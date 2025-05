El PRC estudiará otras ubicaciones para el museo del hojaldre «si cumplen los requisitos»

La polémica en torno al museo del hojaldre de Torrelavega continúa sumando capítulos. El martes, y con el apoyo de todos los partidos ... salvo el PRC, el pleno del Ayuntamiento dejó arrinconados a los regionalistas e instó al alcalde a no ubicar este espacio de exposición y divulgación del dulce local en el número 4 del edificio de Baldomero Iglesias, que es donde está contemplado actualmente -y de hecho en plena contratación-. Con el emplazamiento cuestionado, ayer, el principal aludido tras la sesión, Javier López Estrada, fue claro y aseguró que estudiará otras ubicaciones siempre que estas cumplan «todos los requisitos», como era el caso, recuerda, de Baldomero Iglesias. El regidor habla de condiciones técnicas -sobre las propias dimensiones, por ejemplo-, pero también sobre la necesidad de ubicar el museo en un lugar céntrico de la ciudad y, sobre todo, cerca de las confiterías.

Comienza así la lluvia de ideas en busca de un lugar para el museo del hojaldre. Los regionalistas devuelven la pelota al tejado de la oposición y de su socio de gobierno (PSOE) para empezar a buscar otro sitio, lugar que, recuerdan, quizá haya que adquirir, rehabilitar y adecuar antes de que finalice el año 2026, de acuerdo a los plazos del Plan de Sostenibilidad Turística. Si es así, y esto ya lo recordó el concejal Jesús Sánchez (PRC) el otro día, el Ayuntamiento de Torrelavega corre el riesgo de perder no solo el medio millón de euros previsto para el hojaldre, sino los cuatro millones íntegros del programa de subvenciones.

Mientras nadie plantea una posible comisión para hablar sobre el tema, el llamamiento al 'brainstorming' pone el foco en la oposición y también en su socio en el equipo de gobierno. Hoy por hoy, los socialistas son los únicos que, emplazamientos al margen, han manifestado activamente y de manera reciente su apoyo al proyecto. «El museo del hojaldre, sí; en Baldomero Iglesias, no», sintetizaba el martes su portavoz, José Luis Urraca, tras asegurar que cuentan con el apoyo de la militancia del partido y de que siempre fueron coherentes.

Esta última anotación es importante y, efectivamente, es coherente con el apoyo que brindó el PSOE hace dos años -como el resto de la Corporación, salvo ACPT y Ciudadanos- a la aprobación del Plan de Sostenibilidad Turística y la captación de 4 millones. No todos pueden presumir de esa coherencia. Aquel día, PRC, PSOE, PP y Torrelavega Sí dijeron «sí» a todo ese lote de medidas. Aparentemente sin conocer que se ubicaría en Baldomero Iglesias y con la promesa de un futuro proceso de participación que nunca llegó, como reprochaban este martes, pero votaron a favor. Del Plan de Sostenibilidad Turística y, con él, también del museo del hojaldre. Hoy, PP y Torrelavega Sí no solo no lo apoyan, sino que lo tildan de «ocurrencia» y de «capricho» fruto de la «cabezonería».

Han pasado dos años entre una postura y la otra. En este tiempo, el museo del hojaldre ha aparecido en sendos presupuestos municipales, sin que nadie haya escarbado demasiado en la documentación o, visto desde el otro punto de vista, sin que se convoque un debate serio sobre el tema desde el PRC. Ha sido como un secreto a voces durante dos años y nadie le ha parecido prestar verdadera atención hasta ahora, al estilo de lo que ha pasado con el Centro de FP de Viérnoles. Ahora, ambos protagonizan mociones y notas de prensa.

Siendo así, entre los regionalistas existe una idea generalizada de 'pues digan ustedes dónde lo hacemos', lamentando que se escenifique el rechazo al emplazamiento sin proponer otro diferente. Ninguno de estos grupos -tampoco el socialista- se habrían puesto a pensar seriamente sobre un nuevo lugar para el templo del hojaldre, lo que también arroja un escenario incierto de cara a la negociación del Presupuesto municipal.

¿Aparecerá en las cuentas la partida necesaria para construir el museo en Baldomero Iglesias, a pesar de todo? ¿Tragará el PSOE, después de lo que dijo el otro día en el pleno? Hay una cosa que es importante recordar: el pleno insta al alcalde a cambiar la ubicación, pero no obliga. Esta petición no es vinculante.