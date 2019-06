Marta Hazas su suma al universo de trazos de la ilustradora santanderina Elena Gómez TRAZOS DMODA La creadora se fija en uno de sus estilismos más aplaudidos para crear su personal diseño CANTABRIA DMODA Jueves, 13 junio 2019, 19:50

Los trazos de talento de la ilustradora santanderina Elena Gómez nos presentan cada mes a un nuevo personaje de la región. Abrió su sección el cantante barquereño David Bustamante, pletórico con sus conciertos y la presencia en 'La Voz'. Ahora es el turno de la actriz Marta Hazas, quien se hiciera muy popular en su momento por ficciones como 'El Internado' o 'Bandolera', convertida de una de las 'it-girls' nacionales.

De hecho, uno de sus looks más aplaudidos recientemente, con un mono fucsia de la firma 'the2ndskinco', ha sido referente para que la creadora plasme este dibujo que recrea a la perfección su estilo y facciones.

Curiosamente, la artista confiesa que no era la primera ilustración que diseña de Hazas, de quien se declara fan, especialmente por 'Velvet' y su personaje de Clara Montesinos. «La había hecho hace tiempo, pero no me convenció mucho cómo quedó. Esta nueva ilustración me gusta mucho más», reconoce. Y es que enseguida captó su esencia y logró el resultado.

«Me llamó la atención mucho tanto la pose como el traje y los colores, porque me encanta ese rosa. Lo único que he cambiado es la cara para que vea mejor el rostro. Y el fondo he querido que sea sencillo para que destacase más ella», explica.

Así, la intérprete se suma a su universo de infinitos personajes, siempre con un aura de buen rollo y personalidad que conquistan. Como intentará hacer este mismo viernes en el Colegio Escolapios, a partir de las 16.00 horas, donde Elena Gómez formará parte de un mercado creativo, poniendo a la venta sus láminas y, como novedad, un cuaderno tipo agenda con diez de sus ilustraciones, en el que lo mismo puedes colorear o tomar notas, así como aprender algunas de sus técnicas de dibujo. Algunas las comparte con todos sus seguidores en Instagram y, especialmente, en YouTube, donde sube un vídeo semanal.

Tutorial uso 'Proceate' 1

En este vídeo os muestra cómo crear paleta de colores, usar herramienta de selección, algunos atajos, editar pinceles, crear simetría, crear máscara de recorte y mucho más…

Tutorial uso 'Proceate' 2

En este tutorial aprenderás muchos 'tips' para ilustrar, diferentes filtros y efectos como desenfoques, licuar o ruido. Sabrás utilizar pinceles y editarlos, las diferentes funciones de capa y muchos más consejos que la ilustradora santanderina emplea en sus trabajos.

