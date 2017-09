El vallisoletano Isidoro Moreno ganador del concurso de pintura rápida Año Jubilar Lebaniego

El monasterio de Santo Toribio de Liébana y su entorno se convirtió ayer en un espacio de pintura al aire libre, al participar 90 artistas en el concurso de pintura rápida Año Jubilar, promovido por el Gobierno de Cantabria y El Corte Inglés, dentro de las actividades que se están realizando con motivo del Año Jubilar Lebaniego

Desde primera hora de la mañana, los pintores, con sus caballetes, comenzaron a instalarse en los lugares donde iban a realizar sus obras. La explanada del monasterio y la finca de El Beaterio; el camino a la ermita de Santa Catalina y el entorno de la ermita, así como el mirador y la ermita de San Miguel, fueron los principales rincones elegidos por los artistas de todas las edades, que llegaron al monasterio procedentes de Cantabria, Asturias, Vizcaya, León, Madrid, Sevilla, Murcia, La Coruña, La Rioja, Navarra, Guipuzcoa, Salamanca, Valladolid, Toledo, Segovia, Burgos, Álava y Cuenca

Por la tarde, concluidos los cuadros, fueron trasladados a la Torre del Infantado y al Centro de Estudios Lebaniegos, de Potes, donde un jurado compuesto por los pintores Pedro Sobrado y Ricardo Cavada, y por Juan Riancho, galerista y director de Arte Santander, fueron los que tuvieron la difícil tarea, viendo la calidad de las obras, de elegir a los que iban a recibir los premios.

Eran las ocho de la tarde cuando todos los participantes en el concurso acudieron al interior del Centro de Estudios Lebaniegos, donde Alfonso Fuertes, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, fue el encargado de comunicar la decisión del jurado.

Gran calidad de las obras

Alfonso Fuertes, antes de decir el nombre de los premiados manifestó que «estamos sorprendidos de la gran respuesta que ha tenido el concurso y de la calidad de las obras». Por su parte, Manuel Bahillo, director de la Sociedad Año Jubilar Lebaniego, dio las gracias a todos los participantes y dijo que «ya son más de 600000 peregrinos los que han acudido al monasterio de Santo Toribio a ganar el Jubileo». Indicó también, que «este evento se enmarca dentro de las más de 200 actividades que venimos realizando con motivo de la celebración del Año Jubilar Lebaniego, colaborando con diversas empresas». Finalmente,Juan Riancho, miembro del jurado, señaló que «ha sido muy complicado elegir a los premiados, por la calidad de las obras, por lo que hemos establecido el criterio de que fueran trabajos que abriesen líneas diferentes y con una innovación, con una buena gama cromática, y aludiendo a la temática que marcaban las bases».

Premiados

Las seis menciones dotadas con 500 euros fueron para José María García, Enma Meruelo, y Juan Carlos Álvarez, de Cantabria; José Ramón Guerra y José Reyes, de Vizcaya, y María Jesús Matas, deBurgos. El tercer premio dotado con 1250 euros fue para Eduardo Monteagudo, de Cantabria; el segundo premio, dotado con 2500 euros, para Francisco Díaz, de Cantabria, y el primer premio, dotado con 5000 euros, para Isidoro Moreno, de Valladolid

El ganador del concurso, Isidoro Moreno, reconocia a El Diario Montañés, que «no me esperaba para nada conseguir el premio. Nunca he viajado tan lejos para pintar en un concurso de pintura rápida y estoy que no me lo creo. Me he encontrado muy cómodo porque yosoy un pintor de naturaleza, de paisaje, y al ver esta maravilla el cuadro como que ha salido solo y le he acabado muy rápido. Estoy muy satisfecho con el premio».