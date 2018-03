«El cambio me parece bien, pero queremos lo que teníamos antes» La parada en el Ayuntamiento del 18 y la de Casimiro Sainz de la línea central, los primeros ajustes en el MetroTUS Roberto Ruiz ÁLVARO MACHÍN Santander Viernes, 16 marzo 2018, 07:18

«¿Este cambio? Pues me parece bien, pero no para que nos callemos la boca. Lo que queremos es que nos den lo que teníamos». Cuando Pilar Tamayo pronunció estas palabras desde uno de los asientos traseros del autobús número 18, varios pasajeros giraron la cabeza y la movieron de arriba abajo. Afirmativamente. Entre ellos, alguno de los que –como ella– acababa de subirse al autobús que va a Monte en la parada del Ayuntamiento. Uno de los primeros cambios introducidos por el Consistorio en el nuevo sistema de autobuses. La línea, que sale de las Estaciones, recuperó la parada en el centro de la ciudad cambiando ligeramente el recorrido. Y eso ha gustado, aunque no sirva para frenar el resto de reivindicaciones. «Es que no es un parche, es algo que tenía que ser así».

Fueron, básicamente, tres pequeñas modificaciones. Las primeras –porque las más llamativas se aplicarán la semana que viene–. De entrada, unos ajustes en los horarios de la línea 11 –calle Alta, Tetuán...– para que a los conductores les de tiempo a hacer sus obligatorias paradas de descanso y no vayan tan justos y dos paradas añadidas al plan inicial. Desde ayer, la línea central (los autobuses grandes) paran también en las dos aceras de Casimiro Sainz y el 18 recupera su parada en la Plaza del Ayuntamiento.

«Es una parada principal y allí siempre hay público. Por eso es interesante que pare, porque era una pérdida de posibilidades no pasar por ahí», explicaba Teodoro Pelaez mientras su hija trataba de averiguar a qué hora salía el 18 de Las Estaciones. Próxima salida: 10.35 horas. Los cinco minutos que les tocó esperar les sirvieron para desmenuzar el MetroTUS. Bien lo del Ayuntamiento, pero... «Esto ha sido un desastre. Es una ciudad pequeña, rectangular, con una periferia importante», decía el padre. La hija, Ana, metida de lleno en el recorrido del 18 recordaba una de las peticiones repetidas. «Que no pare en Valdecilla. No se baja ni sube nadie y es una pérdida de tiempo porque luego vuelve hacia atrás para subir hacia los juzgados». Y así, hasta que salió el bus.

De Puertochico al Ayuntamiento, con cacerolas Saldrá de Puertochico a las 19.30 horas camino de la Plaza del Ayuntamiento. Allí, los convocantes han pedido ‘ruido’. Que los que se sumen lleven cacerolas y las hagan sonar. Son los datos de la convocatoria de manifestación prevista para hoy para protestar por el MetroTUS. Ayer se sumaron a la llamada desde la asociación de vecinos Amigos de Cazoña. La marcha, bajo el lema ‘No al MetroTUS’, está convocada por la Plataforma Transporte Santander, que aglutina a una decena de asociaciones vecinales, a la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos y a otros colectivos como el Consejo de Estudiantes, Concejo Abierto, DEBA o la Mesa de Movilidad de la Bahía de Santander.

«Alguno sí que sabía ya y otros me han preguntado si ya paraba hoy», explicaba el conductor. ¿Y lo pedía la gente? «Bueno, es que es el Ayuntamiento...». El cambio supone que el vehículo, en vez de enfilar por el Pasaje de Peña para ir directo a Jesús de Monasterio, gira en la rotonda, toma la calle Cádiz y llega al Ayuntamiento por Isabel II. Ocho personas se subieron ya en la plaza en ese viaje. Entre ellas, Mercedes Toca. «Que pare aquí me parece bien porque sales del mercado (la Plaza de la Esperanza) y no te tienes que dar una carrera hasta Jesús de Monasterio». Eso, pero con la coletilla de que hay que volver a dejarlo como estaba antes. Y también –como Ana Pelaez y Pilar Tamayo– con la queja de esa vuelta por Valdecilla. «No tiene sentido que el autobús de Monte tenga que dar servicio a Valdecilla, que allí paran otros muchos. Me gustaría decirle eso y otras cosas a la alcaldesa».

«Me han dicho que paraba, por eso le estoy esperando», comentaban dos mujeres media hora después bajo la marquesina de la Plaza del Ayuntamiento sin perder de vista la pantalla de ‘próximas llegadas’. En el 18 de las 11.07 horas se subieron once personas con algunas dudas. «¿Para en San Fernando?», le preguntaron al conductor.

La línea central

«A mí me viene bien porque vengo a esta zona todos los días y me tenía que ir hasta Puertochico», comentaba Mercedes Arroyo mientras esperaba al autobús doble en Casimiro Sainz. El segundo cambio. Hasta ahora, de Puertochico –en concreto, frente al Club Marítimo– el bus de la línea central iba directo al túnel dirección Sardinero. Eso, según los vecinos, dejaba huérfanos de parada en ese sentido a las manzanas más próximas de Peña Herbosa, Bonifaz, Canalejas o la calle del Sol. Ahora para antes de entrar al túnel y justo después de salir (frente a ‘La Bombi’). «Sí que me viene bien. Para mi servicio, lo que yo uso, era lo que reclamaba», decía María Victoria Pardo, que se enteró «por el periódico» pero –por si acaso– también se lo preguntó al conductor. «¿Hoy ya para?».

Las preguntas se repetirán –seguro– con la próxima tanda de cambios. A lo largo de la semana que entra se aplicarán medidas en las líneas 3, 17, 5C1 y 5C2. El 3 (Ojaiz-Valdecilla) llegará en horas punta hasta la Universidad, pasando por el centro, Puertochico y el túnel de Tetuán. Las líneas 5C1 y 5C2 prolongarán su recorrido por General Dávila, desde la intersección con Camilo Alonso Vega hasta la rotonda de Los Osos, y la 17 (Corbán-Valdecilla) recuperará su trazado por General Dávila, Camilo Alonso Vega y Pedro San Martín llegando en horas punta a las Estaciones.

La alcaldesa explicará estas y otras medidas a la Plataforma Transporte Santander –que convoca la manifestación– el día 28. A Gema Igual la fecha le «parece tarde», pero, según dijo, «no han querido aceptar las otras opciones» que ofrecieron.