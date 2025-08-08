Consulta el programa completo de las fiestas de la Virgen Grande
Díez días de actividades por todo lo alto
Santander
Viernes, 8 de agosto 2025, 07:09
Sábado, día 9
-
Desde las 10.00 horas: Gymkhana Liga Somos 39300, en los campos de Santa Ana.
-
De 11.00 horas a 00.00 horas: Mercado Renacentista 'Casa de la Vega' en Avenida España, Pequeñeces y el Parque Manuel Barquín. Prueba puntuable Liga de Peñas Somos 39300.
-
A las 11.30 horas: Ruta cultural 'Pasea Torrelavega... con Doña Leonor'. Salida desde Plaza de Pequeñeces.
-
A las 12.30 horas: Festival de Teatro de Calle en la Plaza Mayor, 'Para mi-arte de risa', de la Compañía Nicolás Chevalie & El Sr. Gonzales.
-
A las 13.30 horas: Festival de Teatro de Calle, 'Fanfarria federal', de Colectivo Filibustero.
-
De 18.00 horas a 03.00 horas: Recinto ferial en El Zapatón.
-
A las 19.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, con el espectáculo itinerante 'Yettis', a cargo de la CQP.
-
Desde las 20.00 horas: Festival 'Vive la Feria' en los Jardines de la Lechera, con actuaciones de Juan Magán y Cali & El Dandee.
-
A las 20.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, en la plaza Baldemoro Iglesias, de la mano de la Compañía La Banda de Otro, con 'Rodeo'.
-
A las 20.30 horas: Festival de Teatro de Calle. 'Fanfarria federal', de Colectivo Filibustero.
-
A las 20.30 horas: Actuación del monologuista Rafa Maza, con 'Fabiolo Connection. ¡Qué pavo!', en el Teatro Municipal Concha Espina.
-
A las 21.00 horas: 'Ruta del misterio', con salida desde el Parque del Centenario.
-
A las 22.00 horas: Actuación del 'Gran Circo Acrobático de China', en el Bulevar Demetrio Herrero.
Domingo, día 10
-
Desde por la mañana: Liga Somos 39300. Trivial de la Coral por diferentes puntos de la ciudad.
-
A las 11.00 horas: Concurso de Tortilla en la plaza Baldomero.
-
A las 11.00 horas: Marcha 'Bulevar Ronda en Fiestas'.
-
De 11.00 horas a 00.00 horas: Mercado Renacentista 'Casa de la Vega', en Avenida de España, Pequeñeces y el Parque Manuel Barquín. Con prueba puntuable de la Liga Somos 39300.
-
A las 12.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega. 'Makilen', de la Compañía Levilibular, en la Plaza Mayor.
-
A las 13.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega en la Plaza Mayor, con la representación de 'Manekken Pis', de la Compañía CQP.
-
De 18.00 horas a 01.00 horas: Recinto ferial en El Zapatón.
-
Desde las 20.00 horas: Festival 'Vive la Feria', en los Jardines de la Lechera, con actuaciones de Mago de Oz, La Fuga y Tributo a Fito & Fitipaldis.
-
A las 20.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, en la Plaza Baldemoro Iglesias. Representación de 'White Button', de la mano de la compañía Ramiro Vergaz.
-
A las 20.30 horas: Actuación del monologuista Agustín Jiménez, con su espectáculo '¿Quién soy yo?', en el Teatro Municipal Concha Espina.
-
A las 22.00 horas: Espectáculo de música remember y actual 'WE LOVE DISCO', en el Bulevar Demetrio Herrero. Prueba puntuable de la Liga de Peñas Somos 39300.
Lunes, día 11
-
A las 10.00 horas: Concurso de parchís organizado por la Liga Somos 39300, en el Bulevar Demetrio Herrero.
-
De 11.00 horas a 00.00 horas: Mercado Renacentista 'Casa de Vega', en Avenida de España, Pequeñeces y el parque Manuel Barquín.
-
A las 12.00 horas: 'Títeres Gorgorito', en Plaza de La Llama.
-
De 12.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 horas a 20.00 horas: Juegos para todas las edades. Mañanas, aledaños de la Plaza Mayor. Tardes, calle Mártires. Con prueba puntuable de la Liga de Peñas Somos 39300.
-
De 18.00 horas a 01.00 horas: Recinto ferial en El Zapatón.
-
De 19.00 horas a 21.00 horas: 'La Plaza del Circo', un taller de actividades circenses de Malabaracirco, en Plaza de la Llama.
-
A las 19.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, en Plaza de Piqué y Varela, con el espectáculo 'Las aventuras de la intrépida Valentina', de la compañía Teatro Mutis.
-
A las 21.30 horas: Concierto de Cahórnega, en el Bulevar Demetrio Herrero.
-
A las 22.00 horas: Verbena de la mano de la Orquesta Malassia, en la Plaza Baldemoro Iglesias.
Martes, día 12
-
De 11.00 horas a 00.00 horas: Mercado Renacentista 'Casa de la Vega', en Avenida de España, Pequeñeces y el Parque Manuel Barquín.
-
A las 12.00 horas: Títeres 'Gorgorito', en Plaza de La Llama.
-
De 12.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 horas a 20.00 horas: Juegos en familia. Por las mañanas, aledaños de la Plaza Mayor. Por las tardes, calle Mártires. Con prueba puntuable de la Liga de Peñas Somos 39300.
-
A las 16.00 horas: Concurso de Bolos de la Patrona. Finales de la categoría Infantil, en la bolera Ramón Collado.
-
De 18.00 horas a 01.00 horas: Recinto ferial, en El Zapatón.
-
De 19.00 horas a 21.00 horas: 'La Plaza del Circo', a cargo de Malabaracirco, en Plaza de La Llama.
-
A las 19.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, en la Plaza Piqué y Varela. 'Double Bill', traído por TwoMuch Circus.
-
A las 21.30 horas: Concierto de Coros. En el Bulevar Demetrio Herrero.
-
A las 22.30 horas: Verbena con la Orquesta Marsella, en Plaza Baldemoro Iglesias.
Miércoles, día 13
-
De 10.00 horas a 13.00 horas: Concurso 'Las Peñas Pintan', organizado por la Liga Somos 39300. Dentro del perímetro formado por las calles Augusto González Linares/Pando, Avenida Fernando Arce/La Llama, General Ceballos y José María Pereda.
-
A las 11.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales de la categoría Alevín, en la Bolera Ramón Collado.
-
A las 12.00 horas: Títeres 'Gorgorito', en Plaza de La Llama.
-
A las 13.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega. 'La familia Pérez', de la Compañía Los Pérez.
-
A las 17.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales de la categoría Benjamín, en la bolera Ramón Collado.
-
A las 17.00 horas: Actuación del grupo folclórico 'Folk Dance Group Hoslychka', como parte de la programación del Asilo Hospital San José. Patrocinado por Solvay Química S.L.
-
De 18.00 horas a 01.00 horas: Recinto ferial en El Zapatón.
-
A las 21.30 horas: Concierto de Nando Agüeros en el Bulevar Demetrio Herrero. Prueba puntuable de la Liga de Peñas Somos 39300.
-
A las 23.00 horas: Verbena de la mano de la Orquesta Wykas Family, en Plaza Baldomero Iglesias.
Jueves, día 14
-
De 10.00 horas a 14.00 horas y de 16.00 horas a 20.00 horas: Día del Deporte con prueba puntuable de la Liga de Peñas Somos 39300.
-
A las 12.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega en Pequeñeces. 'Enjoy', de la compañía Circortito.
-
A las 13.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega. 'Animales raperos', de Fauna Creativa.
-
A las 16.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales de Segunda Categoría, en la bolera Ramón Collado.
-
A las 17.00 horas: Actuación del grupo folclórico 'Grupo de Danza Al-Saraf de Sevilla', dentro de la programación del Asilo Hospital San José.
-
De 18.00 horas a 03.00 horas: Recinto ferial de El Zapatón.
-
A las 19.30 horas: Misa solemne en honor a la Patrona de Torrelavega, en la Iglesia de la Virgen Grande. Entrega del bastón de mando por el alcalde.
-
A las 20.30 horas: Procesión con la imagen de la Virgen Grande.
-
Desde las 20.00 horas: Festival 'Torrelavega Soundcity', en Jardines de La Lechera. Con King Size Co, Bala, Sínkope, Viva Belgrado, Tropa do Carallo y Ciranitos Pinchadiscos.
-
A las 20.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega en Pequeñeces. 'La actitud', de la Compañía Jam.
-
A las 22.00 horas: Concierto tributo The Beatles de Abbey Road, en el Bulevar Demetrio Herrero.
Viernes, 15
-
A las 08.30: Concurso de Bolos de La Patrona. Octavos de Final de la Primera Categoría, en la bolera Severino Prieto.
-
A las 12.00: Misa solemne en honor a la Patrona de Torrelavega, en la Iglesia de la Virgen Grande.
-
A las 12.00 horas: Misa mayor cantada por la Sociedad Coral de Torrelavega, en la Iglesia de la Asunción.
-
A las 12.00 horas: Día del Folclore de Torrelavega, en el que grupos folclóricos actuarán por las calles de la ciudad.
-
De 12.30 horas a 00.00 horas: Patrona en Las Calles, con sesiones de Dj y música en directo por diferentes puntos de la ciudad.
-
A las 12.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, en Pequeñeces. 'Cantando bajo la ducha', de la compañía Clown
-
A las 13.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega. 'Afro Sound System', de la Compañía Los Afro.
-
A las 16.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Cuartos de final, semifinal y final. Salchichada final. En la bolera Severino Prieto.
-
A las 17.00 horas: 'Ballet Folclórico Da Cultura Negra do Recife' (Brasil). Como parte del programa del Asilo Hospital San José.
-
De 18.00 horas a 03.00 horas: Recinto ferial en El Zapatón.
-
Desde las 20.00 horas: Festival 'Torrelavega Soundcity', en Jardines de la Lechera. Actuaciones de Mourn, Xoel López, Ladilla Rusa y Dj Sisión Vermú Dj Set.
-
A las 20.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega en Pequeñeces. 'Bang', de la Compañía EQM.
-
A las 20.30 horas: Actuación del monologuista Luis Piedrahíta en el Teatro Municipal Concha Espina. 'Apocalípticamente correcto'.
-
A las 22.00 horas: Concierto de Ana Guerra en Bulevar Demetrio Herrero.
Sábado, 16
-
09.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales Tercera Categoría en bolera Ramón Collado.
-
Desde las 10.00 horas: Día de Peñas. Parque Miravalles. Prueba puntuable Liga de Peñas Somos 39300.
-
A las 10.30 horas: Concurso de arroz.
-
A las 17.00 horas: Fase final del Concurso musical.
-
De 10.30 horas a 15.00 horas y de 16.30 horas a 20.30 horas: IX Birle Solidario en la Peña Bolística Torrelavega Siec.
-
De 11.00 horas a 15.00 horas: XXIX Concurso de Pintura Nacional al Aire Libre. En la Plaza Mayor y calles adyacentes, hasta La Llama.
-
A las 11.00 horas: Concentración, exhibición y ruta de motos, organizada por el Moto Club Burgman Cantabria.
-
A las 11.00 horas: Apertura de las casetas de la XI Feria del Hojaldre, en Plaza Mayor.
-
A las 11.30 horas: Ruta cultural 'Pasea Torrelavega... con Doña Leonor'. Salida en Pequeñeces.
-
A las 12.00 horas: Inauguración de la XI Feria del Hojaldre en Plaza Mayor.
-
A las 12.00 horas: Concurso de Ollas ferroviarias en La Llama.
-
A las 16.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Categoría femenina. En bolera Ramón Collado.
-
De 18.00 horas a 03.00 horas: Recinto ferial en El Zapatón.
-
Desde las 18.00 horas: Exhibición de carrozas en la Avenida de España.
-
Desde las 18.00 horas: IX Jornada de adopción y tenencia responsable de animales. Jardines del Claustro de la Iglesia de la Asunción.
-
A las 18.00 horas: XI Feria del Hojaldre. Elaboración en vivo.
-
A las 20.00 horas: Actuación de Néstor de la Osa. Plaza Mayor.
-
Desde las 20.00 horas: festival 'Torrelavega Souncity', en Jardines de la Lechera. T22, Grande Amore, Teenage Fanclub y Lagartija Nick.
-
A las 20.30 horas: Actuación del monologuista Félix Álvarez, 'Felisuco', con 'Un payaso en el Congreso'. Teatro Municipal Concha Espina.
-
A las 21.00 horas: 'Ruta del misterio'. Salida del Parque del Centenario.
-
A las 21.30 horas: Festival Internacional de Folclore. Bulevar Demetrio Herrero.
-
A las 23.00 horas: Fuegos artificiales desde el Pabellón María Pardo.
Domingo, 17
-
A las 10.30 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales de la categoría Cadete en la bolera Ramón Collado de Sierrapando.
-
A las 11.00 horas: Concurso de tortillas en la plaza Baldomero Iglesias, organizado por la peña El Tolle.
-
A las 11.00 horas: Apertura de casetas de la XI Feria del Hojaldre, en la Plaza Mayor.
-
A las 11.15 horas: Desfile de la Cofradía del Hojaldre, acompañada de grupos folclóricos.
-
A las 12.00 horas: XXIV Gran Capítulo de la Cofradía del Hojaldre. Homenaje a la Sociedad Coral de Torrelavega, con las actuaciones de Nando Agüeros, Néstor de la Osa y Luis Camus. En el Teatro Municipal Concha Espina.
-
A las 12.00 horas: Baratillo Solidario en la Plaza Baldomero Iglesias, organizado por Peña Amigos de la Radio.
-
A las 16.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales Cuarta categoría. En la bolera Ramón Collado.
-
A las 18.00 horas: Gala Floral en la Avenida de España. Fin de la 4º Liga 39300 de las Peñas de Torrelavega con la entrega de premios y el Desfile de Peñas. Concurso de carrozas, desfile de gigantes y cabezudos y actuaciones musicales y de danza.
-
De 18.00 horas a 01.00 horas: Recinto ferial en el Zapatón. El lunes 16, Día del Niño en el recinto ferial.
-
A las 20.00 horas: XI Feria del Hojaldre. Actuación del grupo 'Recuerdos', en Plaza Mayor.
-
A las 21.30 horas: Actuación de David Bustamante en el Bulevar Demetrio Herrero.
