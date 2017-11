Revilla dice que Carrancio es «un tránsfuga amparado por la ley» Revilla saluda a Carrancio tras el acuerdo del año pasado cuando aún formaba parte del Ciudadanos / María Gil Lastra El líder del PRC se declara «víctima» del transfugismo y dice que el Gobierno está «dispuesto a aceptar enmiendas de todos» y a llegar a acuerdos PILAR CHATO y AGENCIAS Santander Jueves, 30 noviembre 2017, 17:50

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC) ha reconocido que Juan Ramon Carracio, el exdiputado de Ciudadanos ahora en el Grupo Mixto, «es un tránsfuga», pero ha advertido de que tiene unos derechos y «le ampara la Ley» para permanecer en su escaño. La culpa de esta situación se la atribuye, precisamente, a los partidos mayoritarios que no han Cambiado la Ley Electoral, y por eso se ha definido a sí mismo como una «víctima» del transfuguismo.

El líder regionalista ha sido interpelado hoy por la prensa tras las escenas en el pleno del pasado martes, en el que se debatieron las enmiendas a la totalidad de los presupuestos y donde las criticas al Gobierno por negociar con Carrancio le llovieron vía declaración y via camisetas en los diputados de Podemos. Pero el presidente se mantiene firme y dice que él «jamás» ha pactado con «ningún tránsfuga» y se pregunta «por qué los partidos en Madrid no cambian esa ley electoral que permite que los cargos públicos sean de las personas y no de los partidos que las llevan».

Revilla ha insistido en que el Gobierno de Cantabria «no pacta con nadie» y en que él no ha hablado ni con Carrancio ni con ningún grupo político. «Yo no me he reunido con ese señor, ni creo que haya comido con él nunca, ni le conozco más allá de que le considero un diputado que está ahí porque le ampara la ley y porque la ley le permite estar», ha apuntado, y ha insistido que «el Gobierno de Cantabria no pacta con tránsfugas». Es decir, que no son los regionalistas que están en el Ejecutivo los que se han reunido con Carrancio para buscar su apoyo en la aprobación de los Presupuestos, sino los regionalistas que están en el Parlamento.

No obstante, Revilla ha asegurado que desde su Gobierno están «dispuestos a aceptar enmiendas de todos» los grupos y diputados (lo que incluiría a Carrancio) y a llegar a acuerdos cuando determinadas propuestas le parezcan «razonables» y tengan «encaje» en las cifras del Presupuesto.

También ha destacado que «lo más importante para un Gobierno» es que el 1 de enero su región tenga Presupuestos para saber a qué atenerse y para que los ciudadanos sepan qué se tiene y en qué se va a gastar.

Sobre la votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos para 2018 del pasado martes, el presidente cántabro ha mostrado su sorpresa por el apoyo del PP al texto de Podemos. «Debe de suponer que un Presupuesto presentado por Podemos es mejor para atender los intereses de Cantabria y de sus electores», ha ironizado el regionalista, que ha opinado que «si hay dos antagonismos en el planteamiento económico de España y Cantabria es el que existe entre lo que propone un partido como Podemos y lo que propone el Partido Popular».