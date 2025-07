Dos cántabros se cuelan en la élite de los concursos de recortadores

Hace años, muchos, cuando se juntaban varios infantes con inquietudes taurinas, se formaban lo que se llamaban cuadrillas de niños toreros, grupos de jóvenes que ... iban toreando por los pueblos y de las que, con el avance de las temporadas, se destacaban los mejores para buscar su carrera en solitario. En la zona del Asón, hace menos tiempo, se formó una cuadrilla de niños recortadores que empezó a salir a las vacas, como se dice en el argot, a viajar a encierros y capeas en comunidades limítrofes y a entrenar en fincas privadas en busca de labrarse un futuro en el mundo de los concursos. Ahora los niños no son tan niños. Lo que comenzó como una idea ha cristalizado en algo serio y el próximo domingo, en el Concurso de Recortadores que cerrará feria en Cuatro Caminos, ya serán dos, Juan Cruz Pereda y Aarón Argos, los que estén sobre el ruedo.

De ambos, el veterano es el primero. Nacido en Rasines hace 27 años tocó el cielo tras imponerse en Santander hace un año. «Llego con mucho compromiso a la cita y con ganas de demostrar el porqué fui el campeón en 2024», asegura el cortador, cuya especialidad es el reverso.

Lo que logró Pereda lo busca en 2025 Aarón (Colindres, 2001), que cambió la madera de los bolos por la queratina de los pitones y que afrontará su primera cita oficial en el coliseo santanderino. «Son muchos sueños a cumplir en el mismo día. Salir a un concurso, hacerlo en Santander y tener a los míos en la grada. Estoy con muchísima ilusión». Exjugador de la peña San Roque de bolo palma, el colindrés espera triunfar con su especialidad, el corte puro. «Templar a un toro en el corte puro es la suerte más difícil que hay para mí, es con lo que más disfruto y lo que le da ritmo a mi corazón».

La cita será el próximo domingo a las 18.30 horas. Se lidiarán novillos de Rodolfo Gallego, que llegan bien presentados, que pastan en la provincia de Zamora y que son habituales en los festejos populares y, junto a los dos cántabros, estarán nombres de la talla de Danny Alonso, Israel Pérez 'El Ruso', Eusebio Sacristán 'Use' o Jonathan Castaño. Una cita con los mejores del panorama nacional, especialmente de Castilla y León, que ejecutarán suertes como el corte puro, el quiebro o el salto.

El de Rasines fue el campeón de la cita de 2024. «La vida taurina me ha cambiado para bien»

El año pasado, en la vuelta de los recortadores a Cuatro Caminos, el triunfo fue para Juan Cruz, un éxito que le catapultó a la fama y que le ha servido para conocer diferentes festejos taurinos. «La vida taurina me ha cambiado para bien, he conocido nuevos lugares, mucha gente del mundo del toro y ha hecho que me reconozcan en muchos pueblos». Un salto que espera dar su compañero de correrías y entrenamientos, que reconoce que el de Rasines forma parte de sus referentes dentro del mundo del recorte. «Desde mis inicios ha estado conmigo, me ha ayudado en esto y me ha ido metiendo poco a poco en las capeas en las que le llamaban». Más allá de su compañero, sus referentes son «Danny Alonso, Cristian Moras, Misu y Mario Parrado».

Con la presión en el bando de Pereda –que por algo defiende cetro–, ambos tienen claro su camino e, incluso, las consecuencias de ponerse delante de animales de más de 450 kilos. «El secreto es tener claro dónde estás y lo que puede pasar, si estás dispuesto a aceptarlo o no. Eso es imprescindible para llegar a ser recortador. Eso, y tener mucha afición, por supuesto».

Cantabria Brava

Pero la afición de Juan Cruz y Aarón va más allá y ambos son parte fundamental de Cantabria Brava, una asociación que soltó el año pasado el primer toro de cajón de la historia de la región y que el pasado mes de junio compró un toro para participar en el Congreso de Toro de Cajón de Medina del Campo. «Nos gustan mucho estas tradiciones y queremos llevar el nombre de Cantabria por todas las zonas del festejo popular de España».