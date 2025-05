Alexander Aguilera Santander Martes, 6 de mayo 2025, 17:21 Comenta Compartir

Es difícil no haber visto en los últimos meses alguna información de ataques de lobo a ganado. De hecho, en Cantabria, estos ataques han aumentado exponencialmente, produciendo pérdidas superiores a 680.000 euros en el primer semestre de 2024, situación que pretenden evitar desde Muy al Norte. Este equipo, conformado por alumnos de Grado Medio del CIFP La Granja, junto con su tutora, Elena Hondal, y su empresa mentora, Bridgestone, han desarrollado el proyecto Thunder Wolf, un dispositivo de autodefensa para el ganado y no letal.

«Con este dispositivo pretendemos reducir los ataques de lobos en zonas rurales. Para ello, envía alertas al ganadero, posicionamiento GPS y elabora patrones de ataques con IA. Todo ello gestionado a través una App móvil», detallan, añadiendo que «el dispositivo se instala en las pezuñas traseras del ganado y dispone de sensores de movimiento y reconocimiento de gruñidos para detectar ataques. Además, emite descargas eléctricas no letales, sonido ultrasónico y la voz semejante a la del ganadero para poder disuadir a los lobos».

Para desarrollar la idea, el equipo se ha centrado, además, en aspectos como las pérdidas de ganado por aumento de los ataques de lobos en la región, lo que produce, a su vez, pérdidas económicas importantes a los ganaderos y a la Administración por el alto coste de las indemnizaciones.

Por otro lado, desde el grupo explican que «los métodos tradicionales de protección no sirven contra los lobos y esta amenaza constante provoca un estrés crónico al ganado, afectando su salud y productividad». Asimismo, también señalan que, en caso de que el animal atacado consiga sobrevivir, «siempre se deben asumir unos gastos en veterinarios y medicamentos».

Modelo de negocio

Desde Muy al Norte pretenden ir más allá de la venta directa del dispositivo, ya que también dan la opción de poder alquilarlo durante una temporada. Además, a esto hay que añadir la posibilidad de suscribirse a los avisos y análisis de datos de la IA. No obstante, no se centran solo en la venta al particular, sino que también pretenden vender datos a la Administración Pública e integrar Thunder Wolf en los seguros ganaderos.

