Gema Igual reconoce que el resultado va a ser apretado y llama a aglutinar el voto en Santander Luis Palomeque Más de 900 personas han asistido a la comida-mitin que ha convocado Igual, entre las que se encontraban los dos alcaldes que la han precedido: Gonzalo Piñeiro e Íñigo de la Serna EFE Domingo, 19 mayo 2019, 17:44

La candidata del PP a la Alcaldía de Santander, Gema Igual, ha advertido este domingo de que el resultado de las elecciones «va a ser apretado» y ha llamado a aglutinar el voto para que «Santander no se paralice y se siga consolidando como una ciudad en la que el progreso y la calidad de vida van a más».

«Esta semana de campaña que nos queda tiene que ser el sprint final para que el domingo, cuando se abran las urnas, hayamos conseguido que Santander vuelva a tener un gobierno estable, fiable, moderado, que nos de cuatro años más de prosperidad», ha dicho Igual en un mitin en el pabellón polideportivo de Tetuán, arropada por todo su equipo.

Más de 900 personas, según el PP, han asistido a la comida mitin que ha convocado Igual, entre las que se encontraban los dos alcaldes que la han precedido: Gonzalo Piñeiro e Íñigo de la Serna.

En el menú, patatas a la santanderina y quesada, juegos para los niños y una llamada a la movilización final para impedir que Santander se paralice y se convierta «en moneda de cambio de sillones y negociaciones» del PSOE y el PRC.

Igual ha reivindicado su gestión al frente del Ayuntamiento y la de los anteriores equipos de gobierno del PP, que ha calificado de honrada y limpia, y ha reconocido que en estos cuatro años se han cometido errores «humanos» pero que no han costado «ni un céntimo ni un segundo de más a los recursos de los santanderinos».

Ha defendido su proyecto para seguir haciendo que la capital de Cantabria progrese y ha alertado de que lo que está en juego es decidir si Santander quiere un ayuntamiento «para servir a los santanderinos o para satisfacer a Sánchez y a Revilla».

«Ciudadanos se ha ofrecido a Podemos y PSOE para echarme. Ni siquiera se han puesto las urnas y ya parecen haberse repartido el pastel»

La candidata ha subrayado que el progreso social, económico, cultural y urbano que ha experimentado Santander en los últimos años debe continuar porque, de lo contrario, se truncarán muchos proyectos y la ciudad se arriesga a no seguir «por la senda de crecimiento y de mejora en la que se encuentra».

A su juicio, esta es la campaña del «todos contra Gema» y mientras de su boca, ha afirmado, no ha salido «una falta de respeto, un desprecio ni un insulto», de ella y de su partido se han dicho «auténticas vilezas», una forma de hacer política que «no se merece esta ciudad».

«Todos los que critican el trabajo que se ha realizado por los anteriores equipos de gobierno, en realidad están despreciando la confianza que habéis ido depositando en nosotros elección tras elección, critican la confianza que depositasteis en anteriores alcaldes, como Gonzalo o Íñigo», ha añadido, arrancando encendidos aplausos de su auditorio.

Para la candidata del PP, las encuestas demuestran que «solo hay dos opciones: Gema Igual o el resto de partidos aglutinados en torno a un conglomerado de izquierdas».

«Y ya sabéis también que juntar el proyecto de uno y el de otro y el de muchos otros, no lleva a nada más que al caos, a no tener claro el rumbo, a dar bandazos y no avanzar», ha apostillado.

Ha defendido que su candidatura, encabezada además por la única mujer al frente de un partido «representativo», está formada por las «personas idóneas» para llevar «el barco a buen puerto», por un equipo que quiere desarrollar, sin renunciar a ninguna, las más de 300 medidas de su programa, para lo que es necesario «aglutinar el voto».

Según Igual, los santanderinos tienen que elegir entre vivir en una ciudad «abierta, integradora, con más futuro que historia» con el PP o comprobar cómo otros partidos «se reparten las concejalías, convirtiendo el Ayuntamiento en un reino de taifas».

«Y no es que lo diga yo, es que ellos mismos lo han estado declarando en esta campaña: Ciudadanos se ha ofrecido a Podemos y PSOE para echarme. Ni siquiera se han puesto las urnas y ya parecen haberse repartido el pastel. No conocen el resultado pero parece que les importa muy poco lo que los santanderinos digamos en las urnas», ha afirmado.

Y ha acusado a estos partidos de querer «imponer sus ansias de poder» porque, a su entender, la ciudad es para ellos «solo una moneda de cambio, de sillones, de negociaciones con el PRC y el PSOE».

«En esta campaña no se va a decidir si Santander es un premio para Pedro Sánchez o si es un elemento de negociación para Revilla, en estos días nos jugamos qué modelo de ayuntamiento va a dirigir los designios de Santander», ha sentenciado, antes de pedir apoyo a sus simpatizantes para que hagan suyas las propuestas del PP y las defiendan como «el mejor proyecto para la prosperidad para Santander».

