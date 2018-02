La Fundación Botín convoca 49 becas para universitarios cántabros o residentes la región Estudiantes cántabros que el pasado curso se presentaron al examen de acceso a la universidad. / Javier Cotera Cantabria El plazo para la presentar la solicitud expira el 31 de julio DM . Santander Miércoles, 14 febrero 2018, 16:09

La Fundación Botín ha convocado un total de 49 Becas para Estudios Universitarios dirigidas a jóvenes cántabros o residentes en Cantabria que comiencen sus estudios en el curso 2018-2019 o ya los estén realizando.

La dotación económica global de la 46ª convocatoria del programa asciende a 189.000 euros, destinados a otorgar 25 becas para estudiantes de las universidades de Cantabria (1.800 euros cada una) y 24 becas para aquellos que vayan a realizar estudios en otras universidades del país (6.000 euros), siempre y cuando dicha formación no pueda desarrollarse en la universidad pública de la región.

Las Becas para Estudios Universitarios responden al propósito de la Fundación Botín de impulsar el desarrollo integral de la sociedad, localizando el talento capaz de generar progreso y apostando por él, según señala la Fundación en nota de prensa. Además, proporcionan continuidad al trabajo educativo que realiza la institución con la población menor de 16 años.

El expediente académico volverá a ser el único baremo seguido por la Fundación Botín para seleccionar a los becarios.

Las bases establecen unas notas medias mínimas en función de los estudios. Así, aquellos estudiantes que vayan a comenzar su formación en la universidad deben acreditar una calificación mínima de 8,5, según indicaciones de la convocatoria.

Por su parte, el alumnado universitario debe disponer de una nota media en el curso 2017-2018 de 8,5 para las carreras de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, 8 en Ciencias y Ciencias de la Salud y 7 en Ingeniería y Arquitectura.

Ser natural y vecino de Cantabria, o residir en la región como mínimo los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud de la beca; no ser mayor de 25 años; no estar en posesión del título de licenciado o grado y no disfrutar de otra beca o ayuda simultánea para el mismo concepto, completan los requisitos que deben cumplir los interesados en concurrir a esta convocatoria.

El próximo 31 de julio finalizará el plazo para que los candidatos presenten su solicitud y aporten la documentación exigida en la convocatoria.

La presentación de candidaturas se realizará exclusivamente a través de la web de la Fundación Botín y el listado de candidatos seleccionados se publicará en septiembre de 2018.

La duración de estas becas es de nueve meses, pudiendo renovarse año a año si el candidato continúa cumpliendo los criterios establecidos en la convocatoria, pero compitiendo con el resto de solicitudes en igualdad de condiciones.