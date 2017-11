La carrera por ser campeón de invierno

Después de la remontada frente al Barakaldo, Dani Aquino echaba un órdago delante de los representantes de los medios de comunicación que acudieron a la rueda de prensa del lunes. «Vamos segundos y podría poner la mano en el fuego para decir que me juego una cena para todos a que en Navidad acabaremos campeones de invierno», retó a los periodistas que tenía enfrente. Desde entonces, la vida ha cambiado enormemente en los Campos de Sport de El Sardinero. Una sonrojante derrota en Amorebieta y dos triunfos ante Burgos y Caudal. De la oscuridad a la luz en apenas una semana. En la actualidad el Racing es tercero, a cuatro puntos del líder. La misma distancia que el día de la apuesta, pero con unas sensaciones completamente diferentes. Optimismo renovado. La carrera por un título simbólico está servida. Restan seis jornadas para el final de año, el término de la primera vuelta y la llegada del ecuador del campeonato. Para saber quién se rasca el bolsillo para poner las viandas sobre la mesa.

La derrota del Mirandés el pasado domingo frente a Osasuna B ha comprimido el vagón de cabeza. Seis puntos de diferencia entre quienes se postulan hasta el momento como candidatos al título liguero allá por el mes de junio. La parrilla marcha con el equipo de Anduva como líder, con treinta puntos; el Sporting B es segundo, con 27; el Racing, tercero con 26 y cierra los puestos de play off de ascenso a Segunda el Burgos, con 24. A dos victorias de distancia.

Álex García ve factible dar caza al que fue su equipo y comer las uvas mirando por el retrovisor al resto de contrincantes. «Sinceramente, cuando perdimos aquí contra el Mirandés -en la tercera jornada, 0-1-, en el vestuario se habló de que debíamos estar tranquilos. Trabajando en la misma línea, porque estábamos seguros de que íbamos a adelantarle. Era absurdo pensar en otra cosa después de ver el partido», comentó el futbolista de Beranga este miércoles. Desde aquel choque han pasado muchas cosas, pero lo cierto es que el Racing no fue inferior al conjunto de Pablo Alfaro y perdió por un penalti inexistente que el colegiado le señaló a Gonzalo. «Estábamos convencidos de que podíamos haber ganado ese partido y no se hizo». De todas formas, el jugador cántabro no tiene prisa. Es consciente de que las notas se reparten en mayo: «Si el Mirandés ahora mismo es el que marca la clasificación y si tenemos ese partido como referencia, si no es en diciembre, espero que sea más adelante, pero la dinámica que lleva y a lo que quiere aspirar el equipo es eso, desde luego».

J-19. Gernika (f), 16 o 17/12 1º- Mirandés (30 puntos)

El calendario siempre es caprichoso y ofrece situaciones que parecen guionizadas. En esta ocasión, en el grupo II de Segunda División B no será diferente. El sorteo ha querido que los tres primeros clasificados compartan prácticamente el mismo calendario en este tramo final de la primera vuelta. Algo que se repetirá en el último sprint del campeonato si siguen siendo aspirantes al título. El Sporting B coge a los equipos que deja el Mirandés y el Racing hace lo propio con los que una semana antes se enfrentaron al filial rojiblanco. Así pues, el nivel de los rivales es similar.

J-19. Arenas (f), 16 o 17/12 2º- Sporting B (27 puntos)

El Mirandés recibe esta semana al Tudelano, octavo clasificado; posteriormente viajará a Logroño; visitará Anduva la Real Sociedad B; jugará a domicilio ante el Real Unión; contra el Arenas en casa y cerrará el año frente al Gernika en Urbieta. Por su parte, el Sporting B tiene por delante a Osasuna B (casa), Tudelano (fuera), Logroñés (casa), Real Sociedad B (fuera), Real Unión (casa) y Arenas (fuera).

Los cuatro primeros clasificados ya se han visto las caras. Tanto a Mirandés, Sporting B y Racing el rival más complicado que les queda, según la clasificación, es la Real Sociedad B, quinto en la tabla. Para los cántabros, el choque frente al filial txuri-urdin llegará en la jornada 18, en los Campos de Sport. Antes, el domingo recibirá al Lealtad; se enfrentará a Osasuna B en Tajonar el sábado 18 de noviembre; el Tudelano visitará Santander y afrontará un desplazamiento marcado por la afición verdiblanca: contra el Logroñés, en Las Gaunas, el fin de semana del 2 y 3 de diciembre. Los de Viadero completarán la primera vuelta en Irún frente al Real Unión.

J-19. Real Unión (f), 16 o 17/12

El Burgos va por otro camino diferente. A priori, un poco más asequible que el de sus otros tres enemigos. El conjunto dirigido por Patxi Salinas debe enfrentarse a tres de los cinco últimos clasificados: Izarra (fuera), Amorebieta (fuera) y Leioa (casa). De todas formas, tanto el de Estella, con el campo de hierba artificial de Merkatondoa, como el de Urritxe, no serán desplazamientos fáciles para el cuadro de El Plantío. Los otros compromisos que les quedan por delante a los blanquinegros son frente a Athletic B (casa), Vitoria (fuera) y Barakaldo (casa). Los de Lasesarre, séptimos, son los mejor situados en la clasificación del tramo final del calendario burgalés.

J-19. Leioa (c), 16 o 17/12

Antecedentes

Ser campeón invernal no asegura completar el campeonato en primera posición. O si no, que se lo pregunten al Racing de Ferrol en la campaña 2015-16. Los gallegos eran líderes destacados con el cambio de año, con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo: el Logroñés. Sin embargo, fue el Racing, que era tercero a seis puntos tras una espectacular racha de seis triunfos consecutivos, el que se llevó el título liguero en la última jornada.

Pero siempre viene bien estar bien colocado, aunque resten 19 jornadas por delante. Sin ir más lejos, la Cultural Leonesa, la pasada campaña, terminó la primera vuelta en cabeza, con cinco puntos de renta sobre el Racing. Al final, empataron, pero el campeón fue el equipo de Rubén de la Barrera. El Racing de Paco Fernández, en la 2013-14, también salió campeón de invierno. Igualado a puntos con el Guijuelo. Los verdiblancos cantarón el alirón con varias semanas de antelación, antes del ascenso.