El cantante de Maná, al borde de la muerte a causa de la cirugía estética BELLEZA DMODA Los medios mexicanos aseguran que Fher Olvera se ha convertido en adicto a pasar por el quirófano CANTABRIA DMODA Jueves, 22 noviembre 2018, 19:42

Las operaciones estéticas protagonizan programas de televisión sobre las malas praxis o nefastos resultados. Ahora parece que podrían tener un nuevo protagonista, Fher Olvera, vocalista del grupo Maná. Hace unos días acudió a la gala de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena (Las Vegas, Nevada). Premiados como 'persona del año', los músicos del popular grupo exhibieron sus mejores galas mientras posaban en el photocall. Aunque hubo un detalle que no pasó inadvertido: el cantante de la banda parecía otra persona.

El vocalista del grupo mexicano lucía una extraña expresión que le hacía prácticamente irreconocible. Y es que el cantante, de 55 años, parece que es un adicto a las operaciones de cirugía estética.

Así, según diversos medios mexicanos, el músico podría haberse sometido a numerosos intervenciones estéticas, como «la aplicación de rellenos dérmicos en el tercio superior del rostro y la inserción de toxinita botulínica en la frente y el entrecejo», además de un par de cirugías en su papada y cuello. Y aunque el propio intérprete ha evitado hablar del tema, fue su exmujer, Mónica Noguera, quien explicó que el cantante estuvo a punto de morir en una operación. «El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes, creo, en la garganta. Se estaba desangrando», contó en el programa 'De primera mano'.

Fher de Maná y su sueño de llegar a ser la Tigresa del Oriente está cerca!! pic.twitter.com/I9bVTHaUgG — DiegoGM (@diegomez2907) 21 de noviembre de 2018

Memes en la red

Al margen de la supuesta complicación clínica, los memes y las bromas sobre su cara no tardaron en aparecer a través de las redes. «Ese momento en que te das cuenta que Fher de Maná y Mickey Rourke son la misma persona», escribía un usuario de Twitter. Otros recurrían a su imagen para brombrear en Instagram sobre envejecer con dignidad.

Obsesión por la eterna juventud Otros aficionados al bótox

El líder de Maná no es el único rostro conocido que habría pasado recientemente por quirófano obsesionado por mantener una eterna juventud. Jesús Vazquez ha protagonizado este verano un anuncio en el que promociona a una conocida línea telefónica. Un controvertido spot en el que Vázquez aparece con notables cambios en sus pómulos y frente, eliminando todo rastro de arrugas. Un repentino cambio físico que las redes no pasaron por alto: «¿Qué le pasa en la cara a Jesús Vázquez en el anuncio de Jazztel? Porque la voz en off lo llama Jesús que si no me creo que es el vecino de enfrente», «Está súper raro» o «El relleno de ácido en los mofletillos te queda muy bien... te rejuvenece», son algunos de los comentarios que recibió el televisivo a través de su perfil de Instagram.

Jesús Vázquez, con unos pómulos más voluminosos.

También el televisivo Jorge Javier Vázquez parece que había estrenado cara este verano. El presentador reapareció después de las vacaciones para presentar su gira teatral 'Grandes éxitos', que estrenaba en Barcelona, con unos pómulos más marcados, sin arrugas en la frente ni bolsas en los ojos y con unos cuantos kilos menos. Los internautas repararon rápidamente en su cambio radical, que él achacó al maquillaje que emplea para la obra musical que está representando por toda España.

Jorge Javier, en la polémica imagen que despertó los rumores sobre sus posibles retoques.

Manu Tenorio también ha desconcertado a sus fans con su sorprendente cambio físico. Coincidiendo con la promoción de su último disco, el cantante, de 43 años, apareció el pasado mes de marzo con menos arrugas, los pómulos más marcados y bastante hinchado. El intérprete sevillano negó haber pasado por quirófano.