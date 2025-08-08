Torrelavega se llena de fiestas

Javier Gangoiti Torrelavega Viernes, 8 de agosto 2025, 07:09 Comenta Compartir

En los últimos días han visto pequeños detalles que forman parte de la antesala de La Patrona. La parte de una atracción que formará parte del recinto ferial, a lomos de un vehículo pesado; los pañuelos rojos y verdes colgando entre las fachadas; algunas vallas anunciado el espacio que ocupará alguna infraestructura temporal; hasta algún posavasos para la ocasión en alguna terraza. Nadie ni nada es ajeno a las fiestas de Torrelavega. Su carácter cada vez más multitudinario se explica precisamente por eso, por la forma en la que los ciudadanos, los colectivos culturales y todo el tejido empresarial y hostelero se involucran con estos diez días de fiesta y visitantes a mogollón. La ciudad entera se vuelca con las fiestas de la Virgen Grande, generando un círculo virtuoso de ambiente, decoración y pequeñas iniciativas que colorean Torrelavega.

Desde hoy, el ritmo de la ciudad es completamente diferente y, lo mejor de todo, se adapta al gusto de cada cual. Puede acostarse pronto y disfrutar de la oferta matutina de actividades; alargar la noche y vivir La Patrona hasta el amanecer; o, si el cuerpo se lo permite, conciliar ambas cosas. Esto último no se lo recomiendo y, además, no es necesario. Tiene diez días para disfrutar de todo. Dosifique y disfrute del ambiente, las peñas, los conciertos y el aire que respira Torrelavega hasta el próximo día 17 –hasta el 18, si contamos en tradicional Día del Niño–.

Familias, mayores, pequeños, chavalada en general… Las fiestas de Torrelavega tienen un rincón reservado a su nombre en cada esquina. En la plazas, los escenarios improvisados en el centro, el Teatro Concha Espina y también la periferia, consolidada ya –con La Lechera– como la cuna de las grandes citas musicales. Valga este pequeño cuadernillo como guía para no perderse entre tanta actividad.

Un consejo de perogrullo: lleve el suplemento que se publicará todos los días en El Diario Montañés, en papel, siempre en el bolsillo. Encontrará lo mejor del día, lo que vino, lo que vendrá y una agenda del día siguiente. Con eso y el programa de fiestas, también el de papel –para algunas cosas no hay nada mejor que el formato de toda la vida–, va servido.

Viva las fiestas día a día. Y recordémonos que el programa solo es el vehículo, una excusa, para encontrarnos con los amigos y la familia. «¿Dónde andáis? ¿En el concierto de Bustamante? Vamos para allá», «¿Quién se anima mañana a la Feria del Hojaldre?», «Vamos con los críos a ver a Gorgorito?»… Y así pueden estar toda La Patrona. Disfruten de los suyos, de las tonterías y de los buenos tiempos, que eso no nos lo pueden quitar. Pónganse crema solar, ropa ligera y diviértanse, que lo tienen bien ganado.

Vuélquese con el resto de la ciudad. No les digo nada si forman parte de una de las 734 peñas inscritas, en cuyo caso ya habrá un sargento en la cuadrilla encargado de llamarlos al orden. Tampoco le vamos a llevar a engaño aquí. A todo no se puede ir. No intente cuadrar fechas ni ponerse al límite, que ni hace falta ni queremos disgustos.

Empezando por las peñas, por ejemplo, estas marcan desde hoy el ritmo de esta ciudad. Protagonizan el desfile junto a Leonor de la Vega (20.30), antes del pregón (21.00), y seguirán haciendo lo propio a lo largo de los diez días siguientes entre fogones de tortilla, yincanas y competiciones.

De todo y para todos

Supongamos que ya ha sobrevivido al chupinazo –a cargo de la Sociedad Coral, que está centenario– este viernes y no sabe muy bien por dónde empezar mañana. Si prefiere empezar con bajas pulsaciones, puede visitar la plaza de Pequeñeces, convertida en un Mercado Renacentista durante varios días. No se entretenga demasiado entre los bártulos; al mediodía darán comienzos los primeros espectáculos de calle de toda la programación de La Patrona, una oferta de actividades para toda la familia y con centro neurálgico en la Plaza Mayor.

Reserve fuerzas para la XV Marcha Bulevar Ronda en Fiestas del domingo (11.00), la excusa ideal para quemar un poco los refrescos de más y hacer hambre para las primeras competiciones gastronómicas de ese mismo mediodía. Un buen trozo de tortilla, una siesta reparadora y de vuelta a las actividades. Hay actuaciones en el Concha Espina, bolos, títeres, toda la actividad eclesiástica, feria y capítulo sobre el hojaldre… De todo y para todos.

Y eso sin contar la oferta musical, que este año también se distingue por su variedad y, mejor todavía, una buena cantidad de conciertos gratuitos. Empezando por los de pago, en el marco del festival Vive la Feria, destacan los de Beret (hoy), los de Juan Magán y Cali & El Dandee (sábado), así como el de Mago de Oz y La Fuga (el domingo).

A partir de ahí, no hay más excusa que el cansancio para no ir a los conciertos. Algunos de los más importantes van a ser, sin duda, los del SoundCity, que volverán a hacer rugir las guitarras durante el último fin de semana. Tropa do Carallo (jueves), Xoel López, Ladilla Rusa (viernes)y Teenage Fan Club (sábado) son los principales cabezas de cartel.

Hasta entones, el Bulevar Demetrio Herrero hará las veces de escenario musical con dos grandes artistas:Ana Guerra, que actuará el viernes 15;y David Bustamante, el domingo 17. El barquereño actuará después de la Gala Flora, despidiendo hasta el año que viene las «mejores fiestas de Cantabria».