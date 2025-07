La Guardia Civil busca a un turista de 19 años desaparecido en Cantabria La hermana de Víctor Rafael Serna se ha trasladado desde Barcelona para participar en su búsqueda: «Vino a conocer a una chica y desde el jueves no sabemos nada de él»

Ana del Castillo Santander Martes, 22 de julio 2025, 11:32 | Actualizado 12:43h. Comenta Compartir

La Guardia Civil busca a Víctor Rafael Serna, un joven de 19 años que vino a Cantabria para hacer turismo y encontrarse con unos amigos y desde el pasado jueves, 18 de julio, está en paradero desconocido.

La hermana del chico, Catalina Serna, se ha desplazado desde Barcelona, lugar de residencia de la familia, para interponer la denuncia en la Guardia Civil y para participar en el dispositivo de búsqueda de su hermano: «Vino a conocer a una chica de aquí y a visitar a unos amigos que conoció por una aplicación móvil relacionada con videojuegos, que le encantan. Se estaba quedando a dormir en el Balneario de Solares».

Ampliar Cartel publicado por SOS Desaparecidos. DM

Aunque todo apunta a una desaparición voluntaria, la Benemérita está investigando los hechos y busca a Víctor Serna, por tierra y aire, desde el pasado viernes, 18 de julio.

Tal y como señala SOS Desaparecidos en Cantabria, el joven mide 1,75 de estatura, es de complexión atlética, pelo oscuro y ojos marrones. La hermana añade que la última vez que se le vio fue el viernes por la mañana, comprando en un supermercado Lupa cercano a la gasolinera de Solares. En las imágenes captadas por una cámara de grabación -cuya ubicación no ha trascendido porque entorpecería la investigación de la Guardia Civil- «aparece con un pantalón corto de color gris, como plateado, y una camiseta negra». «Además, es callado, introvertido y utiliza gafas para ver de cerca», apunta.

Ampliar

Catalina, de 27 años, ha sido la única de la familia que ha podido desplazarse hasta Cantabria para participar en la búsqueda de su hermano, ya que su padre se encuentra ingresado en el hospital y su madre también padece de salud. Aunque sus padres están a una distancia de ocho horas en BlaBlaCar, Catalina no está sola. «Una de las chicas con las que mi hermano iba a pasar unos días aquí me está ayudando mucho. Ella y su familia me han acogido mientras encuentran a mi hermano», explica.

La última vez que Catalina habló con Víctor él la trasladó «que se encontraba bien», pero subraya que su hermano tiene problemas psiquiátricos.