Entre el celuloide y el papel

La edición 36 de la Feria del Libro de Santander, que reúne desde esta mañana a 14 librerías de toda la región en la Plaza Porticada, no busca solo vender libros, o servir de punto de encuentro entre profesionales del sector: "El objetivo prioritario es sacar los libros a la calle para que la gente se olvide de las tabletas y los móviles, y vuelva a descubrir la magia del papel". Pedro Cortés, secretario de Libreros Asociados de Cantabria, defiende este ideal que busca romper con la inercia digital de un mundo que no debería olvidar la fisicidad de una hoja de papel, el placer del olor adictivo al abrir un libro nuevo o el instante íntimo y de introspección que conlleva la lectura.

Niños y mayores estrenaron esta mañana la feria que se prolongará hasta el 1 de mayo y que se fija en ese cruce de caminos donde se encuentran varias artes, en este caso la literatura y el cine. "Por eso hemos querido poner especial énfasis en la figura de Manuel Gutiérrez Aragón, ejemplo de creador diestro en ambas disciplinas. Sin olvidarnos de Gloria Fuertes, que también tiene mucha importancia en esta edición de la cita", agrega Cortés, que recuerda el programa de talleres para niños que se han programado en torno a la escuela de cine desarrollada por el realizador cántabro Nacho Solana.

El programa de actividades, que contará con un intenso ciclo cultural que incluirá 17 encuentros con escritores nacionales y locales, invitará a Care Santos, ganadora del Premio Nadal 2017, que estará el 26 de abril; el escritor vizcaíno Kirmen Uribe, Premio Nacional de Literatura (1 de mayo); y Gonzalo Giner (21 de abril). A ellos se sumarán Pablo Martín Sánchez (24 de abril); María Pereiro (día 27); Andrea Smith (día 28); Cuca Canals y María Oruña, que estarán en La Porticada el 29 de abril.

"Esperamos que sea un éxito y que el tiempo acompañe a las actividades. Aquí estamos pertrechados frente a la lluvia con estas carpas y además este es un lugar de paso muy transitado en la ciudad", cuenta Enrique Durán, de la Librería Campillo, de Torrelavega. "Necesitamos que la gente regrese a las librerías, que se reencuentren con los libros y recuperen el amor por la literatura".

Para recobrar esa pasión por las letras, una de las claves es captar la atención de los más pequeños. "El cómic está buscando ese público", afirma Juan Muñiz, de Nexus 4. "Nosotros somos un poco los raros de la feria, porque no traemos Premios Planeta ni nada parecido, pero sí que seducimos a mucha gente que normalmente no se acerca a una librería. Los cómics son muy fáciles de leer para los niños. Son más atractivos porque no tienen mucho texto y las ilustraciones son atractivas, por eso puede ser una buena forma de introducirnos en la lectura".

El cineasta cántabro Manuel Gutiérrez Aragón visitará la feria mañana, sábado

Este sábado, 22 de abril, la feria vivirá una jornada muy especial con el homenaje al cineasta y escritor Manuel Gutiérrez Aragón. Los libreros cántabros reconocerán su figura por ser "un narrador de historias en continua búsqueda". El acto se desarrollará a partir de las 19.30 horas y comenzará con un encuentro con el autor torrelaveguense. Y el centenario de Gloria Fuertes marcará algunas de las actividades de esta edición. El domingo 23, la compañía de teatro Margarito & Cía pondrá en escena, a partir de las 17.00 horas, la obra 'La curandera de palabras: Gloria Fuertes'.