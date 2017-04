Adif eliminará los pasos a nivel de Calleja Redondo, Cabrojo y Virgen de la Peña

El proyecto de Adif para suprimir el conflictivo paso a nivel de Casar de Periedo donde han perdido la vida varias personas no quedará, como ha sucedido en los últimos años, en una simple promesa.

La empresa de transporte ha enviado al Ayuntamiento de Cabezón de la Sal el proyecto por el cual se suprimirán tres pasos a nivel en el municipio: el de Calleja Redondo, en Periedo, desprovisto de barreras, y donde en los últimos años han perdido la vida tres personas; el de Virgen de la Peña y el de Cabrojo (ambos tienen barreras).

pasos a nivel Otros accidentes 12 de mayo de 2006:Un joven de 21 años fallece tras ser arrollado en el paso a nivel de Renedo. 22 de febrero de 2010: Fallece un hombre en el paso a nivel entre Santa Cruz de Bezana y Adarzo. 10 de agosto de 2010:Un joven arrollado en el paso de Casar de Periedo. 27 de noviembre de 2011:Muere un niño de dos años en el paso a nivel de Ganzo 27 febrero 2012Fallece una mujer de 71 años en el paso a nivel de Boo de Piélagos

Según explicó ayer la alcaldesa de la localidad, Isabel Fernández, los tres pasos serán sustituidos por un paso elevado para vehículos y otros dos para peatones. El proyecto “deberá ser aprobado en el pleno que tendrá lugar el próximo martes, día 31 de enero, y Adif comenzará a ejecutarlo”, aseguró Fernández.

Parece que se avanza así en la supresión del paso a nivel más conflictivo de la localidad, el de Calleja Redondo, donde hace siete años perdió la vida el joven vecino David González al ser arrollado por el tren y donde hace un año perecía otra pareja cuando trataba de cruzarlo en coche.

Se trata de un enclave especialmente peligroso, por la falta de visibilidad y la inexistencia de barreras. Dos hechos que han sido denunciados por los vecinos muchas veces y que obligó a FEVE a quitar la vegetación y mejorar la visibilidad hace unos años, lo que estuvo lejos de suponer una solución definitiva al problema.

La mencionada muerte de dos vecinos de Torrelavega hace ahora un año, ha hecho que se agilicen los trámites para eliminar de una vez por todas no solo este, sino tres pasos a nivel del municipio. “Desde Adif, para poder dar prioridad a una actuación de este tipo, entre los parámetros se tiene en cuenta, además de las víctimas, el número de vehículos que atraviesan el paso a nivel. Nosotros no cumplimos con lo que se exige para eliminarlos, ya que no son pasos muy transitados, pero han decidido actuar y eliminar los tres pasos con un solo proyecto”, explicó Fernández.

Así, se construirá un paso elevado para vehículos en la zona de Calleja Redondo, para que se pueda acceder en coche a través de este punto a los pueblos de Cabrojo y Virgen de la Peña. En cuanto a los viandantes, habrá dos pasos peatonales. “Uno a la altura de Cabrojo, que tendrá que ser elevado por su cercanía con el río, y otro a la altura de Virgen de la Peña, donde está la gasolinera, que será soterrado”, indicó la regidora. De esta forma, los peatones “podrán salvaguardar la distancia que existe entre un pueblo y otro a través de estos pasos sin peligro de ser arrollados por un coche”.

Hace poco más de un año, en febrero del 2016, los habitantes de estas pedanías recogían firmas para que se llevase a cabo “urgentemente la colocación de barreras” en el paso a nivel de Calleja Redondo. “Es un lugar muy transitado tanto por coches, maquinaria agrícola como por personas caminando”, podía leerse en el documento que encabezaba la petición. Una petición que cayó en saco roto, pues la solución inmediata nunca llegó.