El calendario escolar, a examen La encuesta aborda los descansos, el rendimiento, la convivencia escolar y la conciliación | 45.000 alumnos, 125.000 padres, 9.000 profesores y 300 directores están llamados a expresar su opinión EFE JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Jueves, 1 marzo 2018, 15:44

Padres, alumnos, profesores y directores de centros tienen diez días para evaluar el calendario escolar de Cantabria a través de la encuesta elaborada por la Consejería de Educación para medir la efectividad del novedoso –y discutido– modelo implantado el curso pasado, que divide los 175 días de clase en cinco bimestres separados por cuatro periodos de vacaciones y que desvincula los periodos no lectivos de las festividades religiosas, entre otras modificaciones.

El cuestionario definitivo está disponible desde ayer hasta el 9 de marzo en la plataforma educativa on line Yedra, y a partir de los resultados obtenidos se corregirán las disfunciones que se puedan estar produciendo y se planificará el calendario del próximo curso, según ha expresado el consejero Francisco Fernández Mañanes. En concreto, tienen la oportunidad de expresar su opinión 125.000 padres y madres, 45.000 alumnos a partir de 5º de Primaria en adelante, 9.000 profesores y 300 equipos directivos. Pero será una opinión condicionada, a partir de los supuestos que establece la encuesta y cuatro posibles respuestas: ‘Nada de acuerdo’, ‘Poco de acuerdo’, ‘Bastante de acuerdo’ y ‘Muy de acuerdo’.

A los padres se les pregunta si los nuevos periodos de descanso contribuyen a reducir el cansancio de sus hijos; si durante los mismos realizan tareas o trabajos pendientes; o si tras las vacaciones les cuesta recuperar el ritmo de trabajo o su atención y comportamiento mejoran. El cuestionario no elude una de las principales críticas realizadas por los padres y plantea si los periodos de descanso contribuyen a la mejora de la conciliación laboral y familiar. Además, aunque Mañanes ha descartado en sus declaraciones la posibilidad de regresar al calendario anterior y que el objetivo de la encuesta es realizar «ajustes» en el actual, se pregunta directamente a los padres si, desde el punto de vista del rendimiento, prefieren el nuevo o el tradicional.

«Es una encuesta decepcionante, deja mucho que desear, y la plataforma dificulta la participación porque se queda colgada» Leticia CardenalPresidenta de FAPA

«Las familias tenemos mucho que decir, porque son nuestros hijos los que sufren las consecuencias pedagógicas de los parones» Mónica HaroPresidenta de Concapa

Son ocho preguntas en total y no existe un apartado de observaciones donde las familias puedan dar rienda suelta a sus discrepancias y recomendaciones, tal y como sí había anunciado Educación en un primer momento, algo que critica Leticia Cardenal, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) de Cantabria, que se muestra «decepcionada» con el cuestionario. «No es lo que esperábamos, deja mucho que desear. Hay algunas cuestiones que no tienen mucho sentido y no se abordan otros temas que consideramos fundamentales, como por ejemplo las jornadas reducidas de junio y septiembre», lamenta. Cardenal espera también que «mejore» el funcionamiento de la plataforma Yedra, que ayer se quedaba «colgada en numerosas ocasiones», lo que «dificulta» la participación. «Es un poco chapuza», resume expresiva.

Por su parte, desde la Confederación Católica de Padres de Familia y de Alumnos (Concapa), Mónica Haro llama a la participación de los padres «ahora que sí nos consultan» la opinión. «Las familias tenemos mucho que decir, porque, más allá de los problemas de conciliación que genera el calendario, son nuestros hijos los que están sufriendo las consecuencias pedagógicas de tantos parones», afirma. Eso sí, lamenta la escasa información que se proporciona desde algunos centros y las dificultades que plantea Yedra para quienes no están habituados a manejarse por internet.

Adaptación a las etapas

Mientras, en la encuesta para el profesorado (en el cuadro adjunto se reproduce la destinada a maestros de Primaria) se abordan planteamientos similares a los dirigidos a los padres. Así, se cuestiona si los periodos de descanso ayudan a disminuir el cansancio de los alumnos; de qué manera afectan los mismos a los ritmos de trabajo y a la convivencia escolar; y sobre la carga de tareas en casa. También se plantea a los docentes si prefieren este modelo o el anterior o si consideran adecuado el actual para la etapa en la que imparten enseñanza.

Aquí es donde el consejero ha abierto más la puerta a posibles cambios, ya que ha advertido que es clave saber «cómo intercalar» los periodos de descanso y las fechas concretas a realidades «muy distintas» de alumnos que conviven bajo el mismo calendario. «Desde a los niños de Infantil hasta a personas de 60 años que están en la Escuela de Adultos, desde la ESO hasta la escolarización voluntaria en la Escuela de Idiomas o el Conservatorio de Música», indica Mañanes haciendo ver que diferentes tipologías de estudiantes quizás necesiten una diferente distribución del calendario.

El resultado de las encuestas se conocerá a mediados de marzo, según los cálculos realizados por Educación, que reitera que se tendrán en cuenta para la definición del calendario del próximo curso. Pero las asociaciones de padres desconfían del peso que puedan tener sus opiniones ante las expresadas por los profesores porque la última palabra al respecto la tendrá la Mesa Sectorial, de la que forman parte la propia Administración y los sindicatos de la Junta de Personal Docente, los mismos que aprobaron en junio de 2016, sin ni siquiera consultar a las familias, el modelo de calendario que ahora se somete a examen.

Encuesta a los padres 1 Los periodos de descanso han contribuido a disminuir el cansancio acumulado de mi hijo/a 2 Después cada periodo de descanso observo que a mi hijo/a le cuesta recuperar el ritmo de trabajo 3 Desde el punto de vista del rendimiento de mi hijo/a, prefiero este calendario escolar al tradicional 4 Los periodos de descanso le han venido bien a mi hija/a para repasar y realizar tareas pendientes 5 En los periodos de descanso mi hijo/a realiza pocas tareas relacionadas con las clases 6 Cuando mi hijo/a vuelve a clase después de cada descanso, el profesorado manifiesta que mantiene mejor la atención y su comportamiento mejora 7 Cuando mi hijo/a vuelve a clase después de cada periodo de descanso el profesorado manifiesta que surgen problemas de convivencia escolar 8 La permanencia de mi hijo/a en casa durante esos periodos de descanso contribuye a la mejora de la conciliación laboral y familiar