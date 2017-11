Fútbol | Racing Héber: «Pensar en ser líderes ya, sería un error» Héber repetirá en la banda izquierda el domingo. / Javier Cotera El verdiblanco, que ayer se retiró por precaución del entrenamiento, reconoce que el equipo debe «hacer un juego más vistoso», además de «merecer la victoria» MARCOS MENOCAL Santander Viernes, 24 noviembre 2017, 07:10

«Además de ser merecedores de la victoria, aquí, delante de nuestra gente, intentaremos mejorar y hacer un juego más vistoso», anunció Héber. El gallego, que ayer se retiró del entrenamiento antes que sus compañeros para cumplir un plan específico de trabajo destinado a proteger su rodilla, espera que el domingo «se mantenga la tónica y se repitan los resultados». El centrocampista lanzó un mensaje optimista: «Debemos conseguir la quinta victoria consecutiva; es verdad que no estamos consiguiendo un juego brillante, pero los números son muy buenos».

El extremo será el que ocupe la banda izquierda. Su verticalidad encontró, precisamente, el punto álgido hace quince días, en el último partido jugado en El Sardinero. «Estuvo bien todo el equipo; hicimos una primera parte muy buena pero nos faltó rematar el partido. Hay que aprender». Frente al Lealtad, el Racing sumó tres puntos pero para ello tuvo que vivir un final muy apretado.

Lo mismo que le ocurrió en Tajonar, donde una falta botada por el propio Pena sirvió para que, sobre la bocina, Antonio Tomás rematara el gol de la victoria. «Tuvimos un poco de fortuna en marcar en la última jugada, aunque antes habíamos tenido varias ocasiones para hacerlo». Al gallego le preocupa el sufrimiento involuntario que afecta al equipo en los minutos finales.

Sin embargo no le asusta el exigente tramo de calendario al que se enfrentará el Racing el próximo mes, que comprende al Tudelano, Real Sociedad, Real Unión de Irún o Logroñés. «Son tres puntos, igual que en el resto de partidos. Somos el Racing y tenemos que ganar siempre así que no debemos pensar en ello. Ahora estamos en un momento muy bueno, con una dinámica positiva y lo que hay que hacer es no perderla», añadía.

Finalmente, al gallego tampoco le inquieta la plaga de lesiones que ha superado el equipo y de la que aún colean las consecuencias. Pena confía plenamente en sus compañeros y no tiene prisa para nada. «Juegue quien juegue ya se ha visto que lo puede hacer bien. Tenemos una plantilla muy completa y lo más importante es que los resultados están llegando. Pensar en ser líderes ya sería un error».