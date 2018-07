Socialistas y regionalistas piden otra vez que SIEC y Codelse den explicaciones sobre el MAS Sane El Ayuntamiento remitirá en breve al Gobierno regional el proyecto de rehabilitación del edificio para que emita dictamen VIOLETA SANTIAGO Santander Sábado, 21 julio 2018, 08:03

Los socialistas y los regionalista del Ayuntamiento de Santander siguen sin estar conformes con las explicaciones del equipo de gobierno sobre el incendio del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS), así que sus portavoces -Pedro Casares y José María Fuentes-Pila- pidieron ayer oficialmente que los responsables de la constructora SIEC y de la empresa de seguridad Codelse se expliquen en una Comisión extraordinaria de Cultura sobre el incidente, que se produjo cuando el edificio estaba siendo reformado. Es la segunda vez que solicitan esta información: la primera, en febrero, los responsables municipales se negaron a que se escucharan las versiones de los empresarios -ahora señalados- alegando que estaba en curso la investigación.

Casares y Fuentes-Pila calificaron de «esperpéntica» la comisión que se celebró bajo la presidencia de la concejala de Cultura y Turismo, Miriam Díaz. Díaz avanzó que el Ayuntamiento remitirá la semana que viene a la Comisión de Patrimonio del Gobierno de Cantabria el proyecto básico de rehabilitación del edificio que acoge el museo para que sea valorado. Este organismo debe emitir un dictamen antes de continuar con la tramitación para recuperar el inmueble, algo que el Consistorio quiere agilizar. La sede el museo es un Bien de Interés Cultural (BIC) y cualquier actuación ha de ser visada por Patrimonio.

Pero a los dos principales partidos de oposición no les parece de recibo que, ocho meses después del incendio y tras un «cúmulo de despropósitos», el PP continúe sin aceptar «ninguna responsabilidad» y haya optado «por culpar a las empresas de no haber cumplido el contrato con la Administración pese a que las causas del incendio no se han aclarado hasta el momento».

Una aseguradora ha pagado 58.000 euros para cubrir el coste de las obras perdidas y dañadas

PSOE y PRC insisten en que resta por dilucidar un «aspecto central», ya que el presidente del Grupo Codelse (Fermín García Balbás) ha afirmado públicamente que el Ayuntamiento «sabía que las alarmas antiincendios estaban desconectadas», ya que su empresa trasladó un presupuesto al equipo de Gobierno en el que se contemplaban las medidas de protección del edificio mientras se prolongaran las obras.

Según indicaron los portavoces de la oposición en un comunicado, Miriam Díaz negó esta afirmación en la comisión, aunque sí admitió «que ese presupuesto existía y que ella misma lo firmó, aunque no fue aceptado por el Ayuntamiento».

Casares y Fuentes-Pila siguen sin estar satisfechos con la información que facilita el Consistorio

Díaz informó en el citado foro que el Ayuntamiento ha impulsado ya todas las acciones de resarcimiento de daños y responsabilidades por tres vías. De un lado, la judicial, con la remisión del expediente informativo a la Fiscalía y los tribunales de Justicia. De otro, con el inicio de los expedientes de penalización y/o resolución de contratos: a SIEC se le piden 55.660 euros por incumplir los pliegos contractuales y a Codelse 600 euros y se le quiere rescindir el vínculo actual con el Ayuntamiento para supervisar la seguridad de los edificios municipales.

Pagos de las aseguradoras

Finalmente, van adelante los trámites con las compañías aseguradoras, que ya han hecho efectivos los primeros ingresos por los daños ocasionados. Allianz ha abonado ya 255.000 euros con cargo al seguro del edificio en tanto que Generali -firma con la que estaban protegidas las obras de arte- ha aportado 58.000 euros, cantidad que cubre el coste de la pérdida y rehabilitación de las obras deterioradas.

La Virgen del Mar, fiesta

En la Comisión también se propuso designar fiestas locales para 2019 el 10 de junio (Virgen del Mar), que cae en lunes, y el 30 de agosto (Santos Mártires), viernes. Y se trató sobre la creación de una comisión para que Santander conmemore el del Bienio Galdosiano por el 175 aniversario del nacimiento de Benito Pérez Galdós y el centenario de su muerte.