«No entendemos cómo hay gente que quiere hacer el mal»

José Carlos Rojo Santander Miércoles, 23 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Primero fue el turno de Tanos, luego de Puente de San Miguel y Los Corrales de Buelna; aunque después hubo reedición del bochornoso incidente en Tanos y hasta otras dos ocasiones en Puente San Miguel, donde la última vez los gamberros intentaron lanzar los excrementos dentro de una bolsa de plástico por encima del muro de la piscina, con la suerte de que no cayó al agua. «Esto es ridículo y vamos a poner todos nuestros esfuerzos en sorprender a quienes lo hacen», advierte Margarita Martínez, concejala de Obras, Deportes y Juventud de Reocín.

El último episodio de este absurdo reto viral -de eso parece que se trata esta práctica de defecar en las piscinas- se ha dado en El Astillero. Según confirmaron usuarios de la piscina descubierta de La Cantábrica, pasadas las 18.30 horas del lunes llegó la Policía Local a las instalaciones y hubo que precintar dos de los vasos tras hallar heces humanas. «Se está haciendo todo lo posible para abrir la piscina en cuanto se pueda. Podría ser este miércoles, pero de momento no podemos garantizar nada», confirmó ayer el alcalde, Javier Fernández Soberón.

Los trabajos de desinfección se intensificaron ayer con la hipercloración y la renovación del agua como principales medidas. Las analíticas serán las que permitan dilucidar si es posible reabrir las piscinas a lo largo del día de hoy. «Lo que nos apena mucho es que haya gente con esa maldad capaz de fastidiar un día de verano, sobre todo a los más pequeños. No se entiende», agrega el regidor, que confirmó que se han denunciado los hechos a la Guardia Civil. «Se han puesto a investigarlo y ya veremos en qué termina», explica Soberón, que recordó a los vecinos que está abierta la piscina de Guarnizo «y que todo el mundo puede acudir allí también mientras resolvemos este problema».

En Reocín cruzan los dedos para que esta práctica no vuelva a repetirse, lo mismo que en Tanos, donde se dieron dos episodios. «Esto va por modas y lo lógico es que no vuelva a pasar, pero no se puede uno fiar», afirmó ayer Nacho González concejal de Deportes y Juventud de Torrelavega.