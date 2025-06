El PP rechaza proteger las pedreñeras al no existir una figura legal de amparo adecuada La propuesta del PRC fue apoyada por el resto de la oposición, que mostró su sorpresa ante la negativa del equipo de gobierno, que considera que la moción no es concreta

Ángela Casado Santander Jueves, 26 de junio 2025, 18:04 Comenta Compartir

Parecía que la moción del PRC para proteger a las pedreñeras iba a conseguir este jueves el apoyo unánime del Pleno de Santander. Todo eran ... buenas palabras hacia la propuesta defendida por Felipe Piña, que pedía que estos característicos barcos se reconozcan como embarcación «tradicional e identitaria» de la ciudad y también se fomentasen los oficios ligados a ellas. Pero, aunque el resto de la oposición se mostró entusiasta con la idea, el equipo de gobierno (PP) no tardó en echar por tierra la propuesta. Según expuso el concejal de Movilidad, Agustín Navarro, el Ayuntamiento «no cuenta con ninguna figura que pueda proteger embarcaciones», a lo que la alcaldesa, Gema Igual, consideró que la moción no estaba suficientemente «elaborada», ya que no especificaba qué tipo de protección se pedía. Aunque los populares insistieron en que no negaban «que fuera un símbolo», la oposición les afeó que con su mayoría absoluta «dicen que no a todo».

Así, Piña defendió los motivos por los que considera que las pedreñeras requerían una protección que garantice su continuidad, entre los que destaca su historia –que parte del siglo XIX–, su utilidad para conectar Santander con Somo y Pedreña y sus características. Desde el PSOE, fue Rosa Pereda quien tomó la palabra para garantizar que apoyarían la moción, al considerar que «las pedreñeras forman parte indudable de la imagen que tienen nativos y visitantes de Santander, belleza inspiradora de la bahía. Como todo lo que podemos perder, merece protección». En la misma línea, Ángel Madariaga (Vox) aseguró que «siempre apoyaremos las tradiciones, es historia del mar y de Santander y si faltasen faltaría parte de la historia. Es fundamental dotar de protección». Y aprovechó para recordar la necesidad de dragados para mantener su actividad. También Keruin Martínez (IU) vio con buenos ojos «promocionar 'barra' proteger el patrimonio de Santander». Noticia relacionada La pedreñera como símbolo de Santander La sintonía terminó cuando el popular Navarro tomó la palabra. Al principio, parecía que sí. «Siempre valoramos mociones para proteger el patrimonio. La pedreñera es imagen sobre todo del verano de Santander y favorece el movimiento con el otro lado de la bahía desde el siglo XIX». Pero fue que no. «El transporte marítimo en aguas interiores no es competencia del Ayuntamiento, es del Gobierno de Cantabria. Además, la moción no especifica qué tipo de protección se pide, no tenemos para embarcaciones. El Bien de Interés Cultural (BIC) está diseñado para un interés público, no sentimental. Además son un bien de actividad privada, un servicio de transporte empresarial. Si se protege, la propiedad intelectual impediría cualquier reproducción comercial y si se quiere hacer cualquier campaña o producto habría que pedir permiso a la empresa». Además, apunta que tres pedreñeras ya están incluidas en el listado de buques históricos del Ministerio de Transportes. «Esa es la figura donde encaja». El siguiente turno de palabra tuvo todo tipo de reproches hacia el PP. Piña los llamó «maquiavélicos», «muy retorcidos» y le dijo a la alcaldesa que la petición era «un clamor» y que le iban a «correr a gorrazos cuando salga de aquí». Por su parte, Pereda lamentó que «no podía imaginar el peso de la mayoría absoluta para decir a todo que no». Y Madariaga y Martínez insistieron en buscar la fórmula para protegerlas. Aunque Navarro trató de explicar de nuevo su posicionamiento, la alcaldesa, Gema Igual, tomó también su turno de palabra para calificar de «infantil» la actitud de Piña, considerar «una inmadurez» llevar esa moción «no trabajada», sin contar con la empresa y sin explicar que una protección «tiene derechos, pero también obligaciones».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión