Los regionalistas reclaman que se reactive la idea de ampliar el Pctcan El parque tecnológico lleva activo 14 años. / DM Fuentes-Pila pedirá el apoyo de los 27 concejales en el Pleno para instar al Gobierno regional a buscar fórmulas que desarrollen este proyecto VIOLETA SANTIAGO Jueves, 21 junio 2018, 15:42

Los regionalistas de Santander «ni renuncian ni renunciarán» a que el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Pctcan) crezca por medio de la creación de otro gran área empresarial frente al actual complejo. Con el objetivo de que se retome ese proyecto, José María Fuentes-Pila, portavoz municipal regionalista, hará una petición al Pleno del Ayuntamiento -el jueves que viene- para instar al Gobierno de Cantabria a que colabore para sacar adelante esta vieja aspiración del PRC de hace una década, lo que conllevaría iniciar los trámites para desarrollar esa zona. Este partido aspira a contar con «el apoyo de los 27 concejales» porque la idea es «necesaria y posible».

Esa ampliación ha sido valorada en numerosas ocasiones a lo largo de los 14 años de vida del parque tecnológico sin llegar a concretarse. Y ahora, enfrenta el problema añadido de que, con la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012 -que calificaba el suelo adecuado como productivo- la zona en cuestión vuelve a estar catalogada como rústica.

A esto hay que sumar que el Parque no ha logrado aumentar el número de empresas en los últimos años y que no se han cumplido las expectativas iniciales de crecimiento debido a la profundidad y la duración de la crisis económica. Pero estos factores no desaniman al PRC de Santander, cuyo portavoz municipal cree que desarrollar esta gran zona industrial sería una de las claves para propiciar el «cambio de modelo» productivo que necesita la capital cántabra.

«No tendría sentido que el PP no apoyara porque había cambiado el PGOU»

Fuentes-Pila recuerda que la ciudad enfrenta dos problemas: el paro y la pérdida de población, por lo que es necesario buscar «vías complementarias» de desarrollo y superar la dependencia del sector servicios, porque está «al albur de la amabilidad del clima».

Al tiempo, cree que no todo está perdido si existiera «una voluntad política real de apostar» por este plan y el Ayuntamiento (gobernado por el PP con el apoyo de David González, exconcejal de Ciudadanos) y el bipartito PRC-PSOE se pusieran de acuerdo. «Hay herramientas urbanísticas» pese a que Santander esté funcionando con el PGOU de hace veinte años, explicó el portavoz regionalista, que ya ha tratado recientemente con el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, estas posibles fórmulas.

Fuentes-Pila indicó ayer que espera que su propuesta salga adelante con el respaldo del PP municipal porque no tendría mucho sentido que el partido que aceptó el cambio de calificación del suelo (para la elaboración del PGOU de 2012) para permitir la iniciativa empresarial en la zona «se negara ahora a buscar alternativas para consentirlo». El portavoz recordó que esa modificación se introdujo en el Plan General a instancias de su partido.

Por otra parte, consideró que Santander «lo tiene todo a favor» para que el desarrollo de suelo sea una realidad esta misma legislatura «puesto que el Gobierno de Cantabria ya ha expresado reiteradamente su apoyo al Ayuntamiento en este sentido». Por tanto, el objetivo sería «factible» y el emplazamiento, «perfecto» por su acceso privilegiado al puerto y al aeropuerto al encontrase al borde de la autovía. Todo esto propiciaría, a su juicio, un «desarrollo innovador» de tal modo que el parque tecnológico albergaría la parte del talento «y justo enfrente» las empresas convertirían las ideas en productos.