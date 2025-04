El museo del hojaldre rompe la coalición de PRC y PSOE en un pleno que deja solos a los regionalistas

El pleno del Ayuntamiento de Torrelavega escenificó hoy el rechazo de la mayoría de los grupos políticos a la ubicación prevista –y ya en trámites– ... para el museo del hojaldre en el número 4 del edificio de Baldomero Iglesias, una iniciativa que, tras un intenso debate a colación de una moción del PP, terminó con el único promotor del proyecto, el PRC, arrinconado. El resto de la Corporación, con el socio de gobierno (PSOE) incluido, terminó de oficializar su oposición al destino planteado por los regionalistas, lo que plantea un escenario incierto para el futuro del museo en el que el Ayuntamiento, literalmente, insta al alcalde, Javier López Estrada (PRC), a no ubicarlo en Baldomero Iglesias. La incertidumbre está servida. Y mientras tanto, Contratación sigue estudiando las tres ofertas presentadas por arquitectos de Madrid, Barcelona y Sevilla para redactar el proyecto definitivo.

A la espera de ver cómo digiere la derrota el PRC, el debate sobre el museo celebrado este martes estuvo centrado, sobre todo, en la discusión de si dicha ubicación es 'vox populi' desde hace dos años, como sostiene el PRC, o más bien ha sido noticia de última hora, desde la licitación de la redacción del plan de obra el pasado mes de marzo, como alega el resto de partidos. De lo que no hay duda, y esto es algo reconocido, es que ni siquiera el PSOE, estando en el gobierno, lo sabía.

Lo dejó todo lo claro que pudo el concejal encargado del Plan de Sostenibilidad Turística, Jesús Sánchez (PRC), al echar mano de los expedientes que acompañaban al convenio el día que se votó hace dos años. «Siempre estuvo el expediente completo en secretaría o régimen interior. No se enviaba completo, sino que había que ir a mirarlo. Si usted o José Luis Urraca no fue a mirarlo, tampoco puedo conseguir que vuelva a hacerlo», reprochó Sánchez, que abrió la puerta a una hipotética pérdida de los cuatro millones de euros del plan si el museo naufraga y finalmente no se cumple el convenio tal y como fue aprobado: «Esta Corporación decidió ir a por ese PST; ahora ponemos en problemas esta cuestión».

A la oposición no le bastó con la existencia de estas actas, sobre todo porque, reprochan, jamás se habría producido un debate sobre el museo del hojaldre. «Podemos hacernos las trampas que quiera, pero no han tenido ninguna intención de contar con los demás», respondió el portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas. «Revise la documentación que recibieron los grupos. No hay actas. ¿Cómo van a estar definidas si hasta su socio preguntaba por ello?». En palabras de Vargas y el resto de portavoz, los dardos sobre la falta de consenso y participación fueron constantes.

Constantes salvo en la intervención del portavoz socialista, José Luis Urraca, que no entró en alusiones y se limitó a exponer su planteamiento de utilizar el edificio como sede de las oficinas de la Administración, «una oportunidad para agrupar las diferentes dependencias municipales». Lo que sí dejó en forma de novedad es su posicionamiento a favor del museo, más allá del lugar. «El museo del hojaldre, sí; en Baldomero Iglesias, no».

«Cabezonería» y «frívola»

Como no estaba en la anterior legislatura, que es donde se origina esta polémica, Vox adoptó un papel testimonial. Votó a favor, sosteniendo que «el edificio puede tener mejores destinos», pero antes dejó esta reflexión: «Qué importante es hacer el estudio completo de los excedentes y leer hasta la última línea».

Finalmente, dos de los turnos más duros fueron los de Blanca Rosa Gómez Morante (Torrelavega Sí) y Borja Peláez (IU-Podemos). Además de coincidir en que «el mejor museo son los obradores», ella recordó que la aprobación del PST hace dos años se hizo «sin líneas cerradas» sobre los detalles, tildando la idea de «frívola» y «superficial»;luego,Peláez llegó a hablar hasta de «chiringuito»: «Es una cabezonería del partido que tiene la Alcaldía. Están solos en esto. Por favor», declaró, en una sesión a la que, además, acudió una treintena de policías locales en el marco de las protestas de APLB y USO, para exigir mejoras laborales, así como ganadores del Dobra preocupados por la presencia del lobo.