«La inversión en lactancia materna genera importantes ahorros al sistema sanitario»

«El 58% de las madres amamanta a sus hijos de forma exclusiva»

«Las tasas de lactancia materna siguen siendo bajas. Y su duración media es corta por abandonos indeseados. En el ámbito nacional no disponemos de un registro oficial adecuado de seguimiento y monitorización de lactancia materna», admite Carolina Lechosa. En Cantabria, según los datos de la Encuesta de Salud de 2006, «el 66,4% de las madres mantienen una lactancia materna exclusiva hasta las 6 semanas, un 45,9% a los 3 meses y un 19,4% a los 6 meses». Un estudio más reciente, realizado por neonatólogos de Valdecilla, indica que «un 84,4% de las madres que ingresan en el hospital desean amamantar a sus hijos, siendo actualmente la tasa de lactancia materna exclusiva al alta del 58,1%». De ahí que Lechosa plantee «¿qué ocurre para que el resto de las que quieren amamantar no lo consigan?». En este sentido, recuerda, «no podemos olvidar que la lactancia materna es un hecho biológico sujeto a modificaciones por influencias sociales, económicas y culturales, y nuestro escenario moderno habitual es el de una madre abrumada por las dudas y un entorno social a veces no del todo favorable para la práctica de la lactancia».