El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peñistas marchan durante el desfile inaugural de las fiestas, por la calle José María Pereda de Torrelavega. Luis Palomeque

Consulta el programa completo de las fiestas de la Virgen Grande

Díez días de actividades por todo lo alto

DM .

DM .

Santander

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:09

Sábado, día 9

  • Desde las 10.00 horas: Gymkhana Liga Somos 39300, en los campos de Santa Ana.

  • De 11.00 horas a 00.00 horas: Mercado Renacentista 'Casa de la Vega' en Avenida España, Pequeñeces y el Parque Manuel Barquín. Prueba puntuable Liga de Peñas Somos 39300.

  • A las 11.30 horas: Ruta cultural 'Pasea Torrelavega... con Doña Leonor'. Salida desde Plaza de Pequeñeces.

  • A las 12.30 horas: Festival de Teatro de Calle en la Plaza Mayor, 'Para mi-arte de risa', de la Compañía Nicolás Chevalie & El Sr. Gonzales.

  • A las 13.30 horas: Festival de Teatro de Calle, 'Fanfarria federal', de Colectivo Filibustero.

  • De 18.00 horas a 03.00 horas: Recinto ferial en El Zapatón.

  • A las 19.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, con el espectáculo itinerante 'Yettis', a cargo de la CQP.

  • Desde las 20.00 horas: Festival 'Vive la Feria' en los Jardines de la Lechera, con actuaciones de Juan Magán y Cali & El Dandee.

  • A las 20.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, en la plaza Baldemoro Iglesias, de la mano de la Compañía La Banda de Otro, con 'Rodeo'.

  • A las 20.30 horas: Festival de Teatro de Calle. 'Fanfarria federal', de Colectivo Filibustero.

  • A las 20.30 horas: Actuación del monologuista Rafa Maza, con 'Fabiolo Connection. ¡Qué pavo!', en el Teatro Municipal Concha Espina.

  • A las 21.00 horas: 'Ruta del misterio', con salida desde el Parque del Centenario.

  • A las 22.00 horas: Actuación del 'Gran Circo Acrobático de China', en el Bulevar Demetrio Herrero.

Domingo, día 10

  • Desde por la mañana: Liga Somos 39300. Trivial de la Coral por diferentes puntos de la ciudad.

  • A las 11.00 horas: Concurso de Tortilla en la plaza Baldomero.

  • A las 11.00 horas: Marcha 'Bulevar Ronda en Fiestas'.

  • De 11.00 horas a 00.00 horas: Mercado Renacentista 'Casa de la Vega', en Avenida de España, Pequeñeces y el Parque Manuel Barquín. Con prueba puntuable de la Liga Somos 39300.

  • A las 12.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega. 'Makilen', de la Compañía Levilibular, en la Plaza Mayor.

  • A las 13.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega en la Plaza Mayor, con la representación de 'Manekken Pis', de la Compañía CQP.

  • De 18.00 horas a 01.00 horas: Recinto ferial en El Zapatón.

  • Desde las 20.00 horas: Festival 'Vive la Feria', en los Jardines de la Lechera, con actuaciones de Mago de Oz, La Fuga y Tributo a Fito & Fitipaldis.

  • A las 20.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, en la Plaza Baldemoro Iglesias. Representación de 'White Button', de la mano de la compañía Ramiro Vergaz.

  • A las 20.30 horas: Actuación del monologuista Agustín Jiménez, con su espectáculo '¿Quién soy yo?', en el Teatro Municipal Concha Espina.

  • A las 22.00 horas: Espectáculo de música remember y actual 'WE LOVE DISCO', en el Bulevar Demetrio Herrero. Prueba puntuable de la Liga de Peñas Somos 39300.

Lunes, día 11

  • A las 10.00 horas: Concurso de parchís organizado por la Liga Somos 39300, en el Bulevar Demetrio Herrero.

  • De 11.00 horas a 00.00 horas: Mercado Renacentista 'Casa de Vega', en Avenida de España, Pequeñeces y el parque Manuel Barquín.

  • A las 12.00 horas: 'Títeres Gorgorito', en Plaza de La Llama.

  • De 12.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 horas a 20.00 horas: Juegos para todas las edades. Mañanas, aledaños de la Plaza Mayor. Tardes, calle Mártires. Con prueba puntuable de la Liga de Peñas Somos 39300.

  • De 18.00 horas a 01.00 horas: Recinto ferial en El Zapatón.

  • De 19.00 horas a 21.00 horas: 'La Plaza del Circo', un taller de actividades circenses de Malabaracirco, en Plaza de la Llama.

  • A las 19.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, en Plaza de Piqué y Varela, con el espectáculo 'Las aventuras de la intrépida Valentina', de la compañía Teatro Mutis.

  • A las 21.30 horas: Concierto de Cahórnega, en el Bulevar Demetrio Herrero.

  • A las 22.00 horas: Verbena de la mano de la Orquesta Malassia, en la Plaza Baldemoro Iglesias.

Martes, día 12

  • De 11.00 horas a 00.00 horas: Mercado Renacentista 'Casa de la Vega', en Avenida de España, Pequeñeces y el Parque Manuel Barquín.

  • A las 12.00 horas: Títeres 'Gorgorito', en Plaza de La Llama.

  • De 12.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 horas a 20.00 horas: Juegos en familia. Por las mañanas, aledaños de la Plaza Mayor. Por las tardes, calle Mártires. Con prueba puntuable de la Liga de Peñas Somos 39300.

  • A las 16.00 horas: Concurso de Bolos de la Patrona. Finales de la categoría Infantil, en la bolera Ramón Collado.

  • De 18.00 horas a 01.00 horas: Recinto ferial, en El Zapatón.

  • De 19.00 horas a 21.00 horas: 'La Plaza del Circo', a cargo de Malabaracirco, en Plaza de La Llama.

  • A las 19.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, en la Plaza Piqué y Varela. 'Double Bill', traído por TwoMuch Circus.

  • A las 21.30 horas: Concierto de Coros. En el Bulevar Demetrio Herrero.

  • A las 22.30 horas: Verbena con la Orquesta Marsella, en Plaza Baldemoro Iglesias.

Miércoles, día 13

  • De 10.00 horas a 13.00 horas: Concurso 'Las Peñas Pintan', organizado por la Liga Somos 39300. Dentro del perímetro formado por las calles Augusto González Linares/Pando, Avenida Fernando Arce/La Llama, General Ceballos y José María Pereda.

  • A las 11.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales de la categoría Alevín, en la Bolera Ramón Collado.

  • A las 12.00 horas: Títeres 'Gorgorito', en Plaza de La Llama.

  • A las 13.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega. 'La familia Pérez', de la Compañía Los Pérez.

  • A las 17.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales de la categoría Benjamín, en la bolera Ramón Collado.

  • A las 17.00 horas: Actuación del grupo folclórico 'Folk Dance Group Hoslychka', como parte de la programación del Asilo Hospital San José. Patrocinado por Solvay Química S.L.

  • De 18.00 horas a 01.00 horas: Recinto ferial en El Zapatón.

  • A las 21.30 horas: Concierto de Nando Agüeros en el Bulevar Demetrio Herrero. Prueba puntuable de la Liga de Peñas Somos 39300.

  • A las 23.00 horas: Verbena de la mano de la Orquesta Wykas Family, en Plaza Baldomero Iglesias.

Jueves, día 14

  • De 10.00 horas a 14.00 horas y de 16.00 horas a 20.00 horas: Día del Deporte con prueba puntuable de la Liga de Peñas Somos 39300.

  • A las 12.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega en Pequeñeces. 'Enjoy', de la compañía Circortito.

  • A las 13.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega. 'Animales raperos', de Fauna Creativa.

  • A las 16.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales de Segunda Categoría, en la bolera Ramón Collado.

  • A las 17.00 horas: Actuación del grupo folclórico 'Grupo de Danza Al-Saraf de Sevilla', dentro de la programación del Asilo Hospital San José.

  • De 18.00 horas a 03.00 horas: Recinto ferial de El Zapatón.

  • A las 19.30 horas: Misa solemne en honor a la Patrona de Torrelavega, en la Iglesia de la Virgen Grande. Entrega del bastón de mando por el alcalde.

  • A las 20.30 horas: Procesión con la imagen de la Virgen Grande.

  • Desde las 20.00 horas: Festival 'Torrelavega Soundcity', en Jardines de La Lechera. Con King Size Co, Bala, Sínkope, Viva Belgrado, Tropa do Carallo y Ciranitos Pinchadiscos.

  • A las 20.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega en Pequeñeces. 'La actitud', de la Compañía Jam.

  • A las 22.00 horas: Concierto tributo The Beatles de Abbey Road, en el Bulevar Demetrio Herrero.

Viernes, 15

  • A las 08.30: Concurso de Bolos de La Patrona. Octavos de Final de la Primera Categoría, en la bolera Severino Prieto.

  • A las 12.00: Misa solemne en honor a la Patrona de Torrelavega, en la Iglesia de la Virgen Grande.

  • A las 12.00 horas: Misa mayor cantada por la Sociedad Coral de Torrelavega, en la Iglesia de la Asunción.

  • A las 12.00 horas: Día del Folclore de Torrelavega, en el que grupos folclóricos actuarán por las calles de la ciudad.

  • De 12.30 horas a 00.00 horas: Patrona en Las Calles, con sesiones de Dj y música en directo por diferentes puntos de la ciudad.

  • A las 12.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, en Pequeñeces. 'Cantando bajo la ducha', de la compañía Clown

  • A las 13.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega. 'Afro Sound System', de la Compañía Los Afro.

  • A las 16.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Cuartos de final, semifinal y final. Salchichada final. En la bolera Severino Prieto.

  • A las 17.00 horas: 'Ballet Folclórico Da Cultura Negra do Recife' (Brasil). Como parte del programa del Asilo Hospital San José.

  • De 18.00 horas a 03.00 horas: Recinto ferial en El Zapatón.

  • Desde las 20.00 horas: Festival 'Torrelavega Soundcity', en Jardines de la Lechera. Actuaciones de Mourn, Xoel López, Ladilla Rusa y Dj Sisión Vermú Dj Set.

  • A las 20.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega en Pequeñeces. 'Bang', de la Compañía EQM.

  • A las 20.30 horas: Actuación del monologuista Luis Piedrahíta en el Teatro Municipal Concha Espina. 'Apocalípticamente correcto'.

  • A las 22.00 horas: Concierto de Ana Guerra en Bulevar Demetrio Herrero.

Sábado, 16

  • 09.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales Tercera Categoría en bolera Ramón Collado.

  • Desde las 10.00 horas: Día de Peñas. Parque Miravalles. Prueba puntuable Liga de Peñas Somos 39300.

  • A las 10.30 horas: Concurso de arroz.

  • A las 17.00 horas: Fase final del Concurso musical.

  • De 10.30 horas a 15.00 horas y de 16.30 horas a 20.30 horas: IX Birle Solidario en la Peña Bolística Torrelavega Siec.

  • De 11.00 horas a 15.00 horas: XXIX Concurso de Pintura Nacional al Aire Libre. En la Plaza Mayor y calles adyacentes, hasta La Llama.

  • A las 11.00 horas: Concentración, exhibición y ruta de motos, organizada por el Moto Club Burgman Cantabria.

  • A las 11.00 horas: Apertura de las casetas de la XI Feria del Hojaldre, en Plaza Mayor.

  • A las 11.30 horas: Ruta cultural 'Pasea Torrelavega... con Doña Leonor'. Salida en Pequeñeces.

  • A las 12.00 horas: Inauguración de la XI Feria del Hojaldre en Plaza Mayor.

  • A las 12.00 horas: Concurso de Ollas ferroviarias en La Llama.

  • A las 16.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Categoría femenina. En bolera Ramón Collado.

  • De 18.00 horas a 03.00 horas: Recinto ferial en El Zapatón.

  • Desde las 18.00 horas: Exhibición de carrozas en la Avenida de España.

  • Desde las 18.00 horas: IX Jornada de adopción y tenencia responsable de animales. Jardines del Claustro de la Iglesia de la Asunción.

  • A las 18.00 horas: XI Feria del Hojaldre. Elaboración en vivo.

  • A las 20.00 horas: Actuación de Néstor de la Osa. Plaza Mayor.

  • Desde las 20.00 horas: festival 'Torrelavega Souncity', en Jardines de la Lechera. T22, Grande Amore, Teenage Fanclub y Lagartija Nick.

  • A las 20.30 horas: Actuación del monologuista Félix Álvarez, 'Felisuco', con 'Un payaso en el Congreso'. Teatro Municipal Concha Espina.

  • A las 21.00 horas: 'Ruta del misterio'. Salida del Parque del Centenario.

  • A las 21.30 horas: Festival Internacional de Folclore. Bulevar Demetrio Herrero.

  • A las 23.00 horas: Fuegos artificiales desde el Pabellón María Pardo.

Domingo, 17

  • A las 10.30 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales de la categoría Cadete en la bolera Ramón Collado de Sierrapando.

  • A las 11.00 horas: Concurso de tortillas en la plaza Baldomero Iglesias, organizado por la peña El Tolle.

  • A las 11.00 horas: Apertura de casetas de la XI Feria del Hojaldre, en la Plaza Mayor.

  • A las 11.15 horas: Desfile de la Cofradía del Hojaldre, acompañada de grupos folclóricos.

  • A las 12.00 horas: XXIV Gran Capítulo de la Cofradía del Hojaldre. Homenaje a la Sociedad Coral de Torrelavega, con las actuaciones de Nando Agüeros, Néstor de la Osa y Luis Camus. En el Teatro Municipal Concha Espina.

  • A las 12.00 horas: Baratillo Solidario en la Plaza Baldomero Iglesias, organizado por Peña Amigos de la Radio.

  • A las 16.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales Cuarta categoría. En la bolera Ramón Collado.

  • A las 18.00 horas: Gala Floral en la Avenida de España. Fin de la 4º Liga 39300 de las Peñas de Torrelavega con la entrega de premios y el Desfile de Peñas. Concurso de carrozas, desfile de gigantes y cabezudos y actuaciones musicales y de danza.

  • De 18.00 horas a 01.00 horas: Recinto ferial en el Zapatón. El lunes 16, Día del Niño en el recinto ferial.

  • A las 20.00 horas: XI Feria del Hojaldre. Actuación del grupo 'Recuerdos', en Plaza Mayor.

  • A las 21.30 horas: Actuación de David Bustamante en el Bulevar Demetrio Herrero.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»
  2. 2

    Un alga asiática invasora ocupa las playas de Noja: «Llega hasta las rodillas»
  3. 3

    El Ayuntamiento de Santander descarta el arreglo de los galeones de Vital Alsar porque es «inviable»
  4. 4

    La muerte del menor en Castro abre el debate de la seguridad en Cotolino
  5. 5

    Las obras del AVE irrumpen en la A-67 para alterar la ruta Palencia-Santander
  6. 6

    Fallece un hombre ahogado en la playa de El Puntal
  7. 7

    Veintiséis días de música y solidaridad con el Festival de las Naciones
  8. 8 Conmoción en Castro por la muerte de un niño de 12 años que cayó por un acantilado
  9. 9 Las fiestas de Torrelavega, paso a paso
  10. 10 Cantabria se salva de la ola de calor... de momento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Consulta el programa completo de las fiestas de la Virgen Grande

Consulta el programa completo de las fiestas de la Virgen Grande