La boda de María Pombo, nueva ilustración de la santanderina Elena Gómez

El 'sí, quiero' más viral que recordamos en Cantabria se merecía la visión única e ilustrada de Elena Gómez. La joven creadora santanderina ha querido plasmar en trazos el enlace de María Pombo y Pablo Castellano. Con su particular mirada romántica y colorida, la artista nos cuenta que «siempre hace mucha ilusión que celebren una boda en tu tierruca. Lo que más me gustó, sin duda, fue el vestido. Aunque a la hora de dibujarlo ha sido un pequeño reto, ya que me ha llevado un tiempo hacer todos los detalles. No ha sido complicado, pero sí laborioso».

La ilustradora explica que se ha inspirado en una imagen que la propia 'influencer' compartía en su cuenta de Instagram, «aunque he cambiado el fondo, por otro más colorido y vivo. Además, he hecho que se miren los dos mutuamente». Reconoce que «esta vez me ha costado más dibujar a ella que él, cosa rara en mí, porque los chicos siempre me cuestan mucho más. Pero confieso que me ha resultado muy sencillo retratar a Pablo».

Este dibujo se suma así a la colaboración mensual que Elena Gómez tiene con Cantabria DModa, en la que ya fueron protagonistas David Bustamante y Marta Hazas.

Siempre con su particular estilo de trazo e integrándose a un universo creativo que define a esta joven cántabra que triunfa en las redes sociales. Sus vídeos en YouTube son muy seguidos y en ellos, como mostramos a continuación, explica procesos concretos de su trabajo.

Cómo dibujar expresiones

Cualquier al contemplar cualquier ilustración de Elena Gómez se pregunta cómo consigue unas expresiones de cara tan reales. Ella misma lo cuenta...

Cómo dibujar el pelo

El pelo es un elemento fundamental para estilizar a los personajes, en este vídeo la artista explica cómo ser 'peluquera' virtual en varios looks (rizado, liso, ondulado...), sin olvidar sus brillos y sombras.

Algunas de sus últimas ilustraciones:

