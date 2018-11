Igual regresa «sin plazos ni información clara» sobre los proyectos de Fomento en Santander Imagen de archivo del día que Gema Igual se entrevistó con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. / Alberto Aja El Ministerio mantiene que su compromiso «es seguir avanzando en todos los planes», pero la alcaldesa no ve concreción y se declara «nada contenta» de su entrevista en Madrid VIOLETA SANTIAGO Santander Martes, 6 noviembre 2018, 00:35

El Ministerio de Fomento reiteró ayer a Gema Igual «su compromiso en seguir avanzando en todos los proyectos» para Santander, pero la alcaldesa -que acudió ayer a Madrid con un «detallado 'planning'» sobre obras, estado y compromisos- considera que se ha vuelto sin conocer los plazos sobre la reordenación ferroviaria y sobre otros muchos planes que afectan a la ciudad y que dependen de este departamento. «Cuando dan fechas, se confirma que son retrasos sobre lo ya comprometido» por la Administración central con el anterior Ejecutivo, apuntó Igual. «En unos casos, los planes están parados y en otros el ritmo es completamente distinto», lamentó. Como muestra, la alcaldesa señaló la reordenación ferroviaria, sobre la que se esperaba tener redactados los proyectos para final de año: «Nos han asegurado que esto no va a ocurrir».

Así que Igual y su primer teniente de alcalde, César Díaz, no salieron ayer «nada contentos» de su encuentro con Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras, quien no sólo no les facilitó el cronograma para la reordenación del espacio ferroviario -pese a que el ministro José Luis Ábalos había acordado con la alcaldesa en que se lo entregarían, según contó Díaz- sino que, además, el alto cargo de Fomento volvió a pedir a la capital «que aporte dinero al proyecto de Enaire en las naves de Gamazo pese a que Íñigo de la Serna (el anterior titular de Fomento) había comprometido financiación completa, tanto para acondicionar el edificio como para su actividad posterior», dijo la regidora.

En su contexto Fundación Enaire Fomento comunica que licitará las obras cuando el Ayuntamiento conceda la licencia y que la idea es abrir las Naves de Gamazo en 2020. Ha solicitado al Ayuntamiento que colabore, pero el Consistorio le pide que cumpla con lo acordado. Seguridad en tres viales El proyecto para reformar aceras y mejorar la seguridad vial en tres calles de Santander que son carreteras de Fomento (S-20, N-623 y N-611) se ha rebajado de presupuesto. De los 2,8 millones aprobados, se ha quedado en 1,8 millones. Proyectos culturales El ministerio no informó sobre ellos. El Ayuntamiento pidió que se convoque el concurso de ideas para redactar el proyecto de ampliación del MAS y reclamó información sobre el Archivo Catedralicio y el Palacete de Cortiguera. Reordenación ferroviaria Fomento dice que se están redactando los proyectos desde finales de mayo y que se concluirán en marzo. El Ayuntamiento responde que ya no se están cumpliendo los plazos y demanda que se tengan en cuenta sus solicitudes.

Este extremo fue confirmado de forma indirecta por Fomento, que señaló que Saura insistió a pedir colaboración «de todas las instituciones implicadas» -en clara referencia al Consistorio- al que se da por descolgado del plan. La Administración central cree que estos proyectos necesitan «de la implicación de todos para garantizar su éxito y asegurar que perduran».

«Ha sido este Gobierno, y no el anterior, el que agilizó la firma del convenio» para la reordenación ferroviaria Pedro Saura

Para mayor agravio, tanto Igual como Díaz se temen que las actuaciones de seguridad vial previstas para tres vías (S-20, N-611 y N-623), que estaban presupuestadas en 2,8 millones de euros se hayan quedado sin un millón de euros sobre lo anteriormente establecido y esto significaría que no se mejorarán las aceras en la calle Jerónimo Sainz de la Maza entre Cuatro Caminos y Valdecilla Sur ni desde Cuatro Caminos a Campogiro.

La alcaldesa censuró que el ministerio siga sin aterrizar compromisos, ante lo que exigió por enésima vez que se cumplan los proyectos y los tiempos que había fijado el anterior equipo de Fomento. Al tiempo, Igual reprochó a la Administración central que no ofrezca «información completa y clara» sobre las actuaciones pendientes. «Nos hemos encontrado más de lo mismo», resumió César Díaz, «después de haber esperado cuatro meses a que nos recibieran». Como es sabido, esta cita se había pospuesto en dos ocasiones, lo que les había llevado a denunciar públicamente la actitud de su interlocutor de ayer.

Una polémica que no ha cesado desde el verano La polémica del Ayuntamiento de Santander con Fomento no ha cesado desde el verano. En junio, Pedro Sánchez desalojó al Gobierno de Mariano Rajoy, del que formaba parte Íñigo de la Serna, quien había saltado de la alcaldía de Santander al Ministerio Fomento. Desde éste, De la Serna no dejó de anunciar proyectos para la ciudad. Al perder el santanderino la cartera ministerial, el Consistorio se quedó sin interlocutor directo en Fomento. Desde entonces ha reclamado con insistencia al nuevo ministro que mantenga todos los compromisos del anterior Ejecutivo.

La versión del ministerio fue bastante distinta. El secretario de Estado sostuvo que la idea es seguir avanzando en los proyectos comprometidos con Santander «y en ser fiel a los calendarios que el anterior Ejecutivo no fue capaz de cumplir». Según aseguró, desde mayo se están redactando los proyectos de construcción para la reordenación de espacios en la estación de Santander, una redacción que está previsto que se prolongue un total de diez meses, hasta marzo.

Alta Velocidad

Pedro Saura recordó que «ha sido este Gobierno -y no el anterior- el que ha agilizado la firma del convenio» sobre este plan si bien en medios municipales siempre se defiende que fue el anterior equipo el que lo dejó todo encarrilado y que el ministro José Luis Ábalos se limitó a seguir el calendario que se encontró.

Sobre el tren de Alta Velocidad, el alto cargo de Fomento trasladó a Igual y Díaz que la conexión estará lista para el año 2024, tal como Ábalos comunicó al Gobierno regional en su última visita a la comunidad autónoma, que tuvo lugar hace dos semanas. Para hacer realidad este plazo, el ministerio prevé tener redactados para 2019 todos los proyectos que afectan a la nueva línea de alta velocidad entre Palencia y Reinosa, información que Saura reiteró a la máxima autoridad local de Santander.

Pero la regidora considera «imposible» que se cumpla esta previsión, toda vez que el secretario de Estado de Infraestructuras le comunicó que para el tramo Alar-Aguilar se harán unos estudios hidrogeológicos que tienen un plazo de 36 meses «y eso retrasa bastante la estimación» que existía.

Saura le recordó, por otro lado, que el enlace al puerto de Santander desde la A-67 tiene licitadas las obras desde 2017 y que en septiembre se formalizó el contrato de las mismas, con un presupuesto de 21 millones de euros. También repasaron el estado de la estación de tren de Valdecilla.

Sin embargo, poco de lo tratado satisfizo a la alcaldesa. Según anunció, dado que se le informó de que el cronograma para la reordenación ferroviaria se conocerá «en la comisión de seguimiento del proyecto», ella solicitará hoy mismo que este foro se constituya «inmediatamente». Igual reclamó que se tengan en cuenta las alegaciones que han hecho los servicios técnicos municipales sobre lo que tiene que ver con los 48.500 metros cuadrados de superficie que se crearán al cubrir con una losa la playa de vías en el centro. Y reivindicó que se busque ubicación alternativa al Museo del Ferrocarril, que no está contemplado en el proyecto del Ministerio.

La licencia de Enaire

Respecto a la sede de la Fundación Enaire, el Ministerio condicionó la licitación de las obras de este proyecto, que fue entregado por el equipo redactor en el mes de julio, a la concesión de la licencia municipal, un trámite para el que es preciso que subsanen unas cuestiones de seguridad determinadas por el informe de bomberos y que gestionen también la licencia de actividad.

Igual aseguró a sus interlocutores que, en cuanto presenten las aclaraciones pedidas, se concederá la licencia al tiempo que lamentaba que ya no se vayan a iniciar las obras en 2018. El ministerio no dio información sobre el resto de proyectos culturales que tiene pendientes Santander con Fomento. Entre ellos, la reforma del Palacete de Cortiguera, el proyecto del Archivo Catedralicio, a la espera de la subvención definitiva del 1,5%. Igual pidió que se convoque ya el concurso de ideas para elegir un equipo que redacte el proyecto de ampliación del MAS, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander.