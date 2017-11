Cuatro días de sabor compartido Cocinart comienza mañana en Torrelavega con un acto solidario. Catas y ponencias sobre gastronomía pondrán de manifiesto la potencia del sector ISABEL G. CASARES Torrelavega Sábado, 25 noviembre 2017, 09:28

La gastronomía se adueñará de Torrelavega desde mañana, domingo, con motivo de la celebración de la cuarta edición del Congreso Cocinart, de rango nacional. La actividad ‘aterriza’ nuevamente en la capital del Besaya y lo hace de la mano de la asociación del mismo nombre, un equipo de cocineros ‘empeñados’ en convertir a la ciudad en capital del arte culinario y con el apoyo del Ayuntamiento de Torrelavega y del Gobierno regional de Cantabria.

Talleres para niños, catas, conferencias, homenajes y un concurso de cocineros, convertirán a Torrelavega los próximos días, en un centro donde convergerán ‘estrellas’ de restaurantes de Cantabria y de otras ciudades del país. El objetivo es, de alguna manera, sacar a la calle los fogones y poner sobre la mesa los productos de la región. Especialmente se va a incidir en todo lo bueno que da esta tierra, que en manos de unos chefs de mucha profesionalidad se convierte en manjares que transforman el paladar, percibiendo la parte que hay en ese bocado ideal, de arte y de cultura.

El congreso tendrá dos sedes. Una, en la carpa que se ha instalado en la Plaza Baldomero Iglesias, y la segunda, más oficial y formal, más ‘sesuda’, por cuanto acogerá las ponencias, el Teatro Municipal Concha Espina. Y en la carpa, mañana domingo, a las 11.00 horas se izará el telón, con la actividad ‘Tacos Solidarios’, a beneficio de la lucha contra el cáncer infantil. Es un concurso en el que lo niños elaborarán tacos, sin dejar a un lado el juego, porque habrá talleres y no faltarán los espectáculos. Para público en general, se ofrecerá una cata-degustación de Jamón Duque Campillo. Todo estará dirigido por el chef Sergio Fernández, de Canal Cocina. A la una de la tarde tendrá lugar un acto de bienvenida, enfocado más a las autoridades y principales patrocinadores. Complementariamente, a partir de las 19.00 horas, en The Bridge Tavern (Puente San Miguel), y con la presencia de los chefs Sergio Fernández, Fran Segura (Subcampeón mundial de repostería), Toni Canales, Rebeca Hernández yMiguel Cobo (Estrella Michelin y finalista Top Chef), habrá una degustación de pinchos realizados por los chefs invitados y el equipo de cocina del restaurante La Finca, con motivo del 18 cumpleaños de la marca The Bridge Tavern.

Pero los ‘platos fuertes’ de este menú llegarán desde el lunes, día 27. Se sucederán las actividades, tanto en la carpa de Baldomero Iglesias, como en el Teatro Concha Espina, donde, a las 10.30 horas, se celebrará el acto de inauguración oficial del congreso, que tendrá como primer ponente a Toni Canales, de Top Chef, para abordar el tema de la planificación, producción y ejecución en banquetes. Todas las ponencias, se sucederán, hasta el día de clausura, el miércoles 29, en horario de mañana y tarde, y estarán enfocadas principalmente a profesionales del sector y a alumnos de las escuelas de hostelería de la región, que tendrán en el programa un foro para aprender sobre la práctica de excelentes cocineros y de productores también excepcionales. El objetivo de la organización es superar el techo que se alcanzó el año pasado que, se puede decir sin duda, fue el del despegue absoluto de esta actividad, a la que se acercan por igual público que tiene en la gastronomía una afición. Los ‘cocinillas’ aquí tienen su lugar, para que sus ojos puedan contemplar el espectáculo de elaborar unos platos de auténtico lujo. Y en la primera jornada, habrá mucho de esto último, con la presencia, por ejemplo de Rebeca Hernández, de Top Chef, o el estrella Michelin Miguel Cobo, del Restaurante Cobo Vintage de Burgos. Sus intervenciones serán el preámbulo de una ‘cumbre’ de cocineros torrelaveguenses, 22 nada más y nada menos, que a partir de las 19.30 horas, analizarán un asunto que preocupa y mucho, cual es la alimentación sostenible.

La jornada del martes, la encabeza Íñigo Lavado (Makro), quien desde las 10.00 horas, hablará de la cocina singular. Destaca en este día una ponencia promovida por la Universidad Europea del Atlántico que reunirá a Sergio Bastard y a Sandra Sumalla (dos Soles Repsol), para explicar la importancia de la investigación en el ámbito agroalimentario (desde las 11.15 horas). Y posteriormente, Óscar Calleja disertará sobre la sostenibilidad en los mares. Por la tarde, no serán de menor interés las conferencias de Nacho Solana, Rodrigo Osorio o del traumatólogo Gabriel Argumosa y el chef del Sambal, Javier Ruiz, esta última con un título muy ilustrativo: ‘Cocina hasta los huesos’. Como broche final, una cata y maridaje, a cargo de Acipán y Aceite Casa de Alba.

Homenaje a Víctor Merino

Un capítulo muy, muy especial merece el homenaje que el congreso le va a tributar a uno de los mejores cocineros que ha dado Cantabria. El nombre de Víctor Merino, lo representa todo en la gastronomía de la región. Fue un pionero en el sector y una referencia nacional. A su impronta se debe El Molino, con el que consiguió, en 1975, la primera estrella Michelin en Cantabria junto con El Marinero de Castro. Pues bien, la clausura de Cocinart, el miércoles 29 de noviembre, estará dedicada a este grandísimo maestro, cuyo nombre todavía permanece muy vivo en la gastronomía y la sociedad de su tierra. El propietario de Nuevo Molino, Toni González, y su chef, Alfonso Acebes, abrirán la jornada de ponencias, a las 10.00 horas. A las 11.30, foro ‘Víctor Merino en la alta cocina’ y, a las 19.00, será el homenaje, que presentará el periodista de los servicios informativos de Tele 5, José Ribagorda.

Concurso de cocineros

En la gala también se entregarán los premios a los ganadores en el IV Concurso de Cocineros, que se disputará el martes, día 28, en la carpa, desde las 16.00 horas (una novedad en la programación). Seis chefs se disputarán la chaquetilla de rigor: José Antonio Llorente, de Mirones 634, de Pomaluengo; Vicente Martín Peral, del restaurante Palacio de Sofraga (Ávila); Ignacio Pérez Malagón, de El Pericote de Tanos; Borja Moncalvillo, del Amarras de Castro Urdiales; Javier Marañón, del hotel rural Posada el Solar, de Galizano, y Javier Gancedo, del Palacio Arce, de Puente Arce. Competirán por presentar el mejor plato, que el año pasado, el jurado decidió fue el de cocinero cántabro Marcos González, del restaurante Azabache de Mompía. Segundo quedó Nacho Cobo, del restaurante La Casuca y tercero, Vicente Martín, que este año repite.

La fiesta final se celebrará en la carpa de Baldomero Iglesias, ya entrada la noche, con la presentación del nuevo Ford Fiesta. Los organizadores confían en que este congreso tenga una ‘larga vida’ y que sirva para situar la gastronomía cántabra en un lugar privilegiado tanto en el contexto nacional, como en el internacional, meta nada difícil ¿no lo creen así?