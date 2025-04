La amiga de Marius Borg, profundamente dolida por la «traición» del hijo de Mette-Marit

Joaquina Dueñas Jueves, 24 de abril 2025, 13:51 Comenta Compartir

Desde que Linni Meister descubrió que era una de las presuntas víctimas de Marius Borg, el hijo mayor de Mette-Marit, la actriz y presentadora se ha mantenido en un perfil bajo, evitando hacer declaraciones. Sin embargo, hace unos días estallaba en sus redes sociales, después de ver a su presunto agresor disfrutando de la noche con amigos.

«¡Le encanta la fiesta y lo demuestra en fotos que circulan a raudales por las redes sociales! ¡No le importa nada en absoluto!», escribía indignada. «¡Podría haberse dejado interrogar en relación con lo que yo tuve que ver con mis propios ojos durante aquel interrogatorio! En cambio, decide irse de fiesta por todo el mundo. Así que ahorradme más mentiras», le reprochaba. Ahora, ha vuelto a pronunciarse en un pódcast en el que se ha mostrado profundamente dolida por la «traición» del joven a quien consideraba su amigo.

«Todavía estoy en shock. No lo creí cuando la policía me mostró la evidencia. Estaba completamente fuera de mí. Todavía me niego a creerlo. Duele muchísimo esa traición», ha dicho. «No puedo comprender que me haya convertido en una de sus víctimas», ha añadido.

Y es que Linni y Marius eran buenos amigos, tanto que, cuando la actriz entró en las dependencias policiales para declarar, no dudó en asegurar que el joven era «guapo, educado y amable». Fue entonces cuando las autoridades le mostraron un vídeo fechado en 2018 en el que el joven abusaba de ella presuntamente. Fue su abogado defensor, John Christian Elden, quien confirmó que Linni «nunca dio su consentimiento para filmar nada y no estaba al tanto de la violación antes de que la policía le mostrara el material».

