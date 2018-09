Reocín acudirá a la vía judicial para defender su límite en La Turbera Muestra su desacuerdo con el decreto del Gobierno regional que da la razón a Torrelavega en la disputa territorial JOSÉ IGNACIO ARMINIO Torrelavega Sábado, 1 septiembre 2018, 08:28

La disputa territorial que mantienen desde hace varios años los municipios de Reocín y Torrelavega en el barrio La Turbera va a terminar en los tribunales, una vez agotada la vía administrativa. Reocín acudirá al juzgado porque no está de acuerdo con al decreto aprobado esta semana por el Gobierno de Cantabria, que da la razón a la capital del Besaya desplazando la línea divisoria un centenar de metros, por lo que la subestación eléctrica ubicada en la zona pasa a formar parte en su totalidad del municipio de Torrelavega.

Así lo anunció ayer el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, quien señaló que no se trata de un tema económico, ya que los tributos que paga la empresa Viesgo (6.000 euros al año de IBI) no son «determinantes» para el Presupuesto municipal, sino que más bien es «un tema moral». «El límite con Torrelavega –explica– está claro y vamos a defenderlo hasta las últimas consecuencias. Hemos aportado la documentación que justifica por qué no se debe cambiar la línea y al final será un juez el que lo determine».

En el municipio vecino opinan lo contrario. El regidor torrelaveguense, José Manuel Cruz Viadero, está «plenamente de acuerdo» con la decisión del Gobierno de Cantabria, que, recuerda, está basada en un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN), avalado por otro del Consejo de Estado. «Ambos organismos –señala Cruz Viadero– son absolutamente neutrales y técnicamente solventes para emitir sus informes, por lo que nos gustaría que estas discrepancias con el municipio vecino de Reocín quedasen, a partir de ahora, definitivamente zanjadas».

El deseo del alcalde de Torrelavega es seguir manteniendo la «excelente relación» que tienen ambos ayuntamientos. «Compartimos muchas cosas, y aspiramos a compartir aún más, como en el trabajo conjunto que estamos realizando para comarcalizar del transporte público, y tenemos el convencimiento de que así va a seguir siendo», concluyó Cruz Viadero.

En la misma línea, el primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, hizo hincapié en que el decreto del Ejecutivo regional está basado en un informe técnico que «en esta ocasión nos ha sido favorable, pero podría haber sido al contrario y hubiéramos perdido la batalla». «Son pleitos comunes entre municipios y no hay que darle más trascendencia, porque tampoco la tiene a nivel presupuestario».

Desde 1927

Una vez que la resolución del Gobierno sea publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), el nuevo trazado tendrá que recogerse en todos los documentos y organismos oficiales, como el Catastro y mapas cartográficos, aunque no será necesario el levantamiento de mojones porque los límites fronterizos se fijan ahora mediante coordenadas UTM, según aseguran los expertos.

El origen del deslinde entre Torrelavega y Reocín se remonta al año 1927, cuando ambos ayuntamientos firmaron el acta levantada al efecto acompañada de un cuaderno explicativo de los datos topográficos. En abril de 2009, el Gobierno regional firmó un convenio con el IGN para actualizar las delimitaciones territoriales de Cantabria, un plan de diez años que tiene como objetivo revisar y actualizar «para siempre» las líneas fronterizas entre los 102 municipios de Cantabria dando coordenadas UTM a los viejos mojones. En estos nueve años, se han restaurado y completado los lindes establecidos en los datos cartográficos y actas de más de 100 años de antigüedad de 50 ayuntamientos, lo que ha supuesto revisar 2.048 hitos distribuidos en 912 kilómetros.

Esta actualización no siempre ha encontrado consenso y en ocasiones han aflorado conflictos entre municipios. Uno de los cinco expedientes abiertos corresponde al enfrentamiento que mantienen Torrelavega y Reocín en La Turbera. Tras varias reuniones con los representantes de los ayuntamientos afectados y previo reconocimiento topográfico del terreno, los técnicos del IGN enclavaron el terreno en disputa en la capital del Besaya.