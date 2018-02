Educación realizará una encuesta para elegir el calendario escolar del año que viene Consultará a directores, profesores, alumnos y familias su opinión sobre el modelo actual, para planificar acorde a las mismas el calendario del próximo curso JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Viernes, 9 febrero 2018, 13:27

La Consejería de Educación realizará una encuesta de evaluación en los centros educativos sobre el calendario escolar 2017-2018 con el fin de recopilar las opiniones de todos los agentes de la comunidad educativa de Cantabria, y planificar acorde a las mismas, el calendario del próximo curso.

Para ello, el Servicio de Inspección Educativa ha puesto a disposición de los centros en la plataforma Yedra una encuesta de valoración, dirigida a directores y directoras de los centros, a las familias, así como al profesorado y alumnado a partir de 5º de Primaria, que también podrá emitir su opinión. En el caso de los alumnos se facilitará que los cuestionarios se puedan realizar con el tutor en periodo lectivo. Los mismos contarán con un plazo, entre el 28 de febrero y el 9 de marzo, para su contestación.

Se prevé que a mediados de marzo estén disponibles los resultados que permitan disponer de la información necesaria para comenzar a diseñar el calendario del próximo curso escolar. El nuevo consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, que se incorporó al cargo en septiembre, aseguró que no tenía intención de modificar la discutida estructura que había puesto en marcha su antecesor, Ramón Ruiz, en el curso 2016/17, que divide el curso en cinco bimestres lectivos divididos por cuatro periodos vacacionales. Ahora, los resultados que muestre esta encuesta podría hacer cambiar de opinión a la Administración educativa y regresar al modelo tradicional.

Desde la Consejería de Educación se persigue con esta medida «dar voz a todos los agentes de la comunidad educativa» a la hora de confeccionar el calendario escolar, algo que no se produjo durante el cambio de modelo y que fue muy criticado por las asociaciones de padres FAPA y Concapa, que se quejaron que no habían tenido en cuenta a las familias. «Desde esta premisa del diálogo con todos los agentes implicados se persigue valorar y aquilatar ese horario, en la medida de lo posible, para que siga sirviendo para el objetivo que fue creado, que no es otro, que el de mejorar el sistema educativo y potenciar el rendimiento de los alumnos y su bienestar», asegura la Consejería a través de un comunicado.