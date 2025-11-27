José Carlos Rojo Santander Miércoles, 26 de noviembre 2025 | Actualizado 27/11/2025 07:26h. Comenta Compartir

¿Qué pasaba en el laboratorio de Anatomía Patológica de Sierrallana para que cuatro de sus trabajadoras estén a punto de pagar con la cárcel el hostigamiento al que sometían a sus compañeros? El delito es ya conocido: coacciones continuadas con el fin de imponer sus normas, hacer la vida imposible a quien no estaba dispuesto a alinearse con ellas y lograr que fueran cayendo los interinos como fichas de dominó para escalar en la lista de contratación. ¿Pero por qué se mantuvo oculto un problema del que constan quejas formales desde hace casi quince años? La sentencia (fechada en enero de 2024) fue demoledora, aunque «solo condena los actos que pudieron probarse» por la torpeza de sus autoras, que dejaron el rastro en sus propias redes sociales. Bombones chupados, escupitajos en el agua, carteles ofensivos, burlas... «Pero hay muchísimo más detrás», declaran las víctimas que vivieron el «calvario». Unas pagaron el precio del traslado a otro destino, otras con su salud –al menos tres de ellas siguen hoy, años después, en tratamiento psicológico–, y también hay quien se ve obligada a trabajar cara a cara con sus hostigadoras actualmente.