Sebastián Yatra: «La música en español vive su mejor momento»

El nombre de Sebastián Obando Giraldo (Medellín, 1994) no dirá nada al común de los mortales. Todo lo contrario que su nombre artístico, Sebastián Yatra, ... con el que se ha hinchado a vender discos. Pese a sus orígenes colombianos, lleva casi toda su vida afincado en Miami, desde donde expande sus ritmos latinos por todo el planeta. Y, por supuesto, con una gran conexión con España (sí, también mantuvo una relación con Aitana). Llega de Tenerife y antes de terminar el mes pasará por Calella de Palafrugell, Almería o Galicia. A Santander llega esta noche en la primera jornada del Magdalena en Vivo (él saldrá al escenario a las 23.30 horas, antes será el turno de Javi Hierro y de Mafalda Cardenal) con un show que promete ser una catarsis de «sanación, fiesta y disfrute». Cabeza de cartel en la Campa para abrir una de las principales citas de la Semana Grande de la capital. Y con ganas de convertir la noche en un milagro, un juego de palabras con el título de su disco.

–¿Cómo está viviendo el lanzamiento de este nuevo LP, 'Milagro', y el éxito reciente de la canción 'Vagabundo'?

–Estoy simplemente emocionado de haber compartido el álbum, de que la gente vaya conociendo los temas y que decidan qué canciones hacen propias. Muchas veces uno se fija en la cantidad de personas que escuchan un tema, pero en este álbum las canciones tienen más que ver con el mensaje que llevan y la profundidad de las letras. Es más importante ver el impacto que generan en cada persona que las escuche que el número de escuchas que puedan llegar a tener. Por ejemplo, temas como 'Amén', con un mensaje que invita a ver el mundo desde un lugar de unión y de aceptación hacia los demas. Y entender que todos estamos aquí juntos, en las mismas.

–A nivel musical vuelve a apostar por una propuesta variada, entre música latina, reguetón y baladas pop. ¿Cómo es el proceso de composición y concepción de las canciones?

–Para este álbum yo quería que el código musical fuese una experiencia celestial y la mayoría de las canciones te llevan por ahí. Hay baladas pop y después hay merengue en 'Vagabundo' o reguetón comercial en '2AM', que es la canción que de pronto lleva el disco a otro lugar. Me ha emocionado muchísimo y me ha hecho feliz poder cantar esa melodía junto a alguien como Alba (Bad Gyal). En general, gocé mucho haciendo este disco, trabajé casi tres años con un montón de compositores distintos, productores distintos, agarrando muchas ideas. Sobre todo, con Mauricio Rengifo y Andrés Torres, con los que he hecho gran parte de mi repertorio, y, en la parte final del disco, conocí a un productor colombiano que se llama Ariza que vive en Los Ángeles y es un genio absoluto. Con él hice 'Lienzo' y París', dos de mis favoritas del álbum.

–La música latina en general está en un gran momento de forma y gozando de éxito internacional. ¿No le parece?

–Es el mejor momento para la música en español, porque además está consolidada a nivel global, ya pasó de ser una moda y es algo que la gente quiere escuchar constantemente. El español es un idioma demasiado rico y, aunque no lo entiendas, es emocionante y creo que debe ser el momento de la historia donde más gente está metida en clases de español. Creo que los profesores y profesoras de español alrededor del mundo se están ganando un billete largo, porque es el idioma que todo el mundo quiere aprender.

–Algo de culpa tendrá también en todo eso.

–Sí, sí, sí, me incluyo ahí. Por ejemplo, celebré mi cumpleaños en Eureka, California, y estaba escuchando música con mis amigos y una chica americana me pidió que le pusiera alguna canción mía. Me metí en su Spotify y, pese a que no hablaba una sola palabra de español, la chica tenía guardada en su lista mi canción 'Vagabundo' y otras cuantas de artistas que cantan también en español. No tenía ni idea de lo que cantamos, pero lo sentía.

–Está afincado en Miami, Florida. ¿Cómo vive desde allí los tiempos de Donald Trump y sus políticas de migración?

–Yo soy ciudadano de Estados Unidos, mi familia migró legalmente al país. Pero empezar en un país nuevo no es fácil, ¿eh? Y debe ser mucho más difícil, además, cuando entras con estatus de ilegal en una parte del planeta que, al fin y al cabo, no le pertenece a nadie. Las líneas que separan los territorios son inventadas, nos dan cierto orden, pero es triste porque se le trata de quitar la dignidad y las segundas oportunidades a quienes ya lo han intentado todo en sus países y hacen un gran sacrificio por salir de sus casas. Me da mucha tristeza ver que se le quite esa oportunidad a tantas personas y también lo bruscos que están siendo al hacerlo.

– Volviendo a lo musical, ¿qué va a escuchar el público esta noche?

– Si ya me vieron en vivo anteriormente, esta vez va a ser todavía mejor. Es diez veces mejor el nuevo 'show'. Nunca he estado tan involucrado armando un espectáculo, cada detalle, los arreglos, el concepto del show y esta gira que se llama 'Entre tanta gente summer tour'. Yo solo soy un vehículo para las emociones del público, va a ser como un viaje de sanación, de fiesta, de disfrute. Ese será el concierto de verano que no va a durar un verano, sino que nos va a durar toda la vida. Y estoy emocionado de estar por allá.

–Seguro que estará un poco harto de que en España le pregunten por Aitana.

– Yo le tengo un cariño gigante, es una persona que ha sido súper especial e importante en mi vida y por supuesto que siempre quiero lo mejor para ella y que le vaya bien. Tal y como le va, que le va increíble. Y, quién sabe, puede que volvamos a cantar juntos en un futuro.