a dar a conocer su decisión «en un futuro inmediato ni en estos días».

Igual ha hecho esta declaraciones a los periodistas tras asistir a un acto en la Fundación Santander Creativa, donde ha sido tajante y ha asegurado que la decisión de presentarse a las elecciones municipales en 2019 «no está tomada». Igual accedió a la Alcaldía de Santander a media legislatura y ha tenido que lidiar desde entonces con importantes protestas ciudadanas por proyectos heredados como el MetroTUS y los espigones de La Magdalena.

La alcaldesa ha reconocido que la primera decisión es personal, porque ella tiene que ver si quiere o no encabezar por primera vez la lista del PP a las elecciones municipales en Santander, aunque también ha dicho que depende del «consenso» de su partido para estar en ese puesto. «La decisión personal no está tomada, pero no la daré a conocer hasta que no lo sepa el partido al que pertenezco», ha reiterado, y ha considerado «secundario» ese asunto ahora, cuando hay «tanto que hacer por Santander» y porque ahora destina todo su esfuerzo a ello.

Igual ha enfatizado que «no ha llegado el momento» de decir cuál va a ser su futuro, cree que no está «fuera de tiempo» e insiste en que será «disciplinada» en tomar esa decisión, pero eso no va a ocurrir «en un futuro inmediato ni en estos días». También ha reconocido que la decisión dependerá de «otras cosas», como los apoyos que vaya a tener y, sobre todo, disponer de un programa electoral «con el que salir a pedir confianza los santanderinos».

Gema Igual ha asegurado que su último objetivo «es mejorar la vida de los santanderinos y ser la mejor opción para llevar a buen puerto esta ciudad». La alcaldesa ha considerado que su experiencia en el cargo le hace tener mayor responsabilidad de cara a la decisión que tiene que adoptar, porque ha asegurado que al haber ejercido como regidora municipal conoce ya «los sabores o sinsabores» que supone estar al frente del Ayuntamiento de Santander. Sin embargo, en este sentido, ha dicho que han sido «más los buenos momentos», aunque también haya habido sinsabores, pero ha destacado el agradecimiento que siente hacia los santanderinos y hacia el equipo que la ha acompañado en los casi dos años que lleva como alcaldesa.