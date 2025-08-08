Consulta el programa completo de las fiestas de la Virgen Grande

A las 10.30 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales de la categoría Cadete en la bolera Ramón Collado de Sierrapando.

A las 11.00 horas: Concurso de tortillas en la plaza Baldomero Iglesias, organizado por la peña El Tolle.

A las 11.00 horas: Apertura de casetas de la XI Feria del Hojaldre, en la Plaza Mayor.

A las 11.15 horas: Desfile de la Cofradía del Hojaldre, acompañada de grupos folclóricos.

A las 12.00 horas: XXIV Gran Capítulo de la Cofradía del Hojaldre. Homenaje a la Sociedad Coral de Torrelavega, con las actuaciones de Nando Agüeros, Néstor de la Osa y Luis Camus. En el Teatro Municipal Concha Espina.

A las 12.00 horas: Baratillo Solidario en la Plaza Baldomero Iglesias, organizado por Peña Amigos de la Radio.

A las 16.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales Cuarta categoría. En la bolera Ramón Collado.

A las 18.00 horas: Gala Floral en la Avenida de España. Fin de la 4º Liga 39300 de las Peñas de Torrelavega con la entrega de premios y el Desfile de Peñas. Concurso de carrozas, desfile de gigantes y cabezudos y actuaciones musicales y de danza.

De 18.00 horas a 01.00 horas: Recinto ferial en el Zapatón. El lunes 16, Día del Niño en el recinto ferial.

A las 20.00 horas: XI Feria del Hojaldre. Actuación del grupo 'Recuerdos', en Plaza Mayor.